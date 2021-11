Paolo Rocca: “Si no logramos cambiar, en 10 años los países de América Latina van a ser ingobernables”

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, habló sobre la primarización de las economías de América Latina (Maximiliano Luna)

Paolo Rocca, el presidente y CEO del Grupo Techint, aseguró este jueves que la transición energética global genera una “extraordinaria” oportunidad para América Latina, pero advirtió que la región atraviesa un proceso de “primarización” de su producción, lo que no permite un crecimiento del progreso social, educativo y económico de los países.

“A la salida de la pandemia estamos consumiendo más acero per capita que en el período prepandemia, en general. Pero el consumo en la región sigue siendo bajo: 120 kilos per cápita en Brasil, 100 kilos en la Argentina, 80 kilos en Colombia. Esto no es nada en relación al consumo de los Estados Unidos y Europa, considerando el déficit de infraestructura que tiene América Latina”, explicó durante una charla en el encuentro anual de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), que agrupa a la mayoría de los productores de acero y mineral de hierro de la región.

“ Hay un enorme espacio de crecimiento por delante. Si nosotros no logramos cambiar esto, en 10 años los países de América Latina van a ser ingobernables. Van a tener un problema enorme de falta de productividad, falta de educación y primarización de la economía que no permite un crecimiento, un progreso social, educativo y económico, al contrario”, señaló el presidente del Grupo Techint.

Para eso, pidió que los gobiernos revaloricen el rol del sector privado en la economía. “No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado para sostener a una parte de la población que tiene empleo informal o no tiene empleo, lo que condiciona la governance, el nivel impositivo. La empresa privada es la que construye cadenas de valor”, continuó el empresario. “Hay que aprovechar las oportunidades pero es la empresa privada la que tiene que hacerlo”, concluyó.

Rocca se refirió a la producción de acero en medio de una transición energética (EFE/Martin Schutt/Archivo)

“Estamos no muy lejos de poder tener que enfrentar una situación de emergencia en la cadena de producción. Hoy en nuestras empresas estamos en situación de emergencia en las cadenas de abastecimiento. La empresa privada tiene que actuar y hay que trabajar para que los Gobiernos creen condiciones para un rol del sector privado dentro de la economía”, alertó.

Con todo, el empresario dio algunos ejemplos sobre cómo la economía de los países latinoamericanos se volvió más primaria en los últimos 20 años, a excepción de México. Citó el caso de Brasil, donde si se compara los años 90 con 2015 o 2020 se pasó de un 60% de exportaciones industriales a un 40%. “Lo mismo sucedió en la Argentina”, dijo Rocca.

El empresario también se refirió a las dificultades y oportunidades para la industria dentro de un proceso de transición energética que se fue acelerando. “Hay una presión acelerada dentro de los límites que la realidad impone. La transición energética ha entrado con fuerza en la agende de la economía y de la redefinición de la cadena de abastecimiento”, señaló.

“América latina tiene ventajas competitivas muy importantes, que puede transformar nuestras sociedades, crear empleo de valor y permitir crecer a América Latina que hoy solo participa con sus empresas en un 30% de la cadena de valor mundial. México que ha podido, después del NAFTA entrar y participar en cadenas de valor muy importantes y el resto de América Latina se ha quedado de alguna forma marginada”, destacó Rocca.

Y añadió: “La primarización de las economías causa debilidad institucional, perdida de movilidad social e inequidad dentro de los países. Problemas de gobernabilidad que vemos en todos los países de la región”.

