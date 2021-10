Pagos con QR: dura competencia entre bancos y fintech a un mes del inicio de la interoperabilidad total

La normativa obliga a la interacción entre ambos mundos, el fintech y el bancario

“A veces, tenemos dos reuniones el mismo día”, se asombra un ejecutivo del sector financiero. En realidad, se trata de encuentros virtuales que organizan los técnicos del Banco Central para bancos, fintech y sus prestadores tecnológicos para acelerar el plan “Transferencias 3.0″, con el que el Gobierno aspira a expandir los pagos con código QR, con bajas comisiones para los comerciantes e interacción total entre ambos segmentos.

Las múltiples reuniones obedecen a que, según la normativa del BCRA, el próximo 29 de noviembre deberá ponerse en marcha la interoperabilidad total. ¿Qué significa esto para el usuario? Que todos los códigos QR de cualquier comercio, pegados en un mostrador o accesibles en una terminal POS, puedan recibir pagos de todas las billeteras digitales, tanto las provistas por los bancos como por las fintech . El objetivo es que cada argentino, cuando vea un QR, saque su celular del bolsillo y elija con qué billetera hacer cada uno de sus pagos.

Tres ideas concluyentes surgen de los protagonistas de este mercado, según pudo recoger Infobae. La primera, es que la experiencia del usuario es clave y no da revancha; el sistema tiene que funcionar bien desde el comienzo o muchos no volverán a probarlo. La segunda es que los pagos QR pueden ser una puerta de entrada a cualquier otro servicio financiero (préstamos, inversiones, seguros) para aquellos que hoy viven en efectivo y están fuera del sistema. La tercera, más que una idea, es un dato: 8 de cada 10 pagos en la Argentina todavía se hacen en efectivo, por lo que la competencia dejará lugar para todos.

Contrareloj

El proceso de implementación que diseñó el BCRA hace un año está llegando a su fin y en poco más de un mes estará en funcionamiento. Y la fecha del 29 de noviembre, según explicó el BCRA, no se corre. Las múltiples presiones cruzadas contra el reloj enfrentan (entre muchos otros) a dos grandes jugadores). Uno es Mercado Pago, el gigante fintech que tres años empezó a armar su red de comercios con sus QR; su contendiente es Modo, la billetera digital lanzada por un consorcio de 40 bancos públicos y privados para recuperar el tiempo que ya ganó su rival. Ninguno de los dos afirma con certeza total que en poco más de un mes se cumplirá el objetivo. Pero no dejan de dar pelea para llegar a eso.

De esta forma, Mercado Pago tiene que habilitar que todos sus comercios con QR reciban los pagos de las billeteras competidoras, tanto bancarias, como Modo, como las de otras fintech. En el centro de esa competencia, hay una empresa clave para facilitar la interacción entre los bancos y las fintech, y prestadora tecnológica esencial del plan, aunque no es conocida por el gran público ya que no está en los celulares. Se trata de Coelsa, que presta soporte tecnológico a los 120 millones de cuentas de pago que existen en la Argentina (22 millones son cuentas fintech, con CVU, y 98 millones son cuentas bancarias, con CBU).

“Todo el esquema de pagos digitales crece a volúmenes exponenciales. Estamos trabajando fuerte para que todo funcione correctamente, se pueda cumplir con la normativa del Banco Central y haya beneficios para el usuario”, dijo a Infobae Atilio Velaz, CEO de Coelsa. Y explica que el sistema ya arrancó: su empresa procesa 400.000 transacciones por mes con QR por vía de transferencias, es decir, sin que haya tarjetas de débito ni crédito de por medio. De cuenta a cuenta, tal como se previó desde el inicio de Transferencias 3.0.

Pero Coelsa no es el único administrador autorizado por el Banco Central. También disputan esa carrera Prisma y Red Link, otros dos jugadores centrales situados detrás de cada pago digital que se hace en la Argentina. Un cuarto administrador convocado por el BCRA, Interbanking, decidió correrse de la pelea: el foco de su negocio está en prestar servicios para empresas y no para individuos.

“El sistema va a dar un salto cualitativo cuando Mercado Pago cumpla con habilitar todos los códigos QR. Eso aumentará exponencialmente la cantidad de transacciones”, explicó Rafael Soto, CEO de Modo, a Infobae.

