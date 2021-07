Las ventas de carne de Uruguay a la Argentina saltaron a un máximo de 10 años

Las exportaciones de carne vacuna de Uruguay a la Argentina, fueron las más altas de los últimos 10 años, en el primer semestre de 2021.

Hasta el momento las restricciones para exportar carne vacuna que implementó el Gobierno de Alberto Fernández no lograron alcanzar el objetivo de hacer bajar el precio de la carne al consumidor, al tiempo que provocaron numerosos inconvenientes en la cadena de ganados y carnes. Tan es así que en junio, el mercado local debió recurrir a importar carne desde Uruguay para abastecer a un mercado convulsionado.

En el primer semestre de 2021, las exportaciones de carne vacuna uruguaya a la Argentina alcanzaron 1.361 toneladas peso carcasa, un máximo de 10 años, en particular debido a un repunte de los envíos en el mes de junio en el que pesó el cierre a las ventas de la cadena cárnica argentina al exterior y las protestas de productores que afectaron a la comercialización. En ese contexto, los envíos totales de carne vacuna de Uruguay se incrementaron 25% frente a un año antes, a 241.381 toneladas según números del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC).

El Gobierno nacional anunció el pasado 20 de mayo el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Luego el 23 de junio implementó un sistema de cuotificación de exportaciones, donde hasta el próximo 31 de agosto se podrá exportar el 50% del promedio comercializado al mundo en el segundo semestre del año pasado.

Datos de exportaciones uruguayas a la Argentina. (Bloomberg)

De acuerdo al informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un aumento de 8,2% entre mayo y junio de 2021, presentando en la última quincena del mes pasado una baja de casi el 1%.

La decisión del gobierno argentino de restringir las ventas externas de carne vacuna al mundo, también significó una oportunidad para países de la región que se posicionan con más firmeza en los mercados, donde nuestro país está ausente con su oferta de carne. Y en el caso de Uruguay, según informó la agencia Bloomberg, hizo que el mencionado país comercializara varios miles de toneladas de carne a la Argentina.

Los datos publicados por el INAC señalan que en el primer semestre de 2021, las exportaciones de carne vacuna a Argentina alcanzaron 1.361 toneladas peso carcasa, un máximo de 10 años. También aumentaron un 45% los envíos a China que alcanzaron las 146.310 toneladas peso carcasa y a Israel un 83,6%, con 8225 toneladas peso carcasa. Los mercados anteriormente mencionados, son los principales destinos de las exportaciones de la Argentina, lo que significa que el vecino país se benefició de la decisión que adoptó el Gobierno nacional de restringir la comercialización externa al mundo.

Si bien durante el 2019 y 2020 Uruguay no exportó carne a la Argentina, el incremento de este año se radica en el pasado mes. La información publicada por Bloomberg sostiene que la explicación a todo esto, es que luego del cese de comercialización de los productores argentinos, en protesta por las restricciones a la exportación implementadas por el Gobierno, las ventas del vecino país aumentaron.

“Cuando bajan la faena países muy consumidores de asado o asado con hueso, como Argentina o Brasil en la zona de Río Grande do Sul, les falta, entonces importan”, dijo Gerardo García Pintos, ex presidente de la Asociación Rural de Uruguay, ex presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales y productor agrícola-ganadero. “Con todo son volúmenes chicos, lo que pasa es que antes no se exportaba nada”, agregó el productor uruguayo.

Faena

En ese sentido se pronunció el consultor ganadero, Víctor Tonelli, quien en diálogo con este medio aseguró: “Siempre hubo exportaciones de cortes, particularmente de asado de Uruguay a la Argentina y el destino habitual es consumo en zona de frontera, como puede ser la provincia de Entre Ríos. El aumento de las exportaciones uruguayas a nuestro país, se puede atribuir a la la caída de faena en mayo y junio por el cese de comercialización y cierre exportaciones, pero igualmente no es nada que impacte en el mercado”.

En relación a la faena, el informe mensual de CICCRA señaló que en junio pasado la industria frigorífica vacuna faenó un total de 1,067 millones de cabezas, un aumento mensual del 4,4% corregida por el número de días laborables, y una caída interanual de 11,2%, también corregida por el número de días laborables.

Por último, el relevamiento privado mostró que en el primer semestre del año se faenaron 6,318 millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con enero-junio de 2020 la actividad sectorial retrocedió 6,7% (-452,1 mil cabezas). Al ajustar por el número de días laborables del período, la contracción de la faena fue de 10,2% anual.

SEGUIR LEYENDO: