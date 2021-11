Comenzó IAB Now, el evento de las empresas de Internet y la publicidad interactiva para toda la región

IAB Now, el evento sobre marketing, publicidad y medios, organizado por el Interactive Advertisting Bureau de Argentina (IAB), se desarrolla desde hoy y hasta el viernes, en una nueva edición en formato cien por ciento virtual para la región, con la participación de las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva.

Se trata de un evento gratuito y online que requiere de registro previo y que cuenta con la presencia de profesionales de Unilever, P&G, L´Oreal, Riot Games, Mondelez, Mercado Ads, Google, Facebook/Meta, Kantar IBOPE Media, Retargetly, Salesforce, entre otros.

Durante la jornada de hoy y la del viernes, expertos disertarán sobre las tendencias actuales y el futuro del marketing digital. Entre los principales ejes temáticos del encuentro se destacan: e-Commerce, Branding, Video on Demand (VOD), Gaming, Content Marketing, y diferentes temas de interés para el ecosistema digital.

Durante el IAB Now también se desarrollarán 5 paneles centrados en Compra Programática, E-Commerce, Video, Diversidad, Equidad e Inclusión, y “Un Mundo sin cookies”, y también una mesa redonda sobre Blockchain.

Durante el evento, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, será entrevistado por Luis Novaresio. Será el viernes a las 12:30 horas de la Argentina.

El IAB Now está dirigido a: Brand Managers, Gerentes y Directores de Marketing, Publicidad y Medios, profesionales de agencias de medios y creativas, medios de comunicación y profesionales de publicidad interactiva y marketing digital.

Durante el IAB Now, se realizará la ceremonia de premiación del Premio + Digital, que organizan conjuntamente IAB Argentina e Interact, y reconoce a las mejores campañas y piezas digitales, y se anunciará el Gran Prix.

La agenda completa de IAB Now 2021

DÍA 1 - Jueves 18 de noviembre (hora de Argentina)

9.00/9.30 hs - Palabras de Bienvenida y Apertura por Gustavo Buchbinder.

9.30/10.00 hs - Panel sobre “El protagonismo de la publicidad en estrategias de e-commerce”, a cargo de Florencia Bameule, Head de Mercado Ads en Cono Sur-

10.00/10.30 hs - “Convergencia entre Media e Ecommerce”. Luis Di Como, EVP Global Media de Unilever, en conversación con Gustavo Buchbinder, presidente del IAB, y Ezequiel Jones, vicepresidente del IAB y Media Director Unilever Latam.

10.30/11.00 hs - “La (r)evolución digital de los contenidos de calidad”. Jonatan Viale entrevista a José del Río, Director de Contenidos de La Nación.

11.00/11.30 hs - “Esports: desarrollando las audiencias del futuro”, a cargo de Martín Blaquier, Sr. Manager Esports Latam de Riot Games.

11.30/12.00 hs - “Repensando estrategias: El Marketing como motor de crecimiento”, por Víctor Valle, Country Managing Director de Google Argentina

12.00/12.30 hs - “La transformación en marketing dentro de CPG de la mano del e-commerce”: María Mujica, VP eCommerce Latin America de Mondelēz International, será entrevistada por Patricio Cavalli.

12.30/13.30 hs - Entrega de Premios + Digital.

13.30/14.00 hs - “PlutoTV: una experiencia única para usuarios y anunciantes”, por Sebastián Isaza, Campaign Manager Pluto TV Emerging Business, y Pablo Salvatori, Digital Adsales Director de ViacomCBS South Cone.

14.00/14.30 hs - Panel Compra Programática. Guido Michanie, CEO & Founder de PML Digital Media; Cristian Figoli, Head of Digital & Business Unit Lead de Havas; y Gonzalo Amorena, Jefe de monetización en Artear. Modera: Clarisa Herrera.

14.30/15.00 hs - “¿Cómo informa el entretenimiento en las plataformas digitales?”, por Paco Mármol, CEO de Grupo Atlántida, y Priscila Pipman, directora comercial.

15.00/15.30 hs - “Soluciones para un Futuro Cookieless Conectado”, por Fernando Mariasch, Country Revenue Manager Argentina, Paraguay & Uruguay de Retargetly.

15.30/16.00 hs - Panel E-commerce. Natalia Jaramillo, e-Commerce Latam Head en The Clorox Company; Tomás Taiana, Salesforce Latam eCommerce Consultor; María Laura Peró, Sales & Operation Manager de Mercado Ads en Argentina; y Valeria Quaranta, Head Data & Measurement en Havas Media Group. Modera: Leandro Africano.

16.00/17.00 hs - “¿Por qué hacer brand building en un e-commerce?”. Training Session Mercado Ads a cargo de Florencia Vega, Agency Partner Manager en Mercado Ads.

Día 2 - Viernes 19 de noviembre

9.00/9.30 hs - Palabras de Bienvenida y Agenda del día.

9.30/10.00 hs - “De Belleza a Beauty Tech” por Jaime del Valle, SVP Business Development en Modiface (empresa del Grupo L’Oreal).

10.00/10.30 hs - “First party marketing: la importancia de conocer a tus clientes”, por Marina Nicola, Regional Vice President of Sales de Marketing Cloud, Salesforce; y Carlos Silva Ponce de León, Head of Marketing Cloud Specialists - Latam, Salesforce.

10.30/11.00 hs - “¡El Marketing del Futuro NOW!”, por Adriana Novais, P&G Colombia General Manager-Vice President.

11.00/11.30 hs - “New Dimensions of Connection: How AR and VR will connect the world”, por Caitlin Lacey, Lead, Global Business Marketing, Emerging Platforms (AR/XR/VR) de Meta.

11.30/12.00 hs - Panel Video. Rodrigo Vieites, Director General Argentina & Director Comercial Latam en Smartclip; Ignacio Prez, Digital Manager en Artear; María Noel Ertorteguy, Gerente Comercial Grupo Atlántida; Romina Stekar, Gerente Comercial en Infobae; Isabel Penelas, Head of Client Management en Argentina & Uruguay de Kantar IBOPE Media; y Dolores Philip; SubGerente Comercial Digital del Grupo América. Modera: Patricio Cavalli.

12.00/12.30 hs - “Luis Novaresio entrevista a Daniel Hadad”.

12.30/13.00 hs - Panel Diversidad, Equidad e Inclusión. Cecilia Viyella, Global Agency Program Manager Latam en Facebook; Johana Romero, Jefe Comercial Multiplataforma en Telefe; Federico Hirschler, Jefe de Ventas Digital en La Nación; y Nicole Insignares Nazzaro, CSR & Sustainability Leader en Grupo Clarín. Modera: Leandro Africano

13.00/13.30 hs - “Meet Tik Tok”, por Mirna Bulic, TikTok Regional Partner Director en IMS.

13.30/14.00 hs - “Los debates de TN: El desafío de ser noticia”. Mariano Thieberger, Editor General de Contenidos en Artear; y Ignacio Prez, Digital Manager en Artear, entrevistados por Leandro Africano.

14.00/14.30 hs - “Tecnología creativa”, por Hernán Baccaro, Gerente Comercial de Clarín y Matías Franco, Jefe de Soluciones Tecnológicas.

14.30/15.00 hs - Mesa Redonda de Blockchain- José Luis Casado, CEO de Adwatch; Tomás García Meras, Criptogrphy Advisor en Adwatch; Ignacio Cabral, Director Digital de IPG Mediabrands; Franco Bo­iano, Jefe de Medios Cono Sur en Unilever; y Verónica Naguila, Directora Comercial Cono Sur en Kickads.

15.00/15.30 hs - Panel “Un mundo cookieless”. María Paula Pasquier, Country Revenue Manager, Colombia & Central Latam de Retargetly; Leónidas Rojas, Senior Sales Director South Latam de Comscore; y Nicolás Bouchet, Business Intelligence Director-Americas en Havas. Modera: Patricio Cavalli.

15.30/16.00 hs - “Audiences Unlocked: el poder de conocer a tu audiencia”, por Ariel Hajmi, CEO Argentina y Uruguay en Kantar IBOPE Media.

16.00/17.00 hs - “Cómo ganar la nueva góndola digital en el e-commerce”- Training Session-Mercado Ads. Agustín Alonso, Seller Services Manager en Mercado Ads.

17.00/18.00 hs - “Experiencias personalizadas en tiempo real para aumentar la conversión”. Training Session-Salesforce a cargo de Gabriel Leal, Marketing Cloud Principal Solution Engineer; Julián Litman, Marketing Cloud Principal Solution Engineer; y Jerónimo González, Datorama / MC Principal Solution Engineer.

