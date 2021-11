Cripto influencers, la nueva generación de youtubers de moda: quiénes son y en qué invierten

Pantalla muestra la cotización de bitcoin, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Desde marzo del 2020, con el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, los jóvenes han pasado más tiempo en sus hogares. Esto provocó, entre otras cosas, un gran aumento del consumo de videojuegos que posicionó a esta industria en un valor cercano a los 300 mil millones de dólares, según un informe de la consultora Accenture. A su vez, con el auge de la blockchain y las criptomonedas, surgieron nuevos lanzamientos de juegos basados en la tecnología NFT (“token no fungible”, por sus siglas del inglés), un mecanismo a través del cual los usuarios pueden comprar un objeto virtual, asegurándose de que este sea auténtico y único.

En este contexto, surgieron creadores de contenido que aprovecharon la novedad y el desconocimiento general, para informar sobre el lanzamiento de nuevos proyectos NFT, la rentabilidad que uno puede esperar y los riesgos que trae aparejado una inversión de este estilo. Rápidamente, esto incrementó la relevancia de un segmento específico de youtubers, los cuales son cada vez más buscados por los jugadores, inversores como también por proyectos blockchain para potenciar su influencia. Pero ¿Quiénes son y en qué invierten?

Ranking de cryptoinfluencers

La consultora de comunicación estratégica CriptoCity, elaboró el siguiente ranking de los cinco cryptoinfluencers de NFT Gaming más importantes del mundo en función de su cantidad de suscriptores, las máximas reproducciones que tienen sus videos y el engagement que generan. Hay dos cuyos videos son en español y el resto, en inglés.

5 - KojisanNFT

KojisanNFT

- YouTube: 198.000 suscriptores.

- Video más reproducido: 39.872 vistas.

Victor Behm es un influencer y youtuber venezolano radicado en Estados Unidos. Está casado y tiene 2 hijos. Antes de volcarse a YouTube trabajó como chef siendo un apasionado de la cocina japonesa y hasta tuvo su propio restaurant en Miami.

Durante los últimos años se enfocó en mobile gaming llegando a ser caster oficial de la Clash Royale League, máxima liga de Clash Royale de SuperCell. Lleva 6 años como creador de contenido mobile y 5 años de comentarista, enfocándose en este año principalmente al NFT Gaming.

El principal contenido de su canal actualmente está relacionado a los juegos NFT CryptoMines y Star Atlas, ambos Sci-Fi de temática de viajes espaciales muy populares.

4 - On Chain Gaming

- YouTube: 86.700 suscriptores

- Video más reproducido: 580.000 vistas.

Jake Browatzke

Jake Browatzke, alias On Chain Gamer, tiene 25 años y le encanta la ciencia ficción, la inversión, las criptomonedas y los juegos. Se siente muy afortunado de poder compartir su pasión a través de vídeos en su canal de YouTube. Ready Player One es uno de sus libros favoritos, considera que los juegos de blockchain nos están acercando a un metaverso al estilo de Ready Player One.

El principal contenido de su canal es sobre Axie Infinity, el juego con mayor capitalización de todo el ecosistema criptográfico, como también de Illuvium, uno de los más importantes de la red de Ethereum.

3 - Elijah MT8

- YouTube: 125.000 suscriptores

-· Video más reproducido: 454.530 vistas

Elijah MT8

Youtuber y Pro-Player especializado en Axie Infinity, Top 10 del mundo.

Fundador de METAT8esports, organización de eSports NFT fundada en septiembre de 2021 cuyo lema es “Si no lo poseemos, no lo jugamos.” haciendo referencia a que solo juegan videojuegos NFT porque pueden ser dueños.

El principal contenido de su canal, por supuesto, es Axie Infinity.

2 - Alex Becker

- YouTube: 995.000 suscriptores

- Video más reproducido: 1,2 millones de vistas

Alex Becker

Emprendedor, autor y conferencista estadounidense, muy conocido por ser el poderoso empresario que está detrás de marcas de éxito como Source Wave y Market Hero. También es conocido por sus vídeos en YouTube y sus programas de formación en Shopify, donde enseña sobre emprendimiento y marketing.

Como uno de los principales empresarios tecnológicos multimillonarios que lanzó diversos negocios de tipo de software en línea, Becker también ha admitido que acumula un estimado de 10.000 a 60.000 dólares al día.

El contenido de su canal es realmente variado. Sin embargo, recientemente ha publicado su ingreso al prestigioso videojuego RPG, Big Time, y también es parte del team advisor de DeRace, un proyecto de NFT de carreras de caballos digitales.

1 - KManuS88

- YouTube: 831.000 suscriptores

- Video más reproducido: 1,6 millones de vistas

KManuS88

Manuel Terrones Godoy es un emprendedor argentino viviendo en México, lugar donde tiene el centro de operaciones de sus empresas NoTilt (productora de competencias de eSports) y T2 LatAm (academia de videojuegos NFT), por medio de las cuales organizó este año el principal torneo de Axie Infinity en América Latina con más de 100 equipos y 6.000 usuarios concurrentes. A su vez, recientemente lanzó su propia compañía de telecomunicaciones mexicana, llamada Viral.

Debido al fuerte engagement que tiene con su comunidad, actualmente es considerado el youtuber de videojuegos NFT con mayor influencia del mundo, hasta tal punto que Jeffrey Jiho Zirlin, co-fundador de Axie Infinity, en una entrevista lo ha reconocido como parte muy importante del éxito de este proyecto en la región.

En este sentido, el principal contenido de su canal sigue siendo Axie Inifity. Sin embargo, también se dedica a apoyar nuevos proyectos como Dchess (ajedrez digital) y también es parte del team advisor de MetaSoccer (metaverso de fútbol), Titan Hunters (MMORPG de batallas) y DeRace.

SEGUIR LEYENDO: