Última jornada del IAB Now, el evento sobre marketing, publicidad y medios de América Latina

Tras la jornada inaugural del jueves, continúa hoy IAB Now, el evento sobre marketing, publicidad y medios, organizado por el Interactive Advertisting Bureau de Argentina (IAB) . Se trata de una nueva edición en formato virtual para la región, con la participación de las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva.

El primer día tuvo una agenda extensa y muy completa, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Se habló del protagonismo de la publicidad en las estrategias de e-commerce y de cómo las ventas virtuales se aceleraron durante la pandemia. Otros temas que expusieron los especialistas giraron en torno a la publicidad programática, el gaming, los nuevos formatos de emisión y distribución de contenidos, la importancia y evolución del marketing en las empresas y la relevancia de las métricas en los medios.

Luego se entregaron los premios + Digital, en su quinta edición y sobre el final de la tarde, el panel de e-Commerce describió el boom de crecimiento del sector en la pandemia y cómo todos los países avanzaron en este contexto, con Argentina (de los grandes, quizás el país con mayor base) como uno de los mayores y Chile y Colombia que ganaron terreno.

La jornada de este viernes

La primera charla estuvo a cargo de Jaime del Valle, SVP Business Development en Modiface, una empresa de realidad aumentada que fue adquirida en 2018 por el Grupo L’Oréal. El ejecutivo explicó cómo L’Oréal pasó de ser una empresa de belleza a una empresa de beauty tech con la incorporación de tecnología y herramientas digitales y modelos de negocios basados en ciencia y tecnología.

“La belleza del futuro es más inclusiva, responsable y transparente y exponencialmente aumentada con ciencia y tencología”, destacó Del Valle. La transformación digital de L’Oréal comenzó en 2010 y cuatro años después la comañía nombró una Chief Digital Officer que orquestó el viaje de tranformación de la empresa.

Entre las innovaciones que sumaron las marcas del grupo en los últimos años se destacan aplicaciones con tecnología de realidad aumentada que permite probar maquillaje de manea virtual, lo que generó interacciones más largas y ratios de conversión mayores; tecnología de diagnóstico remoto que analizan la piel y el cabello a través de imágenes y dispositivos que permiten crear productos de belleza personalizados.

“El acceso a estos servicios tiene un impacto positivo en los negocios, con incremento de ventas, ratio de conversión y de pedidos, pero también un impacto en engagement con consumidores que pasan mucho más tiempo interactuando con nuestras marcas y productos”, señaló.

Este viernes, otros expertos disertarán sobre las tendencias actuales y el futuro del marketing digital. Entre los principales ejes temáticos del encuentro se destacan: e-Commerce, Branding, Video on Demand (VOD), Gaming, Content Marketing, y diferentes temas de interés para el ecosistema digital.

Gustavo Buchbinder, presidente del IAB

Durante el evento, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, será entrevistado por Luis Novaresio. Será el viernes a las 12:30 horas de la Argentina.

El IAB Now está dirigido a: Brand Managers, Gerentes y Directores de Marketing, Publicidad y Medios, profesionales de agencias de medios y creativas, medios de comunicación y profesionales de publicidad interactiva y marketing digital.

Se trata de un evento gratuito y online que requiere de registro previo y que cuenta con la presencia de profesionales de Unilever, P&G, L´Oreal, Riot Games, Mondelez, Mercado Ads, Google, Facebook/Meta, Kantar IBOPE Media, Retargetly, Salesforce, entre otros.

La agenda IAB Now 2021 de este viernes

9.00/9.30 hs - Palabras de Bienvenida y Agenda del día.

9.30/10.00 hs - “De Belleza a Beauty Tech” por Jaime del Valle, SVP Business Development en Modiface (empresa del Grupo L’Oreal).

10.00/10.30 hs - “First party marketing: la importancia de conocer a tus clientes”, por Marina Nicola, Regional Vice President of Sales de Marketing Cloud, Salesforce; y Carlos Silva Ponce de León, Head of Marketing Cloud Specialists - Latam, Salesforce.

10.30/11.00 hs - “¡El Marketing del Futuro NOW!”, por Adriana Novais, P&G Colombia General Manager-Vice President.

11.00/11.30 hs - “New Dimensions of Connection: How AR and VR will connect the world”, por Caitlin Lacey, Lead, Global Business Marketing, Emerging Platforms (AR/XR/VR) de Meta.

11.30/12.00 hs - Panel Video. Rodrigo Vieites, Director General Argentina & Director Comercial Latam en Smartclip; Ignacio Prez, Digital Manager en Artear; María Noel Ertorteguy, Gerente Comercial Grupo Atlántida; Romina Stekar, Gerente Comercial en Infobae; Isabel Penelas, Head of Client Management en Argentina & Uruguay de Kantar IBOPE Media; y Dolores Philip; SubGerente Comercial Digital del Grupo América. Modera: Patricio Cavalli.

12.00/12.30 hs - “Luis Novaresio entrevista a Daniel Hadad”.

12.30/13.00 hs - Panel Diversidad, Equidad e Inclusión. Cecilia Viyella, Global Agency Program Manager Latam en Facebook; Johana Romero, Jefe Comercial Multiplataforma en Telefe; Federico Hirschler, Jefe de Ventas Digital en La Nación; y Nicole Insignares Nazzaro, CSR & Sustainability Leader en Grupo Clarín. Modera: Leandro Africano

13.00/13.30 hs - “Meet Tik Tok”, por Mirna Bulic, TikTok Regional Partner Director en IMS.

13.30/14.00 hs - “Los debates de TN: El desafío de ser noticia”. Mariano Thieberger, Editor General de Contenidos en Artear; y Ignacio Prez, Digital Manager en Artear, entrevistados por Leandro Africano.

14.00/14.30 hs - “Tecnología creativa”, por Hernán Baccaro, Gerente Comercial de Clarín y Matías Franco, Jefe de Soluciones Tecnológicas.

14.30/15.00 hs - Mesa Redonda de Blockchain- José Luis Casado, CEO de Adwatch; Tomás García Meras, Criptogrphy Advisor en Adwatch; Ignacio Cabral, Director Digital de IPG Mediabrands; Franco Bo­iano, Jefe de Medios Cono Sur en Unilever; y Verónica Naguila, Directora Comercial Cono Sur en Kickads.

15.00/15.30 hs - Panel “Un mundo cookieless”. María Paula Pasquier, Country Revenue Manager, Colombia & Central Latam de Retargetly; Leónidas Rojas, Senior Sales Director South Latam de Comscore; y Nicolás Bouchet, Business Intelligence Director-Americas en Havas. Modera: Patricio Cavalli.

15.30/16.00 hs - “Audiences Unlocked: el poder de conocer a tu audiencia”, por Ariel Hajmi, CEO Argentina y Uruguay en Kantar IBOPE Media.

16.00/17.00 hs - “Cómo ganar la nueva góndola digital en el e-commerce”- Training Session-Mercado Ads. Agustín Alonso, Seller Services Manager en Mercado Ads.

17.00/18.00 hs - “Experiencias personalizadas en tiempo real para aumentar la conversión”. Training Session-Salesforce a cargo de Gabriel Leal, Marketing Cloud Principal Solution Engineer; Julián Litman, Marketing Cloud Principal Solution Engineer; y Jerónimo González, Datorama / MC Principal Solution Engineer.

