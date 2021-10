De Vaca Muerta al motor del auto: los planes de YPF para incrementar su producción de combustibles

La refinería de YPF ubicada en Complejo Industrial La Plata (Franco Fafasuli)

Con la extracción de petróleo no convencional de Vaca Muerta, YPF espera para 2023 que el 100% del crudo que procesa en sus refinerías sea crudo propio. Hoy, el 20% de lo que procesa lo compra a otras empresas. “Para 2023 deberíamos estar procesando al 100% de crudo propio. Quizás terminemos comprando algún crudo de terceros, pero también vamos a tener un saldo exportable de otras densidades. Por eso, en volumen deberíamos estar produciendo la cantidad equivalente a nuestra capacidad de refinación”, explicó a Infobae Pablo Rizzo, gerente del Complejo Industrial La Plata.

Actualmente, YPF tiene un 53% de participación en el mercado local de combustibles. El petróleo de Vaca Muerta es la clave para lograr el incremento en el crudo que produce y luego refina. Por eso, la empresa emprendió una importante obra para adecuar las instalaciones de su refinería de la ciudad de La Plata -un gigantesco complejo emplazado en un predio de 350 hectáreas- para poder procesar el crudo no convencional. “A la larga, Vaca Muerta va a ser el principal productor”, estimó Rizzo.

A grandes rasgos, por cada metro cúbico de nafta que elabora la compañía se producen 3 metros cúbicos de gasoil, que se destinan a la industria, el campo y el transporte. Cerca de cumplir los 100 años, la refinería de YPF ubicada en Complejo Industrial La Plata (CILP) está en funcionamiento desde 1925 y tiene una capacidad de procesamiento de 189.000 barriles que equivalen a 30.000 m3 diarios o 30 millones de litros.

El complejo industrial ocupa 350 hectáreas y emplea a 4.000 personas (Franco Fafasuli)

El complejo industrial, una verdadera ciudad dentro de la ciudad, tiene 4.000 empleados en forma permanente más otros que se suman en etapas de obras o paradas de planta. Allí se produce el 52% del combustible para la aviación, el 39% del gasoil y 31% de las naftas que se comercializan en todo el país. Desde allí se abastece a la Patagonia, provincia de Buenos Aires y Mesopotamia a través de buques, ductos y camiones.

¿Cómo se inicia el proceso?

En la refinería se recibe el crudo que proviene de los yacimientos patagónicos: el 55% es crudo de la cuenca neuquina y el 45% de la cuenca del Golfo San Jorge. A través de oleoductos también abastece a las refinerías de otras empresas (Axion en Campana y Raizen en Dock Sud). Como los crudos tienen distintas densidades no se mezclan dentro de los ductos.

La extensa red logística de YPF está conformada por dos oleoductos (con 12 estaciones de bombeo) de 1.165 km; dos Poliductos (con 11 estaciones de bombeo) de 1.790 km y un JPducto de 11 km. Además, 16 terminales de almacenamiento y despacho (10 con puertos).

Durante la producción, a la nafta super se le agrega colorante azul (Franco Fafasuli)

El petróleo no convencional, que cada vez tiene más participación en la producción de combustibles, tiene componentes menos pesados (su color no es negro, es claro y amarillento) y se valoriza más por su rendimiento. Las obras para poder procesar mejor este crudo -y que no se formen cuellos de botella- estarán finalizadas para 2023 con una inversión de USD 130 millones.

Durante la producción, el crudo pasa por procesos de destilación, conversión, upgrading y blending. Y de acuerdo a eso se obtienen muchos productos diferentes: petroquímicos, lubricantes, naftas, JP1 (combustible para aviones), diesel, fueloil, asfalto, coke, entre otros. “Todo se aprovecha”, señalaron los responsables de la producción.

Por eso, durante el proceso hay una separación de los componentes, los más pesados, que quedan en la parte inferior pasan por un nuevo proceso para poder seguir aprovechando el crudo: el craqueo catalítico.

“Es muy complejo llegar a un litro de combustible después de pasar por la destilación y todo el proceso productivo. Con la complejidad que han ido alcanzado los motores a través de los años ya no es como antes donde directamente el gasoil de una unidad de destilación se cargaba en un motor. Ahora por cuestiones ambientales y de funcionamiento de los motores implica que tengan que pasar por otras unidades para poder lograr un producto de mejor calidad y desempeño para el motor, con menos contenido de azufre y más propiedades”, contó Rizzo.

El laboratorio donde se realiza el control de calidad de los combustibles (Franco Fafasuli)

“El crudo es una mezcla de productos que lo que uno busca al fraccionarlo y destilarlo es obtener las distintas fracciones: nafta, kerosene, gasoil. Hay una curva de destilación que arranca en 50ºC y llega a más de 500ºC para que el producto cambie de estado; mientras mas liviano es el producto, más bajo el punto de ebullición”, explicó el directivo.

“Las naftas que se obtienen luego van a dos dos unidades donde mediante un proceso de catalización se reacomodan las moléculas y se lograr un mejor octanaje que el que tienen originalmente o la obtención de productos petroquímicos”, agregó.

Unos 100 camiones por día salen de la refinería hacia las estaciones de servicio (Franco Fafasuli)

Antes de ser despachados, los combustibles pasan por el proceso de corte -donde se le suma biocombustibles- y en el caso de la nafta super también el agregado de un colorante que le da su característico color azul. La nafta premium, sin adición de colorantes, tiene un color casi transparente y los gasoil son de tonos amarillentos.

En la etapa final de despacho, desde la refinería de La Plata salen unos 100 camiones por día (en el verano pueden llegar a 120 unidades), con una capacidad de 37.000 litros cada uno. Cada camión abastece una estación y puede tener dos tipos de combustibles (separadas por cisternas).

