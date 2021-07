Incertidumbre: hay más de 14.000 varados, el Gobierno no autoriza nuevos vuelos y las aéreas hablan de falta de transparencia

Los pasajeros que no pudieron volver al país aun no tienen vuelos de regreso confirmados

La medida del Gobierno que restringió de 2.000 a 600 el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país por día —unos dos o tres vuelos— vence el próximo viernes 9 de julio. Sin embargo, aún no hay definiciones sobre si esa limitación se mantendrá o podría flexibilizarse.

Según fuentes oficiales, se está analizando la posibilidad de ir subiendo progresivamente la cantidad de pasajeros habilitados siempre y cuando las distintas jurisdicciones hagan cumplir el aislamiento preventivo de quienes ingresan al país desde el exterior, para evitar la circulación de la variante Delta del coronavirus.



Este martes al mediodía hubo una breve reunión entre la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, y el secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, Gastón Jaques, con los representantes locales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). En ese encuentro, no hubo ninguna precisión sobre cómo continuará el esquema de vuelos internacionales a partir de la próxima semana.

Luego, IATA emitió un breve comunicado sobre la “reunión informativa”. “Desde el principio del encuentro dejaron claro que no tenían información adicional que proporcionarnos, ya que no son ellos quienes toman las decisiones sobre los temas planteados. Seguimos insistiendo en que el gobierno debe levantar los cupos impuestos de pasajeros para los vuelos internacionales”, destacó la asociación internacional que representa a las líneas aéreas.

“Seguimos sin saber qué va a pasar la próxima semana, cuando la restricción actual acabe. Queremos reiterar que esta incertidumbre sigue afectando a los argentinos y residentes varados y a las aerolíneas que deben operar los vuelos para traer a estas personas de vuelta. Insistimos en la necesidad de reunirnos con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien toma las decisiones finales en este sentido”, agregó IATA.



“Con 600 pasajeros diarios, la operación de las empresas no va a ser viable por mucho tiempo. Tenemos por encima de 14.000 pasajeros en distintas partes del país cuyos vuelos fueron cancelados debido a la nueva medida y desafortunadamente no tenemos nada oficial sobre qué va a pasar a partir del día 12 de julio, cuando tendríamos que tener conocimiento de cuáles son los vuelos aprobados. No estamos recibiendo transparencia y coordinación de parte del Gobierno”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas en comunicación con el canal de noticias TN.

“Son solo tres o cuatro vuelos diarios autorizados por día para conectar a la Argentina con todo el mundo. Cada día que se mantiene esta medida en vigencia son 1.400 pasajeros que se añaden a una lista que se hace más grande cada día. Una parte muy pequeña de la población es la que tiene los recursos para obtener un vuelo privado. El sector se está preocupando por ayudar y encontrar una solución para traer de vuelta a los pasajeros que quieren volver al país y no pueden”, agregó Cerdá, quien hoy no participó de la reunión virtual con los funcionarios del Gobierno.



El vicepresidente de IATA para la región volvió a insistir en su pedido de reunión con Cafiero, quien firmó la Decisión Administrativa que el 25 de junio pasado puso cupo a la entrada de pasajeros desde el exterior.

“La industria demostró que en la crisis está comprometida con el país y con dar un servicio a los argentinos y mantener una conectividad. Lo que se está empezando a evaluar es cómo es viable actuar en un país que no está actuando de manera transparente y que cada día cambia las reglas de juego”, agregó Cerdá.

Consultadas por Infobae, desde distintas empresas del sector aseguraron que aún no tienen ningún vuelo autorizado con fecha posterior al 12 de julio. Desde que comenzaron las medidas de restricciones a los vuelos, las empresas deben presentar a la ANAC sus cronogramas de vuelos que son autorizados por un plazo de 15 días o un mes como máximo.

