Tras los anuncios por la carne, sube la tensión entre el campo y el Gobierno: la Mesa de Enlace analiza un nuevo paro

Dirigentes de la Mesa de Enlace.

Es cada vez más grande el malestar, la incertidumbre y el rechazo del campo al nuevo esquema de exportación de carne vacuna que anunció ayer el Gobierno, ya que consideran que el mismo no genera previsibilidad para aumentar la producción de carne y aseguran que no derivará en una baja del precio al consumidor. Es por eso que advierten sobre posibles medidas de fuerza.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo esta mañana el El Destape Radio: “No descarto que haya medidas de fuerza, ya que las últimas medidas del Gobierno generaron en nosotros mucho enojo. El negocio ganadero del primer semestre de 2020 fue muy malo. A fines de 2020 comenzó a repuntar. No soy quien para decir qué es caro y barato. Lo que está flaco es el bolsillo de los argentinos y eso se siente, no solo en la carne”.

Y agregó: “Ayer le dijimos al Presidente que lo que podemos aportar que es más y mayor volumen de producción para que los precios se liberen. Los productores de carne sabemos que somos buenos haciendo lo que hacemos y podemos producir más carne en tiempos más cortos. Nos vamos a sentar a partir de hoy a planificar un plan ganadero para aumentar la producción. Aceptamos la invitación del Gobierno para la mesa de aumentar la producción”.

Además, fuentes cercanas a la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aseguraron a este medio que por estas horas se están escuchando propuestas sobre cómo sería la medida de fuerza en caso que se decida avanzar con la misma, donde al cese de comercialización de hacienda se podrían sumar los granos y otros sectores de la producción, como porcinos y economías regionales.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, también se pronunció en contra de los anuncios oficiales sobre la exportación de carne vacuna. Al respecto, señaló en declaraciones a CNN Radio: “Los precios de la carne no se solucionan atacando las exportaciones. No estamos de acuerdo con las medidas del Gobierno y sobre la medida de fuerza todavía no sabemos porque es complicado para el sector productivo. Se va a evaluar y tendremos reuniones con distintos sectores productivos del país”.

Nicolás Pino.

Otro de los dirigentes del campo que opinó sobre el accionar del Gobierno de Alberto Fernández y su política hacia el sector, fue Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP): “Seguimos con las preocupaciones de antes porque siguen las medidas restrictivas a la exportación de carne vacuna. Si bien las han disminuido al 50%, es inconsistente mantenerla porque si uno analiza los últimos 30 días donde se tomaron las restricciones totales a la exportación, no hubo ninguna modificación de los precios en góndolas”.

A todo esto, el representante de los productores de Buenos Aires y La Pampa, comentó: “Claramente, esto ha demostrado que las restricciones a las exportaciones de carne no sirven y lamentablemente las han mantenido. El productor siente que se lo apunta todos los días con una cosa nueva. Lamentablemente puede haber algún tipo de movilización, cese de comercialización, son cuestiones que no se han quitado de la mesa”.

Por otro lado, la Mesa de Enlace de Santa Fe se declaró en estado de alerta y movilización, y reclamó al Gobernador Omar Perotti, que interceda ante el Gobierno nacional para transmitir la “visión amplia que nos permita potenciar la ganadería, no achicarla”. Y agregaron los dirigentes santafesinos en un comunicado: “Insistir con prohibir la exportación de cortes de carne que el ciudadano argentino no consume es un error, y argumentar que con dichas medidas se va a solucionar el problema de los precios en el mostrador es una falacia, que pretende tomar por ingenuos a todos. Solicitamos a las autoridades nacionales que dejen de señalar a los productores agropecuarios como responsables de los problemas que con sus incapacidades no logran solucionar, y les exigimos que actúen con seriedad y responsabilidad”.

Repercusión de los anuncios

A medida que pasan las horas desde que el Gobierno lanzó el nuevo esquema para la exportación de carne vacuna, se suman más rechazos al mismo. Los integrantes de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados se declararon en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, y cuestionaron el accionar de la Mesa de Enlace en la reunión de ayer con el Gobierno: “Lamentablemente la imagen que dieron es la de niños vapuleados que tratan de esconder su vergüenza. Realmente una imagen triste. Y lo peor de todo es que después de sus declaraciones creo que muchos productores que tenían alguna esperanza en ustedes la han perdido definitivamente”.

Ayer Alberto Fernández saluda al presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. (Presidencia)

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron ayer los planes de corto y largo plazo que impactarán en los distintos eslabones de la cadena. Sin embargo, para el titular de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, la segmentación de los embarques “no va a ser lo mismo para aquellos (frigoríficos) que tienen Europa, Estados Unidos y China, que para los que tienen únicamente China o los que tienen únicamente Europa”. El plan del Gobierno también consiste en restringir de la exportación el asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta, vacío, incluyendo las medias reses y cuartos con huesos.

Por otro lado, el Gobierno avanzará en los próximos 30 días con el diseño de un Plan Ganadero con el que busca elevar de 3 millones de toneladas a 5 millones de toneladas la producción de carne vacuna por año. El proyecto se hace en consenso con el Consejo Agroindustrial Argentino, la Mesa de Carnes y los sectores de la producción y el trabajo, incluido los gobernadores de las provincias productoras. En ese sentido, Juan Carlos Eiras, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) que estuvo ayer en la reunión en la Casa Rosada de la que participó el presidente Alberto Fernández, sostuvo que el proyecto a largo plazo del Gobierno necesita mucha previsión.

