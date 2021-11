Argentina ya es considerado “país seguro” para viajar a Alemania y España: qué harán los demás países de Europa

Alemania y España añadieron a la Argentina en sus listas de "países seguros". EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Como ya lo informó Infobae, la Unión Europea (UE) recomendó a sus países miembros que levanten las restricciones de ingreso de los ciudadanos argentinos, y residentes del país, estén o no vacunados contra el Covid-19.

Fuentes de la embajada de Alemania confirmaron a este medio que el país germano escuchó la recomendación y los argentinos y residentes de Argentina ya pueden viajar hacia el país sin la necesidad de contar con el esquema completo de vacunación.

Por supuesto que siguen vigentes ciertas medidas de prevención contra el coronavirus como los test PCR realizados dentro de las 72 horas previas al viaje, pero ya no se necesitará estar vacunado con un inoculante aprobado por el Instituto Paul-Ehrlich, organismo que decide qué vacunas reconoce Alemania, a saber: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca.

Estas son buenas noticias para los argentinos y residentes vacunados con Sinopharm o Sputnik-V, que aún esperan las aprobaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

A partir de ahora los argentinos no vacunados podrán viajar a Alemania por turismo. REUTERS/Fabrizio Bensch

Similar es el caso de España, fuentes de la Embajada del país en Argentina informaron a este medio que el Ministerio del Interior español actualizó su normativa y la Argentina ya está incluida entre los países seguros , por lo que de ahora en más sus “residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores”. Es decir que se pueden realizar viajes a España sin un motivo “especial”.

Sin embargo, las fuentes aclararon que todavía resta que el Ministerio de Sanidad español defina las condiciones sanitarias para el ingreso, es decir que aún falta que el gobierno de España delinee si los argentinos y residentes no vacunados que viajen al país deberán presentar un test PCR, realizar una cuarentena, u otra medida preventiva.

Por el momento los argentinos no pueden viajar a Italia por razones turísticas. REUTERS/Manuel Silvestri/Archivo

Infobae consultó también a la Embajada de Italia , quienes dijeron días atrás haber sido clave para que la Argentina fuese incluida en la recomendación de la UE, y quienes expresaron su alegría por el anuncio de la autoridad europea. “El anexo de la Argentina es importante para nosotros porque Italia trabajó a nivel europeo para que sea considerada segura”, comentaron.

Sin embargo, por el momento el gobierno italiano no se ha pronunciado sobre el tema y resta esperar a que modifique su cuadro normativo en base a las decisiones que se tomen en su ministerio de Salud . “No sabemos exactamente cuándo, pero creemos que en unos días se actualizarán las normativas de ingreso para todos los ciudadanos de Argentina”, agregaron.

Por ahora, los turistas argentinos no pueden ingresar a Italia, únicamente es posible hacerlo por razones esenciales. Desde la embajada local celebraron la recomendación de la UE y esperan que pronto se modifique la normativa para que se recupere la rica conectividad que existe hace años entre los dos países.

Diferente es el caso de Francia , ya que hace más de una semana que los argentinos, vacunados o no, pueden ingresar a su territorio. En caso de no estar vacunado o estarlo con el esquema de Sputnik V, se deberá realizar un test PCR dentro de las 72 horas antes de viajar hacia allá, y se necesitará realizar un segundo PCR en territorio francés a fin de poder ingresar a museos, bares, restaurantes y demás establecimientos.

Quienes sí estén vacunados con alguna de las vacunas que reconoce Francia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson) o estén vacunados con las dos dosis de Sinopharm más una dosis de refuerzo de Moderna o Pfizer, deberán realizar un pasaporte sanitario a distancia –desde Argentina y vía internet– para poder circular libremente en el país.

Los argentinos que ingresen a Francia sin estar vacunados deberán hacer un PCR en territorio francés. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

¿Qué evalúan los países europeos que todavía no incluyeron a la Argentina entre sus “países seguros”?

Uno de los valores es la tasa acumulada de notificación de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, este valor no debe superar a los 75; otro es el índice de testeos por 100.000 habitantes realizados en los últimos siete días debe ser superior a 300; también se evalúa si la tendencia de nuevos casos se mantiene estable o decrece.

Además, se verifica que la tasa de positividad de los testeos realizados no supere al 4%; se evalúa el comportamiento del virus en el país, y la cantidad y mutación de las variantes en circulación. Otros aspectos que son tenidos en cuenta son la capacidad de vigilancia, rastreo de personas, contención, tratamiento y notificación, así como la fiabilidad de las fuentes de información disponibles.

Por supuesto que también se toma en cuenta la vacunación de la población, aunque aquí hay un conflicto ya que Europa no reconoce la Sputnik-V, y no todos sus países miembros reconocen la vacuna Sinopharm.

De cualquier forma, la Unión Europea se pronunció a favor de la Argentina, y dos de sus miembros más importantes ya consideran a nuestro país como “seguro”. En caso de que el resto de las naciones parte adopten la recomendación de incluir a la Argentina en sus “listas verdes”, los viajeros argentinos podrán ingresar al territorio europeo independientemente de su estado de vacunación (no importará si la persona está vacunada o no, o esté vacunada con un inoculante no reconocido por los estados europeos).

Por el momento los países de Europa no reconocen al inoculante ruso Sputnik-V. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Quienes también celebraron la noticia fueron los rusos, el Fondo Ruso de Inversión Directa expresó en un comunicado que “la recomendación de permitir abrir fronteras a los visitantes de Argentina, confirma el éxito de la campaña de vacunación en la Argentina”.

Además, señalaron que “varios países, incluidos Bahréin, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Chile (donde también se ha autorizado el Sputnik V) también están en la lista de países recomendados para que se levanten las restricciones de viaje a la UE. Separar la autorización de las vacunas COVID de los certificados de vacunación es otro paso importante para evitar la discriminación de las vacunas”.

La recomendación de la Unión Europea y la confirmación de la misma por parte de España y Alemania, se inscriben en la tendencia mundial de flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus, refleja el buen accionar de la campaña de vacunación nacional, y el buen comportamiento de la sociedad argentina que poco a poco disminuye la cantidad de casos de Covid-19, y que paso a paso deja atrás las peores épocas de la crisis sanitaria mundial.

