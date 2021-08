El furor cripto llegó al fútbol argentino: un club le paga a sus jugadores con una moneda digital

El Club Deportivo y Mutual Leandro Niceforo Alem incursiona en las criptomonedas

El Club Deportivo y Mutual Leandro Nicéforo Alem (CDMA), se transformó en el primero en el país en pagar a sus jugadores con criptomonedas. A su vez, anunciará próximamente a sus sponsors con blockchain.

El CDMA, que juega en la cuarta división del fútbol argentino, se convirtió en el primer equipo de fútbol local en pagarle a sus jugadores con la criptomoneda Tether (USDT), la tercera criptomoneda más grande del mundo, según comunicó el directivo del club, Daniel Etcheverry.

A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, cuyos precios fluctúan en base a la oferta y demanda que existe constantemente en el mercado, Tether es una “stablecoin” o moneda estable. El precio de este tipo de criptomonedas está sujeto a otro activo o grupo de activos, en este caso, el dólar americano. Esto significa que el precio de un Tether será siempre similar a un dólar, con fluctuaciones mínimas, casi imperceptibles.

Es así como CDMA se suma a los pocos equipos del mundo que pagan a sus jugadores o reciben dinero de sus sponsors con criptomonedas. Entre ellos se destacan el AZ Alkmaar, equipo de los países bajos que paga los salarios en Bitcoin, al igual que el equipo inglés Southampton FC. También, lo hacen el Gibraltar United FC y Harunustaspor de Turquía.

El Southampton's de Danny Ings recibe Bitcoins de sus sponsors

Al explicar la novedad, Etcheverry dijo: “Les enseño la importancia entre una moneda estable y una fluctuante. Cuando se produce la transacción uno de los dos puede llegar a beneficiarse o a perjudicarse según la variación del precio en el momento de la transacción. Por eso les explico que es bueno tomar ganancia cuando una moneda sube de precio y vendarla, y esperar que baje. Les explico la diferencia entre monedas estables y fluctuantes para que sepan interpretar esa parte”.

El directivo, quien impulsó la medida, dijo que, para lograr hacer la transición del peso a las criptomonedas, primero se tuvo que brindar una capacitación integral en activos digitales a todo el plantel, explicando la utilidad y beneficios de cobrar de esta forma, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Etcheverry sostiene que el club tomó bien la noticia desde un inicio, y todos sus integrantes comprendieron la dinámica, exceptuando a los dirigentes, quienes requirieron la capacitación, aunque los jóvenes avalaron que sus sueldos fueran pagados con la criptomoneda Tether.

Además, dijo: “Los chicos de a poquito fueron ablandándose. Hace días estuve con uno de ellos, charlando, les mando vídeos de los proyectos de la moneda que ellos adquieren y yo les enseño como comprarla mediante el exchange. Les explicó el proyecto, qué es cada moneda, la importancia y la utilidad que va a tener cada moneda”, y mencionó que confía plenamente en las nuevas tecnologías de blockchain y en las criptomonedas. A pesar de esto, admitió que cambiar la forma de pago es un gran desafío para el club.

“Son juveniles sin contrato profesional, son de la primera división. Algunos ya han jugado, muy poco, pero todavía no llegaron al contrato por eso lo quise hacer para no traer un inconveniente al club en la parte legal e impositiva. A medida que vayan subiendo chicos también se les va a explicar”, dijo a la agencia de noticias EFE.

“Los que cobran por criptomonedas cobran 100% cripto, no reciben viáticos, no reciben nada. Yo he sido un chico del club, he estado en el lugar de ellos, soy de General Rodríguez, a una cuadra de la cancha viví siempre, no tenía viáticos. Se llama viáticos entre comillas a una ayuda económica. Como he estado en el lugar de ellos se me ocurrió por ese lado la ayuda principalmente”, antes de subrayar que pronto hablaría de sus sponsors Atómico3 y Ettios.

Hasta el día de hoy, es el mayor avance en el mundo deportivo con respecto a las criptomonedas en el país. Recientemente Lionel Messi lanzó sus propios tokens no fungibles, al igual que lo había hecho semanas atrás Javier Zanetti y como lo hizo el basquetbolista Luis Scola. También, la selección de fútbol lanzó previo a la Copa América sus tokens para los hinchas argentinos. Si bien cualquiera podía acceder a todos estos tokens, se necesitaba dinero, y el conocimiento para hacerlo, ahora con las capacitaciones que brindará el club, se espera que el mundo del deporte incursione más en el mundo cripto.