Para pequeños comercios y cuentapropistas, los pagos QR pueden ser la puerta de entrada a otros servicios financieros (Reuters)

“El 20% de nuestros pagos con transferencias ya se hace, sin problemas, a través de código QR provistos por Mercado Pago y Fiserv”, agregó para explicar que el plan está en marcha. En muchas de esas operaciones, según explicó el CEO de Modo, el dinero viaja sin inconvenientes desde una cuenta bancaria del usuario a una cuenta virtual de Mercado Pago del comerciante. “En esos casos, la interoperabilidad ya es total”, apuntó Soto

“Necesitamos que todos los administradores terminen de hacer su desarrollo para que el sistema sea escalable y pueda soportar millones de transacciones. Hoy, el único administrador es Coelsa. Los otros administradores están casi listos y los pensamos tener como back up” explicó Soto, en relación a Red Link y Prisma. “Nos caracterizamos por ser abiertos, queremos trabajar con todos”, resaltó Soto.

Más allá de un lanzamiento comercial importante y de tener 3 millones de descargas, para muchos observadores del sector financiero (incluyendo algunos de los bancos que la integran) Modo avanzó con menor profundidad de lo esperado, sobre todo en un contexto de expansión de los pagos digitales. La particularidad de tener dos vías de acceso (se puede bajar como una app independiente o usar a través de las apps de los bancos que la integran) para algunos, le puede jugar en contra.

Un informe de la consultora Adila, unidad de negocios digitales de Axxiome Argentina, analizó el funcionamiento de Modo por ambas vías y concluyó: “Si lo que esperan quienes están liderando la iniciativa es que Modo se convierta en una billetera de uso masivo en el segmento de clientes bancarizados, deberá sumar nuevas funcionalidades a su oferta de valor, tales como pago de servicios, recargas de tarjetas de transporte o celulares prepagos. Y además, necesitarán profundizar el trabajo en la ampliación de la red de comercios adheridos y de la difusión del producto. Si, por el contrario, la estrategia es que los clientes la usen por medio de sus apps bancarias, los desafíos vendrán por el lado de lograr una mejora en la experiencia del usuario en la mayoría de las instituciones”.

Rafael Soto defiende su app: “Nuestro producto es complejo, porque nos metemos en las apps de todos los bancos y en las terminales de los comercios. En este tiempo ganamos mucho espacio. Nos falta todavía más desarrollo”.

Sobre la doble manera para usar la aplicación, explicó: “Vamos a llevar adelante un proceso para educar a los usuarios. Modo ya tiene 1,6 millones de usuarios activos y eso tiene mucho valor. La llegada de Modo representa para ellos una gran oportunidad de mejorar los servicios que reciben. La app mejorará cada día en su desempeño”.

En el sector estiman que Mercado Pago tiene una red de 350.000 comercios que cobran con su QR

Ya hay 12.500 comercios con código QR provisto por Mercado Pago, distribuidos en todo el país, que reciben pagos de no solo de Modo sino de otras billeteras como Yacaré, Cuenta DNI, Ank o BNA+, entre otras. En Mercado Pago explican que esas operaciones ya representan el 25% del total de los pagos por transferencias y que esa expansión se inició con grandes cadenas, como supermercados, estaciones de servicio o cadenas de comida rápida. El paso que sigue, nada menos, es llegar a cada comercio.

En el mercado consideran que ese 25%, si bien es un avance, todavía es muy modesto a tan solo un mes de la fecha prevista para la interoperabilidad total. Si bien la empresa no lo informa, se estima que existen 350.000 comercios (que van desde un hipermercado a un plomero de barrio) que cobran con frecuencia usando el QR de Mercado Pago, dentro de un universo de 1,3 millones de comercios que, al menos una vez, recibieron un pago por esa vía.

“Si bien hay algunas demoras del administrador para lanzar algunas pruebas necesarias, somos optimistas en cuanto a la fecha estipulada” (Melhem)

“Hay que avanzar para que la experiencia del usuario sea la adecuada y todo el sistema se integre. Otro aspecto desafiante de todo este proceso es lograr la escalabilidad necesaria con la que el plan fue diseñado”, contó a Infobae Alejandro Melhem, VP de Mercado Pago. Para la fintech líder, es posible que se cumpla con los plazos que impuso el BCRA. “Si bien hay algunas demoras del administrador para lanzar algunas pruebas necesarias, somos optimistas en cuanto a la fecha estipulada,” apuntó Melhem.

