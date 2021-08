Matías Kulfas: “El precio de la carne se estabilizó y se ve una leve baja en los precios de diferentes cortes”

Kulfas, en la cabeza de la mesa, en la reunión con el Consejo Agroindustrial, al que entregó un borrador del "Plan Ganadero"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló en declaraciones radiales que el cupo a las exportaciones de carne logró su objetivo inicial de estabilizar el precio de la carne, pero agregó que el Plan Ganadero que tiene “casi listo” apunta también a reducir la evasión y aumentar la producción del sector.

“Los resultados muestran que el precio de la carne se estabilizó. Tuvimos un crecimiento desmedido que llegó hasta el mes de junio; ya en la segunda mitad de junio se empezó a estabilizar y tanto en julio como en la primera quincena de agosto se ve una leve baja en los diferentes precios de los cortes de la carne”, dijo el funcionario, que subrayó que si bien ese objetivo se logró, “la finalidad más profunda era ordenar el sector de la carne que tiene muchos componentes de informalidad. Había muchos exportadores que estaban generando evasión de divisas. Todo eso lo estamos ordenando”.

Además, adelantó que su cartera tiene “casi listo el Plan Ganadero, que es la solución verdadera al problema. Este tipo de situaciones se resuelve produciendo más”.

Kulfas subrayó que la Argentina produce la misma producción de carne vacuna que hace cuatro décadas, en las que la población del país pasó de 25 millones a 45 millones. “Si producimos la misma cantidad de carne y, además, queremos exportar, el resultado es que se van a disparar los precios o no va a alcanzar la carne en el mercado interno. Queremos que aumente la producción, garantizar el abastecimiento del mercado interno y aumentar exportaciones porque es una oportunidad excelente para Argentina, pero hay que hacerlo bien, ordenadamente, para cuidar la mesa de los argentinos”, fundamentó.

Según Kulfas, los precios de la carne se estabilizaron a partir de mitad de junio y empezaron a caer en las últimas semanas

De hecho, el jueves por la tarde, Kulfas se reunió con José Martins y Gustavo Idígoras, representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), a los que presentó el borrador del Plan Ganadero con la intención de “consensuarlo” con el sector. El Consejo no lo evaluó en reunión plenaria, lo que ocurrirá en los próximos días, dijeron desde el CAA.

Kulfas, que en la reunión con los dirigentes del sector agroindustrial les adelantó la reapertura de las exportaciones de carne kosher, sería ahora permeable a una reapertura más amplia del resto de las exportaciones cárnicas, que hasta el 31 de agosto están limitadas a un 50% de lo exportado en igual período de 2020.

Los pollos y los chanchos como ejemplo

Según el ministro, la clave es el aumento de la producción. “En el caso de la carne vacuna queremos lograr lo que ocurría con otras carnes como, por ejemplo, la carne de pollo: la Argentina hace pocos años tenía una producción muy baja y pasó de 90.000 a 2 millones de toneladas en un plazo de dos décadas, es decir, que esto es posible realizarlo. Lo mismo con la carne porcina, que duplicó la producción, a cerca de 700.000 toneladas por año”.

Los productores de carne vacuna, en la pampa húmeda se volcaron mucho más a la agricultura que a la ganadería, y esto no es atribuible a un gobierno en particular, es un proceso de cuatro décadas (Kulfas)

Según Kulfas, eso se debió a que “los productores de carne vacuna, en la pampa húmeda se volcaron mucho más a la agricultura que a la ganadería, y esto no es atribuible a un gobierno en particular, es un proceso de cuatro décadas, es decir que el estancamiento de la producción de la carne vacuna es mucho más estructural, y es lo que queremos afrontar”.

El presidente de la Rural, Nicolás Pino, con productores del campo. Dijo que la reapertura de las exportaciones de carne kosher "es insuficiente"

Apertura kosher

La impresión en la agroindustria, y en la cadena de la carne en particular, es que después de la reapertura de las ventas kosher, el gobierno avanzará en septiembre con una mayor liberalización de las exportaciones del resto de las exportaciones de carne vacuna.

Mediante el decreto 513 publicado este sábado en el Boletín Oficial, el gobierno reabrió las ventas de carne kosher, luego de las quejas de Israel. Las medidas vigentes de limitación de las exportaciones de carne vacuna rigen hasta el 31 de agosto.

En una reunión del campo en Entre Ríos, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo que la reapertura a las ventas de la faena kosher “no es suficiente” y que el “compromiso de la Mesa de Enlace es no quedarse quietos, no conformarse con la cuotificación y no frenarán hasta que las intervenciones del gobierno en la producción del campo se terminen”. En la misma línea, el titular de Confederaciones Rurales, Jorge Chemes, dijo que”uno de los objetivos que tenemos es abrir las exportaciones”, y que el permiso oficial para exportar 3.500 toneladas de carne kosher, “es algo más pero no soluciona el problema de fondo”, explicó

No hay éxodo de empresas, crece la inversión y el PBI aumentará más del 8%

En sus declaraciones radiales, Kulfas reiteró que la producción industrial ya supera los niveles de 2019 y afirmó que las inversiones en el primer trimestre del año aumentaron 14% respecto a 2019, en lo que llamó “uno de los rebotes más fuertes real de inversión de los últimos años, y contradice plenamente la idea del éxodo de empresas”.

Según el funcionario, “hay un sector que ha querido instalar la idea de que hay un éxodo masivo de empresas, que las empresas en Argentina se van, que no hay inversión extranjera ni nacional, que nadie quiere hacer nada en Argentina; y esto es totalmente falso”.

Al respecto, señaló que desde el inicio del gobierno “ha habido más 900 anuncios de inversión por 34 mil millones de dólares. Cuando se habla de éxodo en realidad son algunos movimientos de empresas donde ha habido cambio de manos”.

Kulfas dijo que cuando se termine la pandemia, las aerolíneas que dejaron de volar a la Argentina volverán a hacerlo. E insistió: “Los datos oficiales y de las consultoras privadas, indican con toda claridad que la inversión se está recuperando y no hay ningún éxodo de empresas”.

Además, señaló que después de caer 9,9% el año pasado, el Gobierno proyectaba una recuperación del 7%, que “tal vez sea 8% o un poco más”.

