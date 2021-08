Uruguay asegura que unos 90.000 argentinos tienen propiedades en ese país y espera que muchos de ellos ingresen desde septiembre

El número de argentinos que ingresen al país vecino a partir del 1 de septiembre se puede multiplicar (Pablo La Rosa)

Unos 90.000 extranjeros de nacionalidad argentina con el registro de propiedad local podrán ingresar a Uruguay a partir del 1 de septiembre, ante la apertura de fronteras gradual anunciada por el gobierno , de acuerdo a lo informado este viernes por el ministro de Turismo uruguayo, Germán Cardoso.

“Es difícil llegar a un número exacto porque figuran por padrones y zonas, no por nombres, pero por cruzamiento de datos la Dirección Nacional del Registro a la Propiedad nos elaboró un número aproximado del orden cercano a los 90.000 propietarios argentinos en el país”, afirmo el funcionario en una conferencia de prensa.

En ese contexto, Cardoso consideró que puede haber movimiento importante a partir de septiembre si se tiene en cuenta a los ciudadanos brasileños, paraguayos, estadounidenses y europeos, pero sobre todo los argentinos.

“Cuando decimos propietarios unitariamente tenemos que pensar que son con sus familias, entonces es un número que se multiplica rápidamente por cuatro o por cinco, entonces allí vamos a tener 60 días de tránsito entre el 1º de septiembre que habilitamos la posibilidad de que ingresen propietarios probados, hasta el 1º de noviembre, con un ritmo de movilidad importante de personas extranjeras”, destacó según Montevideo Portal.

El ministro de Turismo uruguayo remarcó que el gobierno de Luis Lacalle Pou habilitaría que entren a Uruguay las personas que tengan propiedades, su cónyuge o incluso concubinos e hijos. En ese sentido, indicó que si entran al país personas menores de edad sin contar con la vacuna contra el coronavirus se les pedirá que realicen un confinamiento junto con a su familia.

Luis Lacalle Pou, que viajó este viernes a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández, afirmó esta semana en conferencia de prensa que para ingresar al país los extranjeros con propiedades de inmuebles deberán estar vacunados y presentar un test PCR negativo.

La presencia de argentinos es cada vez más importante en ese país. Empresarios importantes como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Federico Tomasevich, dueño de Puente; y Gustavo Grobocopatel, de Los Grobo, decidieron vivir del otro lado del Río de la Plata en los últimos meses. No son los únicos. Sólo para graficar ese contexto vale un dato al que pudo acceder Infobae: de los 600 alumnos del International College, uno de los colegios más importantes de Punta del Este, hay 200 argentinos que llegaron en los últimos dos años.

Fernández recibió este viernes en la Residencia de Olivos a su par de Uruguay, Lacalle Pou, con quien analizó temas vinculados a la relación bilateral y al Mercosur, informaron fuentes oficiales.

El mandatario uruguayo llegó este viernes por la mañana al país. Ambos mandatarios compartirán una cena, junto a la primera dama Fabiola Yañez y los cancilleres Felipe Solá y Francisco Bustillo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había afirmado en las últimas horas que “se necesita un trabajo común entre todos los socios” del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos) que “debe tener una voz potente”.

”La postura del Gobierno argentino con respecto al Mercosur es seguir trabajando con nuestros socios”, dijo Cafiero, porque “cuando al Mercosur le fue bien, también le fue bien a sus países miembros y a la región”.

”Vamos a continuar trabajando en la integración regional y en la negociación de un bloque en el concierto mundial”, añadió el jefe de Gabinete, porque “siempre ha sido ese el espíritu del Mercosur aún en los momentos más duros”.

El mandatario uruguayo llegó este viernes por la mañana al país. Ambos compartieron una cena, junto a la primera dama Fabiola Yañez y los cancilleres Felipe Solá y Francisco Bustillo. En noviembre de 2020, Fernández y Lacalle Pou compartieron un almuerzo de trabajo en la Estancia Anchorena, ubicada en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento.

En el encuentro entre los presidentes, junto a sus respectivos cancilleres, tuvo como objetivo aflojar las tensiones que imperan en el Mercosur. También hablaron de otros temas bilaterales.

Este año, en oportunidad de la asunción del nuevo presidente peruano, Pedro Castillo, el 28 de julio pasado, Fernández dialogó con el citado Bustillo y allí se acordó el encuentro de esta noche.

El pasado 26 de marzo, con motivo de conmemorarse los 30 años de la fundación del Mercosur, ambos mandatarios protagonizaron un contrapunto entorno a la posibilidad de que los estados establezcan negociaciones sobre tratados de libre comercio por fuera del bloque regional.

”Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse”, señaló en esa oportunidad del jefe de Estado uruguayo.

Al respeto, Alberto Fernández replicó: “No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”.

