Un gurú global de las finanzas advirtió que Estados Unidos entrará en una depresión y recomendó comprar Bitcoin

Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, uno de los autores más importantes del mundo de las finanzas, escritor del best-seller “Padre rico, Padre pobre”, advirtió que Estados Unidos está “cayendo en la depresión”.

Al respecto, dijo que se avecina una gran caída, después de la cual seguirá “una nueva depresión”. Además, dio algunas recomendaciones de inversión, entre las que se encuentra Bitcoin.

El famoso autor e inversor advirtió sobre una nueva depresión en los Estados Unidos, después de un “colapso gigante”. Padre rico, padre pobre es un libro de 1997 escrito en coautoría por Kiyosaki y Sharon Lechter. Ha estado en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de seis años. Se han vendido más de 32 millones de copias del libro en más de 51 idiomas en más de 109 países.

El famoso autor tuiteó el viernes que Estados Unidos se está “hundiendo en la depresión”. Dijo que el presidente Joe Biden y la Fed están “estafando a la gente” y señaló que “necesitan inflación para evitar una nueva depresión”. Kiyosaki enfatizó: “La inflación estafa a los pobres. La inflación hace a los ricos más ricos. Biden y la Fed corruptos “. Y añadió: “Prepárese: Choque gigante y luego nueva depresión. Sea inteligente: compre oro, plata, bitcoins”.

Sin embargo, Kiyosaki no es el único que cree que Estados Unidos puede estar próximo a una gran crisis, ya que otras personas han expresado preocupaciones similares sobre la inflación. El senador estadounidense Rick Scott dijo, dijo en Fox News Sunday que los estadounidenses deberían estar furiosos con la forma en que los demócratas están manejando su dinero, y añadió que la agenda “Build Back Better” del presidente Joe Biden solo empeorará la inflación “ridícula” del país.

El presidente Joe Biden

“Si miras de lo que están hablando con esto - nombre cualquiera que sea el proyecto de ley - todo lo que va a hacer es causar más inflación... Mira lo que les está haciendo a las familias pobres en este país, con los precios de la gasolina arriba del 55 por ciento. Ve a la tienda de comestibles, los precios de los alimentos subieron. Todo es causado por el gasto del gobierno”, dijo el senador.

Además, esta no es la primera vez que Kiyosaki advierte que se aproxima una gran crisis, o una caída en las bolsas. En septiembre, dijo: “La caída del mercado de valores gigante viene en octubre. ¿Por qué? El Tesoro y la Fed no alcanzan las letras del Tesoro”. En aquél momento, señaló que “el oro, la plata y el bitcoin también pueden colapsar”, y agregó que el efectivo es “mejor para obtener gangas después de la caída”. El famoso autor enfatizó que no vende oro, plata o bitcoins.

Kiyosaki ha estado recomendando Bitcoin a los inversores durante bastante tiempo. A principios de este mes, dijo: “Me encanta Bitcoin porque no confío en la Fed, el Tesoro o Wall Street”. Cuando el precio de BTC subió por encima de los 60 mil dólares por unidad, Kiyosaki tuiteó: “Futuro muy brillante. Celebre pero tenga cuidado. Estoy esperando un retroceso antes de invertir más”. En agosto, dijo que bitcoin era la inversión con " la mayor ventaja”

Incluso, en el mes de julio de este año, Kiyosaki en un tuit volvió a respaldar a la criptomoneda número uno, cosa que ya venía haciendo, y dijo: “La mayor burbuja de la historia del mundo está creciendo. La mayor caída de la historia del mundo se acerca. Comprando más oro y plata. Esperando a que el bitcoin caiga a 24 mil dólares por unidad. La caída es el mejor momento para hacerse rico. Tengan cuidado”.

