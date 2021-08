Alberto Fernández recibió a Luis Lacalle Pou en la Quinta de Olivos

El presidente Alberto Fernández recibió esta noche a su par de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la Residencia de Olivos con el objetivo de “analizar distintos aspectos de la relación bilateral y regional” , según comunicaron desded Presidencia. Esta reunión se empezó a gestar en Lima entre el mandatario argentino y Bustillo cuando ambos coincidieron en Lima en la asunción del flamante presidente peruano, Pedro Castillo.

El mandatario uruguayo llegó este viernes por la mañana al país junto al canciller Francisco Bustillo. En noviembre de 2020, Fernández y Lacalle Pou compartieron un almuerzo de trabajo en la Estancia Anchorena, ubicada en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento

En el encuentro entre los presidentes, junto a sus respectivos cancilleres, Felipe Solá y Bustillo, compartirán un asado con agrenda abierta, aunque el objetivo es aflojar las tensiones que imperan en el Mercosur. También hablarán de otros temas bilaterales.

Esta reunión se empezó a gestar en Lima entre el mandatario argentino y Bustillo cuando ambos coincidieron en Lima en la asunción del flamante presidente peruano, Pedro Castillo. Y es una devolución de gentilezas de aquel almuerzo que tuvieron en noviembre del año pasado en la estancia La Anchorena de Colonia del Sacramento, donde el menú fue similar a orillas del Río de la Plata.

El encuentro se da luego del acto que encabezó Fernández en Olavarría donde debió reconocer el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena estricta por la pandemia del 2020. “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, confesó.

La polémica comenzó el jueves luego de varias semanas de trascendidos sobre reuniones en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta cuando se conoció una foto de julio de 2020 en la que están Alberto Fernández y Fabiola Yáñez con un grupo de amigos en un momento en que el confinamiento era estricto y obligatorio en la Argentina.

En la imagen se puede ver a doce personas -más uno más que es el que sacó esa instantánea- reunidos alrededor de una mesa en el comedor de la quinta presidencial. Ninguno está con barbijo, un elemento de cuidado obligatorio.

Luis Lacalle Pou y su esposa Lorena Ponce de León, junto a sus hijos, durante la celebración de su cumpleaños 47 en agosto de 2020 (Twitter Lorena Ponce de León)

Lacalle Pou, que este miércoles cumplió 48 años, llegó a media mañana a Buenos Aires, donde tenía prevista una reunión en la embajada uruguaya en el barrio de Recoleta con el representante diplomático en suelo argentino, Carlos Enciso Christiansen. Además, almorzó en el restaurant Fervor que está sobre la calle Posadas del mismo barrio porteño con Sebastián Velesquen, director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay, con quien fueron compañeros en el colegio y que también es amigo de Fernando Pérez, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina.

Fuentes diplomáticas uruguayas dejaron trascender a medios periodísticos de ese país que entre los temas que conversarán ambos presidentes también figurarán el futuro de la hidrovía que atraviesa el Río Paraná, la intención argentina de avanzar con el canal Magdalena y las pretensiones de Uruguay para construir un puente entre Bella Unión y la ciudad correntina de Monte Caseros. Además, Argentina podría ofrecer un radar de la empresa Invap para el aeropuerto de Carrasco en Montevideo porque el que estaba instalado allí dejó de funcionar, según informó el sitio web ladiaria.