La liquidación de cada transacción requiere un desarrollo que no es menor. Se debe acreditar la comisión del 0,8% que paga el comerciante y dividirla entre el aceptador y la billetera, incluyendo diferentes repartos para pequeños o grandes comercios. También se deben practicar las retenciones impositivas, como Ganancias e Ingresos Brutos, y enviar los mensajes al comerciante y al usuario para notificar que el pago fue realizado. Todo eso debe ocurrir de manera inmediata.

“El BCRA marcó que los tres administradores tienen que competir para darnos más opciones. El mayor desafío es para ellos” (Jorge Zanabone)

La omnipresencia de Mercado Pago en el negocio fintech consiste en que tiene un rol doble: es una billetera digital, a la que se puede cargar dinero en una cuenta o tarjetas de bancarias, pero también es aceptador, es decir, le presta a los comercios el servicio para recibir pagos electrónicos.

Hay otra fintech que, aunque naturalmente en una escala muchísimo menor, también tiene ese doble rol. Se trata de Yacaré, una de las billeteras pioneras del sector. Ofrece el servicio de aceptación de pagos a una red de 6.000 comercios del interior, en especial en Mendoza y Misiones, y ya recibe pagos QR de otras billeteras, al igual que mercado Pago. Al mismo tiempo, tiene más de 100.000 usuarios de su billetera digital.

Ya hay 12.500 comercios con código QR provisto por Mercado Pago, distribuidos en todo el país, que reciben pagos de no solo de Modo sino de otras billeteras como Yacaré, Cuenta DNI, Ank o BNA+, entre otras (EFE/EPA)

“El cambio que esperamos a partir del 30 de noviembre es que haya interoperabilidad entre los administradores, así como la tenemos entre las billeteras y los aceptadores. Hoy todos estamos trabajando con Coelsa pero esperamos que se sumen Prisma y Red Link. El BCRA marcó que los tres tienen que competir para darnos más opciones. El mayor desafío es para ellos”, explicó Jorge Zanabone, CEO y fundador de Yacaré. Asegura que hubo “excelente colaboración” por parte de Mercado Pago para implementar la interoperabilidad.

En el mundo de los medios de pago, muchos esperan saber que va a hacer Ualá, la otra gran fintech de la Argentina fundada por Pierpaolo Barbieri que incorporó a su billetera muchos servicios como inversiones, una tarjeta Mastercard prepaga, aceptación de pago para comercios, pago de servicios y recarga de celulares, entre otros. Pero todavía no incorporó los pagos QR. Consultado por Infobae sobre si se meterán en esta pelea, Barbieri se limitó a responder: “Solamente hablamos de lo que ya está anunciado”. Esta semana, Ualá incorporó un plan de fidelización, con promociones y hasta devolución del efectivo gastado. Todo hace creer que los pagos QR estarán en sus próximos pasos.

“Semana a semana, durante los últimos 60 días vimos un crecimiento impresionante en los pagos QR” (Simonelli)

Además de Modo, en el ámbito de las billeteras bancarias también se sumó Ank, desarrollada por Itaú Unibanco. Se trata de una app focalizada en simplificar la gestión de quienes tienen cuenta en varios bancos que también ofrece pagar con QR. “Semana a semana, durante los últimos 60 días vimos un crecimiento impresionante en los pagos QR. Desarrollamos un producto que le permite a nuestros usuarios pagar desde su cuenta en cualquier banco en los principales comercios del país, con una experiencia diferencial”, dijo a Infobae Romina Simonelli, VP de Payments de Ank. Las billeteras de Ank ya permiten comprar escaneando el QR en comercios gestionados por Mercado Pago, Yacaré y Posnet (prestado por la empresa Fiserv, otro jugador relevante del mercado).

Otro punto fuerte de las apps bancarias que va a jugar en el mundo QR está en la banca estatal con BNA+, del Banco Nación, y Cuenta DNI, del Banco Provincia. La primera, con 2 millones de usuarios, fue relanzada en forma reciente con mejoras tecnológicas y nuevas funciones para añadir los servicios del principal banco del país a lo tradicional de la billetera: pagar. Cuenta DNI, que se expandió fuerte en 2020 para hacer llegar el pago del IFE a quienes no estaban bancarizados, ya tiene 3,6 millones de usuarios y un accionar comercial fuerte con promociones y descuentos, incluso con pequeños comercios. Banco Nación está integrado a Modo y el Banco Provincia no lo está; ambos, no obstante, también apuestan a expandir los pagos QR. Modo también compite contra ellos.

