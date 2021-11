“Lo más triste que vi en mi vida”: el insólito adicional en el ticket de un bar argentino que indignó a un humorista

"Adicional tostado", en el ticket del humorista

El humorista Ezequiel Campa subió días atrás a su cuenta de Twitter el ticket de un consumo en un bar donde se podía observar un insólito recargo: un extra por tostar un sándwich de jamón y queso.

En la cuenta —donde no se muestra el local en cuestión— hay varios ítems: un té por $160, un sándwich de jamón y queso por $320 y el “adicional tostado” por 50 pesos.

Fuentes consultadas del sector gastronómico descartaron que se trate de una práctica habitual en el sector, si no que todo lo contrario. “La verdad es que no es habitual. Pero si estuviera aclarado en la carta, no se puede decir. Si en la carta dice adicional tostado, podría llegar a ser. En general se cobra lo mismo, pero si lo avisan”, dijo un gastronómico de larga experiencia en el sector, consultado por Infobae.

El tuit de Campa

“Algunos lugares lo hacen todavía. Pero la verdad es que son muy pocos”, añadió otro gastronómico. Y aclaró que se trata de una vieja práctica, ya en desuso. En los ‘60, recordó, era común que en algunos bares porteños se cobre el “adicional jarra de leche” a los clientes que pedían un café cortado.

“A veces uno delega la configuración de los ítem del sistema de facturación y te hacen estas cosas”, explicó el dueño de una cadena de restaurantes.

Entre los seguidores de Campa, hubo opiniones divididas. Aunque la mayoría se mostró indignado por el insólito recargo. “El escándalo que yo hago!! No por los 50 pesos en si sino por la falta de ética y de estafar. Obvio que ni ahi lo pago. Soy cocinero y se que eso es un abuso. Adicional: por atención de un mozo!!!”, fue una de las respuestas al tuit.

Otros, en tanto, lo vieron como algo correcto. “No está claro si pidió un tostado de la carta o un sándwich de jamón y quedo que se lo hagan tostado, si es esto último no creo que esté mal el cargo extra. Con el ticket y sin la carta como prueba... todos son malos”, dijo otro usuario de Twitter.

¿Clásico argentino con recargo?

Otro le recomendó: “Ud es el consumidor y tiene 2 formas de defenderse: 1) diga el lugar para que nadie vaya, y 2) no vaya nunca más ahí, aunque dejen de cobrar ese adicional. Hagamos nosotros el castigo”.

“Cobran así para justificar que están en precio, en tono con la inflación y algún beneficio fiscal, después te matan con los adicionales, en general son malos comerciantes, no cuidan al cliente”, aseguró Jorge en el hilo que se generó con el posteo del humorista que suma al día de hoy unos 5.500 “me gusta”.

El debate siguió en otros tuits de Campa, por ejemplo uno que publicó días después con un café humeante –en una tasa con la cara de Dicky del Solar, uno de sus personajes– y, claro, un tostado. “Vengo acá por tu queja sobre el adicional tostado... Está bien, ¿a vos te regalan el gas o la luz? O el que quiere sin tostar tiene que pagarte el tostado vos. De verdad, eh. No lo puedo creer”, inquirió Mimi.

