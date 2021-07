Bitcoin: cuánto perdió la empresa de Elon Musk por apostar a la criptomoneda

Una pérdida para Musk

Tesla informó que registró una pérdida de 23 millones de dólares en el segundo trimestre de este año por la enorme baja de la cotización del Bitcoin.

Las acciones de la compañía de automóviles eléctricos, que los argentinos pueden adquirir a través de “Cedears”, solo se refirió al Bitcoin una única vez en su anuncio ante los inversores respecto del segundo trimestre, después de que el CEO de la empresa, Elon Musk, preguntara si Tesla aceptaría la moneda digital para la compra de vehículos.

En febrero, Tesla anunció una compra de BTC equivalente a 1500 millones de dólares, una cifra mayor a todo su presupuesto trimestral de investigación y desarrollo para vehículos eléctricos, y afirmó que podría continuar invirtiendo en criptomonedas. A fines de marzo, la compañía anunció que su inversión había registrado una suba del 65 por ciento en unas pocas semanas por el aumento en Bitcoin en el primer trimestre del año.

Esta semana, Tesla informó una ganancia neta de 101 millones de dólares por las ventas de BTC durante el primer trimestre, lo que ayudó a impulsar sus ganancias netas a un récord de 438 millones de dólares. En el estado de operaciones de la compañía , esa ganancia se muestra como una reducción en los gastos operativos, lo que hace creer a los inversores que cambió algunas de sus tenencias a medida que los precios de Bitcoin aumentaron aquel trimestre.

Sergio Turi, de Inversiones en el Mundo, dijo a Infobae: “La suba del precio de Bitcoin a principios de año fue producida principalmente por la gran influencia que tenía la opinión de Elon Musk; luego los inversores se cansaron de que sus tweets movieran el precio, y ahora Tesla se está viendo perjudicada por ello”.

Lamentablemente para la compañía el precio de Bitcoin se desplomó más del 40 por ciento en el segundo trimestre, por lo que las tenencias de Tesla valdrían mucho menos que al final del primero. La criptomoneda alcanzó un máximo de alrededor de 64,500 dólares en abril para luego caer por debajo de 30,000 a principios de este mes; actualmente cotiza a poco menos de 40,000 dólares por unidad.

Tesla no considera Bitcoin como un “activo de valor de mercado” desde un punto de vista contable, lo que significa que solo reconoce un beneficio de ganancias si vende para asegurar dichas ganancias. Por lo tanto, la caída en el valor de Bitcoin no debería afectar las ganancias mientras Tesla no se haya desprendido de ninguna de sus participaciones, haciendo caso a la famosa frase entre inversores “mientras no se venda, no se gana ni se pierde”.

Esa es una forma diferente de informar las inversiones que las empresas que respaldan las nuevas empresas tecnológicas a través de sus ramas de riesgo. En esos casos, las empresas suelen marcar sus participaciones cada trimestre en función del precio de mercado, al determinar el valor mediante una ronda de financiación de seguimiento o un precio de las acciones públicas.

A pesar del gasto de Bitcoin, los ingresos operativos de Tesla se cuadriplicaron a 1.3 mil millones de dólares con respecto al mismo período del pasado 2020. Los ingresos de 11,96 mil millones de dólares y “las ganancias por acción de 1,45 superaron las estimaciones de los analistas”, según la compañía Refinitiv.

Las acciones de Tesla subieron un 1,4 por ciento en las operaciones posteriores al cierre del lunes a 666,59 dólares. La acción, que se encuentra entre las de mejor desempeño del mercado en los últimos años, ha sufrido un fuerte retroceso de más de un 25 por ciento desde enero.

