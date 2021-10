La Argentina, en la lista de “países seguros” de la Unión Europea: qué decisión tomarán Italia, España, Francia y Alemania

Colombia, Namibia y Perú también fueron incluidos en el listado, que sirve como una recomendación para los Estados miembros del bloque (REUTERS/Jon Nazca)

Como ya informó Infobae, la Unión Europea (UE) recomendó a sus países miembros que levanten las restricciones de ingreso de los ciudadanos argentinos, estén o no vacunados. La medida podría exceptuar a los viajeros de realizar la cuarentena al llegar a Europa, aunque la decisión final de las condiciones de ingreso y de la necesidad de cumplir o no un período de aislamiento preventivo será de cada estado.

Así, el Consejo Europeo sumó a la Argentina a la lista de “países seguros”, lo que permitiría a los argentinos ingresar a Europa gracias a la situación epidemiológica favorable que transita nuestro país. Colombia, Namibia y Perú también fueron incluidos en el listado, que sirve como una recomendación para los Estados miembros del bloque.

“No sabemos exactamente cuándo, pero creemos que en unos días se actualizarán las normativas de ingreso para todos los ciudadanos de Argentina” (Italia)

En comunicación con la Embajada de Italia en Buenos Aires, Infobae pudo saber que el gobierno italiano fue clave para que Argentina fuese incluida en los “países seguros”. Su vocero de prensa dijo que “el anexo de la Argentina es importante para nosotros porque Italia trabajó a nivel europeo para que sea considerada segura”.

Sin embargo, aclaró que por lo pronto hay que esperar a que el gobierno italiano modifique su cuadro normativo en base a las decisiones que se tomen en su ministerio de Salud. “No sabemos exactamente cuándo, pero creemos que en unos días se actualizarán las normativas de ingreso para todos los ciudadanos de Argentina”, agregaron.

Las calles de Roma en plena pandemia de coronavirus (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)

Por el momento, los turistas argentinos no puede ingresar a Italia, únicamente es posible hacerlo por razones esenciales. Desde la embajada local celebraron la recomendación de la UE y esperan que pronto se modifique la normativa para que se recupere la rica conectividad que existe hace años entre los dos países.

“Al día de hoy no hay ningún cambio, pero todo apunta a que si España sigue actuando como lo ha hecho hasta ahora, se procederá a una modificación de la resolución sobre el ingreso de los argentinos”, dijo Victoria Marcos, consejera de Comunicación de la Embajada de España en Argentina.

En el mismo sentido que el representante italiano, Marcos se mostró positiva ante la recomendación y cree que –una vez que se publique en el Boletín Oficial español– los argentinos podrán ingresar a España en tanto acrediten pauta completa de alguna vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), entre ellas no se encuentra la vacuna rusa Sputnik V, o en caso contrario con la acreditación de un PCR negativo hecho 72 horas antes del viaje.

Si España sigue actuando como lo ha hecho hasta ahora, habilitará el ingreso de argentinos en los próximos días (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

Infobae también contactó a la Embajada de Francia en Argentina quienes dijeron que hace más de una semana que los argentinos, vacunados o no, pueden ingresar a su territorio. En caso de no estar vacunado o estarlo con el esquema de Sputnik V, se deberá realizar un test PCR dentro de las 72 horas antes de viajar hacia allá, y se necesitará realizar un segundo PCR en territorio francés a fin de poder ingresar a museos, bares, restaurantes y demás establecimientos.

Quienes sí estén vacunados con alguna de las vacunas que reconoce Francia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson) o estén vacunados con las dos dosis de Sinopharm más una dosis de refuerzo de Moderna o Pfizer, deberán realizar un pasaporte sanitario a distancia –desde Argentina y vía internet– para poder circular libremente en el país.

Los argentinos que ingresen a Francia sin estar vacunados deberán hacer un PCR en territorio francés (REUTERS/Christian Hartmann)

Por último, Infobae contactó a la embajada de Alemania en Buenos Aires, quienes al igual que Italia y España dijeron que por lo pronto no se ha modificado la normativa de ingreso a su país.

Estiman que habrá que esperar hasta el lunes como mínimo y explicaron que al día de hoy, los argentinos vacunados con Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson pueden entrar al territorio alemán, cumpliendo con una cuarentena obligatoria de 10 días. Quienes no cuenten con alguna de esas vacunas o tengan un esquema de vacunación combinado deberán esperar a que Alemania adopte la recomendación de la UE y modifique su normativa de ingreso para los argentinos.

Significaría una gran noticia para los 8,3 millones de argentinos vacunados con dos dosis de Sputnik-V, si los estados miembro adoptan la recomendación de considerar a la Argentina como un "país seguro" (REUTERS / Dado Ruvic)

En caso de que los países miembro efectivamente adopten la recomendación de incluir a la Argentina como un “país seguro”, los viajeros argentinos podrán ingresar al territorio europeo independientemente de su estado de vacunación (no importará si la persona está vacunada o no, o esté vacunada con un inoculante no reconocido por los estados europeos).

Esto sería una muy buena noticia para los 8,3 millones de argentinos que ya fueron inmunizados con las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V, y que todavía esperan las autorizaciones de la OMS y de la EMA.

Luego de conocerse la resolución del Consejo Europeo, el Fondo Ruso de Inversión Directa expresó en un comunicado que “la recomendación de permitir abrir fronteras a los visitantes de Argentina, confirma el éxito de la campaña de vacunación en la Argentina”.

Además, señalaron que “varios países, incluidos Bahréin, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Chile (donde también se ha autorizado el Sputnik V) también están en la lista de países recomendados para que se levanten las restricciones de viaje a la UE. Separar la autorización de las vacunas COVID de los certificados de vacunación es otro paso importante para evitar la discriminación de las vacunas”.

La recomendación de la Unión Europea se inscribe en la tendencia mundial de flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus y refleja el buen accionar de la campaña de vacunación nacional, y el buen comportamiento de la sociedad argentina que poco a poco disminuye la cantidad de casos de Covid-19, y que paso a paso deja atrás las peores épocas de la crisis sanitaria mundial.

