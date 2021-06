Cepo a la exportación de carne: al cabo de 30 días de suspensión, el Gobierno hará nuevos anuncios y el campo duda si asistir a una convocatoria que le llegó por WhatsApp

Alberto Fernández.

El campo está en alerta de cara a los anuncios que realizará el Gobierno el martes 22 de junio sobre el nuevo esquema para la exportación de carne vacuna, luego que este domingo finalice la restricción para la comercialización al mundo implementada el pasado 20 de mayo. Una decisión oficial que provocó un amplio rechazo de sectores vinculados de la manera directa e indirecta con la cadena de ganados y carnes.

Según pudo saber este medio, hasta el momento varios representantes de la cadena agroindustrial fueron invitados a participar de una reunión este martes a las 12:30hs en Casa de Gobierno. La misma sería encabezada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Hay que recordar que ese mismo día el Gobierno realizará los anuncios sobre el nuevo esquema para exportar carne vacuna.

Si bien no hay precisiones sobre el motivo de la convocatoria y los aspectos que se analizarán en la reunión, algunos dirigentes que recibieron la invitación al momento de recibir la misma preguntaron el motivo de la misma, desde el Gobierno solamente dijeron “es para tratar un tema de carnes”.

Hasta el momento los sectores que recibieron el llamado fueron: Mesa de las Carnes, Consejo Agroindustrial Argentino, Consorcio Exportador ABC, y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Fuentes oficiales señalaron que la intención del presidente es reunirse con los diferentes sectores de la cadena para explicar los objetivos del Plan Ganadero, que significará implementar nuevos instrumentos y consensuar con el sector algunas políticas.

Pero los procedimientos y experiencias anteriores hacen que las entidades de la Mesa de Enlace duden si asistir o no.

En primer lugar, las formas. “Recibimos un aviso por WhatsApp donde se nos convoca a una reunión sobre el tema carnes, pero no sabemos qué agenda hay ni se nos está convocando para abrir una discusión en la que participemos o para escuchar lo que ya está decidido y anuncios con los cuales no estamos de acuerdo. No nos vamos a prestar para la foto”, dijo hoy Jorge Chemes, presidente de Confederacion Rurales Argentinas (CRA) al programa CNN Campo. Chemes aclaró que aún no decidieron si asistir. “Lo estamos discutiendo con los otros 3 colegas de la Mesa de Enlace”, dijo en referencia a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria y Coninagro.

En la misma línea se manifestó Nicolás Pino, el presidente de la SRA, quien señaló que recibieron la invitación “por una cadena de WhatsApp”. A las reuniones que invita el gobierno, dijo Pino, van a “tratar de asistir, pero para plantear un debate, buscar soluciones, colaborar para tratar de desatar el nudo que ha hecho el Gobierno”. Sin embargo, al igual que Chemes, Pino dijo que aún no tienen decidido si asistir y lo discuten con sus pares de la Mesa de Enlace.

Chemes también señaló que cuando se conozcan las medidas del Gobierno, consultarán con las bases. “Si las medidas no son las que necesitamos en el sector agropecuario, en este caso en el sector ganadero, tendremos en puerta una protesta. Necesitamos manifestarnos y que el productor diga la verdad de lo que está pasando”.

Chemes y Pino ratificaron así el fuerte malestar del campo con el Gobierno. La Mesa de Enlace nunca recibió respuesta al pedido de audiencia que hace dos semanas le envió al presidente y las entidades son convocadas por WhatsApp a una reunión en la que probablemente se anuncien medidas en cuyo proceso de elaboración fueron olímpicamente ignorados y sobre las que hay fuertes versiones de que seguirá habiendo limitaciones para exportar carne vacuna, lo opuesto al pedido de la Mesa de Enlace de liberar las mismas.

Malestar y posibles protestas

Las bases de productores rurales debaten el modo de protesta si siguen las restricciones.

En medio de toda esta situación, se profundiza el malestar de las bases de productores. En el seno de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap) ya se recibió el mandato de convocar a un cese de comercialización de hacienda y granos, al que se sumarían algunos sectores de porcinos y economías regionales, del 1 al 8 de julio y al día siguiente, el Día de la Independencia, realizar camionetazos y tractorazos en pueblos y ciudades del interior, aunque algunas rurales están proponiendo realizar una Marcha Federal a la Capital Federal. Todas estas propuestas serán debatidas el jueves que viene en el seno de CARBAP y luego elevadas a su entidad madre, Confederaciones Rurales Argentinas.

Lo que hasta ahora trascendió es que el Gobierno pretende instrumentar un nuevo marco, que significaría una reapertura parcial de las ventas al exterior, cerradas el 20 de mayo pasado. Kulfas, declinó confirmar si se van a eliminar las restricciones a las exportaciones y sólo se limitó a decir, en declaraciones radiales, que las medidas tendrán como objetivo el ordenamiento de la cadena, aumentar la producción de carne y garantizar que los cortes vacunos se comercialicen en el mercado interno a precios accesibles.

Sobre las versiones que siguen circulando con fuerza sobre las medidas oficiales que se implementará, aparece como una alta la posibilidad que el levantamiento de las restricciones para exportar será parcial, donde se avanzaría con un esquema de exportación con un cupo del 50% para junio y julio y que llegaría al 65% ya que permanecerían abiertas la Cuota Hilton y 481 a la Unión Europea, la Cuota de 20.000 toneladas anuales a Estados Unidos y habrá reapertura de la comercialización a Israel. También en los despachos oficiales se analiza la posibilidad de prohibir la venta al exterior de los cortes populares.

En declaraciones a CNN Radio, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo ayer: “Lamentablemente nosotros no podemos decir como están las negociaciones porque nunca fuimos convocados a hablar, pero sabemos que la cuotificación y el cierre de exportaciones son primos hermanos y el efecto es nocivo sobre la producción que la desincentiva y otra de las reacciones adversas es que no repercute en el precio de góndola, es decir no hace bajar el precio de la carne al consumidor. Hay una coincidencia en la Mesa de Enlace en que las aperturas parciales van a termina siendo nocivas para nuestro sector”.

Otro de los anuncios oficiales será el lanzamiento del Plan Ganadero. Se planteará desde el Gobierno el objetivo de aumentar la producción de carne a nivel nacional y pasar de las 3 millones de toneladas actuales a 5 millones de toneladas. Para llegar a esa meta, los funcionarios estudian diferentes herramientas de financiamiento para infraestructura y genética, desgravaciones impositivas y amortizaciones aceleradas, entre otras.

Desde la producción, sin tener precisiones sobre el Plan, ya adelantaron su rechazo. “Se hace difícil aceptar un Plan Ganadero cuando las exportaciones de carne vacuna están cerradas. Los productores necesitan reglas claras para desarrollar su tarea de todos los días, previsibilidad y un horizonte claro para que la actividad pueda expresar todo su potencial”, señaló el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, en diálogo con Infobae.

