Al Gobierno no le importa perder reservas en el mercado cambiario: la prioridad son las elecciones

El Banco Central paga con dólares mantener viva la actividad económica y la divisa bajo control. Ayer tuvo la intervención más alta desde que rigen las nuevas disposiciones para el cepo cambiario. Para contener al dólar MEP utilizó nada menos USD 21 millones (casi 60 millones nominales en AL30D a 48 horas), 50% más que la rueda anterior. Pero cometió errores que llamaron la atención de algunos operadores. Cada día el Central sube el nivel de intervención y, como el ministro de Economía, Martín Guzmán, está negociando con el FMI un acuerdo que incluye un menor cepo cambiario, se reunieron con la Comisión Nacional de Valores y emitieron un comunicado con una amenaza entre líneas a los operadores y un mensaje por elevación a los clientes.

Pero este comunicado no tapa las torpezas que cometió la mesa de dinero que quiere cerrar un dólar a 48 horas un jueves, con el precio del miércoles. La diferencia es que las 48 horas hábiles del jueves se liquidan el lunes y ese día es feriado en Estados Unidos con lo que hay en el medio 4 días de tasa que se pierde el vendedor, en este caso, el Central. Entonces el mercado libre, se acomoda a los días de liquidación y hacen su negocio. Este sistema lo viene aplicando hace tiempo, cada jueves y viernes, despilfarrando tasas.

El MEP, que había comenzado a $ 173, terminó en $ 170,58 (+16 centavos) y el contado con liquidación subió en la misma proporción a $ 170,72 pero con medio millón de dólares de negocios y sin intervención del Central. En el Senebi, donde se opera afuera de las pantallas y de manera directa entre operador y cliente, los valores no cambiaron. El contado con liquidación cerró a $ 176,50 y el MEP a $ 172, en las operaciones que se hicieron utilizando las Letras de Descuento que vencen a fin de mes.

El “blue” mantuvo su tendencia a la baja, pero logró mantener el precio del día anterior de $ 181. En el mercado mayorista, donde el dólar aumento 3 centavos a $ 97,84, el Banco Central tuvo que vender USD 100 millones. En 4 de las últimas 5 ruedas fue vendedor de divisas por un total de USD 520 millones a los que hay que sumarles 60 millones de intervención en el mercado de dólares financieros. El resultado fue otra baja de las reservas. Esta vez perdieron USD 70 millones y quedaron en 46.024 millones.

La estrategia de vender dólares en la plaza mayorista va a continuar durante todo el período electoral, porque no quieren que la falta de insumos afecte el nivel de actividad, uno de los pilares de la campaña del oficialismo. Los importadores aprovechan estas manos más generosas y adelantan compras sabiendo que las pueden pagar con un dólar que vale menos de $ 100 y aseguran la reposición de lo que adquieren. De esta manera, desaparece del mercado la más importante demanda de dólares financieros y del “blue”. Al Gobierno no le importa que en estos meses el saldo sea negativo y se pierdan reservas. La prioridad son las elecciones, para disgusto de Guzmán que debe explicar la estrategia al FMI. Todo esto hace ver que el acuerdo no está tan cercano.

Los bonos de la deuda siguieron en alza, más de 1%. El riesgo país, en estas circunstancias, bajó 11 unidades a 1.480 puntos básicos. Hay bonos que en un mes dejaron ganancias de entre 8 y 10% a los inversores.

Este escenario abrió más el mercado y dio paso a los bonos provinciales. Con la emisión de los nuevos bonos de la provincia de Buenos Aires, que acaba de evitar el default, las operaciones se están reactivando. Neuquén, Mendoza y Córdoba fueron los títulos más pedidos.

Como sucedió en los días anteriores, los bonos corporativos fueron los más buscados. Hay títulos como Pampa Energía 23 que hace dos semanas tenía una renta de 9% y ahora, con la suba de sus precios, el rendimiento se redujo a 7,5%.

La Bolsa estuvo equilibrada. Se negociaron $ 1.264 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 0,15%. Las caídas más importantes fueron las de CableVisión (-3,96%), Central Puerto (-3,17%) y Transportadora Gas del Norte (-2,65%).

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda equilibrada. Entre los ganadores se destacaron IRSA (+4,3) y Edenor (+3%). Las pérdidas fueron encabezadas por Telecom (-5,8%) y Central Puerto (-2.8%).

La última rueda de la semana no parece diferente a las anteriores. Habrá un Banco Central dándole dólares a los importadores y bonos AL30D al mercado financiero para que el billete no se dispare. El costo de mantenerlo estable es alto. Pero las órdenes son estrictas: hay que privilegiar las elecciones y evitar una caída en la producción, aunque en este rubro miren para otro lado cuando se trata de las exportaciones de carne donde se está suspendiendo gente y hay cierres de frigoríficos. Las pérdidas por esta medida llegará a USD 1.100 millones.

