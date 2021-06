Dos gigantes multinacionales ofrecen más de 2.000 puestos de trabajo en la Argentina: qué perfiles buscan

Nassim Nicholas Taleb publicó un paper en el que intenta probar que la criptomoneda estrella perderá todo su valor en el largo plazo. También, sostiene que no protege contra la inflación ni contra gobiernos tiránicos, entre otras fallas

Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura, criticó el uso “demagógico” y “electoralista” de las restricciones a la exportación de carne vacuna

El ex funcionario sostuvo que las restricciones a la carne vacuna no provocaron una baja en los precios al consumidor y cuestionó la puesta en marcha de un Plan Ganadero: “Suena a premio consuelo y no sirve para nada”, señaló