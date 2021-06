Vuelos autorizados: cuáles son las rutas al exterior habilitadas y el “efecto embudo” que demorará los regresos

Las restricciones al ingreso de pasajeros tienen un tope máximo de 600 personas por día

Las aerolíneas que operan vuelos al exterior desde la Argentina comenzaron a informar sus cronogramas para las próximas semanas, mientras se mantienen vigentes las restricciones al ingreso de pasajeros desde el extranjero con un tope máximo por día que se redujo de 2.000 a 600 personas, lo que representa entre dos y tres vuelos diarios, de acuerdo a la capacidad de los aviones.

Los vuelos son autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y en el caso de algunas empresas recibieron el permiso para realizar solo uno o dos vuelos semanales. Es el caso de Latam, Aeroméxico y Avianca, entre otras.

Desde el sector aerocomercial advierten que estas restricciones provocaran un “efecto embudo”, que a medida que pasen las semanas retrasará cada vez más los plazos para el regreso de los pasajeros que están en el exterior y cuyos vuelos de regreso fueron cancelados. También señalaron que hubo casos de vuelos con escalas donde la cancelación se dio con tan poca anticipación que ya había pasajeros esperando en los aeropuertos para hacer el cambio de avión y seguir hacia el destino final.

“Haciendo una cuenta simple, con las restricciones, quedan afuera unos 1.400 pasajeros por día. Si esto se sostiene, no hay certeza de cuándo van a poder regresar porque se genera un ‘efecto embudo’. No es que a partir del 9 de julio todo se va a acomodar. Y tampoco sabemos cuánto tiempo se mantendrá el tope de 600 pasajeros porque el riesgo del ingreso de la variante Delta no desaparece en 15 días. Se sigue acumulando gente que no puede volver”, señaló a Infobae Felipe Baravalle, director Ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca).

Los aterrizajes actuales son apenas el 2% de lo que había antes de la pandemia

Antes de la pandemia —en febrero de 2020— había aproximadamente 155 aterrizajes internacionales diarios en todo el país; mientras que se pasará a tener tres aterrizajes diarios, casi un 2% de lo anterior. Desde la cámara señalaron que las restricciones se establecieron solo para el ingreso desde el exterior a través del aeropuerto de Ezeiza pero que no hubo medidas similares para los pasos fronterizos o los camiones de carga. “No creo que tengan el mismo nivel de control”, señaló Baravalle.

Las autorizaciones de vuelos para las distintas compañías aéreas se otorgaron, según estiman en el sector, con algún esquema de proporcionalidad, pero comparativamente se mantuvieron más conexiones con los Estados Unidos que con Europa y el resto de los países de la región. “En el caso de empresas a las que le autorizaron uno o dos vuelos en los próximos 15 días no se puede mantener la conectividad con esos destinos”, advirtió. Es el caso de aerolíneas como Latam, Avianca o Boliviana de Aviación.

Con todo, desde el sector advirtieron que las medidas restrictivas, las autorizaciones un día antes de la salida de los vuelos o las suspensiones sorpresivas generan que las compañías puedan decidir suspender sus operaciones en el mercado argentino, al menos en forma temporal, hasta que la situación sea más estable. Ya lo hicieron empresas como Gol, Alitalia, Air Canada, Ethiopian, entre otras. “Si la aprobación llega apenas un día antes, la empresa a veces tiene que suspender igual ese vuelo porque no es lo mismo que poner en marcha un auto. Hay una tripulación, pilotos, costos”, destacó el director ejecutivo.

Nuevos cronogramas de vuelos

Aerolíneas Argentinas publicó su nuevo cronograma de vuelos: se cancelaron 59 de los 90 vuelos que tenía programados hasta el 11 de julio. Hay vuelos cancelados a Miami, Santiago de Chile, Asunción, Madrid, entre otros destinos internacionales.

En el caso de Latam, la compañía solo recibió la aprobación para el vuelo Buenos Aires Lima —con fecha del 1º de julio— y con una limitación de 150 pasajeros. Por eso, la empresa se vio obligada a cancelar el resto del itinerario entre Buenos Aires y Lima desde el 1° de julio hasta el 12 de julio inclusive. Desde la empresa detallaron que aun esperan información sobre el itinerario de Brasil y Chile.

Varias compañías aéreas aun no tienen sus vuelos autorizados

En tanto, la alemana Lufthansa tiene vuelos aprobados para el 30 de junio y el 7 de julio con salida de Frankfurt y llegada a Ezeiza. Y para el 3 y 10 de julio, con salida de Ezeiza y llegada a Frankfurt. Sin embargo, la empresa preveía dos vuelos semanales.

American Airlines informó que mantendrá un vuelo diario a Miami, entre 1º y el 12 de julio, excepto los días 6 y 8 de julio, donde no tendrá operaciones. Mientras, la aerolínea latinoamericana Avianca solo operará un vuelo: el 8 de julio, con salida de Bogotá a Buenos Aires y regreso el 9 de julio, de Buenos Aires a Bogotá.

El Foro Argentino de Consultores de Viajes (Facve) señaló su “preocupación y disconformidad” sobre las nuevas nuevas medidas que limitan el cupo de ingreso de pasajeros por día y reducen las frecuencias de vuelos. “Según las últimas cifras oficiales, la crisis causada por la pandemia Covid-19 redujo los arribos y las partidas internacionales en un 77% y un nuevo cierre resulta crítico para la industria”, expresaron.

“Esta situación implica directamente volver a cero la incipiente recuperación de la actividad y reducir aún más la conectividad de Argentina con el mundo. Para nuestro país, medidas de estas características; además de impactar fulminantemente en la actividad económica del sector viajes; podría desencadenar también en importantes consecuencias de pérdida de rutas y líneas aéreas”, advirtieron.

