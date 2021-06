Matías Kulfas: “la Argentina es uno de los países cuya industria más creció en el mundo en el primer cuatrimestre del año”

“Hemos aumentado la inversión en políticas y financiamiento productivo y dio resultados. La industria argentina no solo se está recuperando sino que ya produce más en pandemia que en el último año del gobierno de Macri. Además, en el primer cuatrimestre del año la Argentina es uno de los países que más ha crecido su industria en el mundo en el primer cuatrimestre del año”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en declaraciones radiales. Ese resultado, explicó, “tiene que ver con un presupuesto que se orienta mucho más a gasto en contención social, políticas productivas y gasto en obra pública”.

En el primer cuatrimestre del año, el “Índice de Producción Industrial Manufacturero” que elabora el Indec aumentó 21,3% respecto de igual período de 2020, un resultado ligado a la estrictísima cuarentena que afectó los últimos 40 días del igual período de 2020. De hecho, si se compara el índice de abril contra el mismo mes del año pasado, la producción industrial aumentó nada menos que 55,9 por ciento. Además, en el primer cuatrimestre de este año los países del norte, desde Canadá, EEUU y México, los europeos y gran parte de los de Asia decidieron nuevos confinamientos, debido a nuevas olas de coronavirus durante el invierno boreal.

La comparación de Kulfas se alimenta de un reciente “Informe de actividad industrial mundial” del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende de su cartera, que destacó que en la mayoría de los países, los sectores que más se recuperaron fueron el de maquinaria y equipo y el de productos de plástico, caucho y minerales no metálicos, que incluye una selección de países y destaca la recuperación argentina en ambos sectores ya no respecto de 2020, sino de 2019 y que señala, además, que “los únicos países donde estos sectores aún no recuperaron los niveles de producción previos a la crisis son Alemania y Francia”.

Una de las comparaciones del CEP XXI, el centro de estudios que funciona en la cartera de Kulfas

En una entrevista con el programa Lado P, por radio Rivadavia, Kulfas dijo además que el Gobierno “puede revisar el Presupuesto en función de la actividad económica; en el principio del año ha habido un comportamiento fiscal muy responsable, con aumento del gasto fiscal para recomponer jubilaciones y aumentar la obra pública”.

Por otra parte, el funcionario confirmó que el martes el Gobierno anunciará nuevas medidas sobre la producción, abastecimiento y precios internos y ventas externas de carne vacuna, al cabo de un período de 30 días de suspensión de las exportaciones que se inició el 20 de mayo pasado.

“El martes al mediodía el presidente ha convocado en Casa de Gobierno a diferentes sectores de la Cadena de producción de Carnes; lo que planteamos no es solo medidas puntuales, sino un plan integral que le permita a la Argentina salir del estancamiento de muchas décadas en la producción de carnes, mientras la población siguió subiendo. Si queremos seguir comiendo carne bovina, que es un bien muy apreciado por los argentinos, y además aumentar exportaciones que es un objetivo deseable, tenemos que sí o sí aumentar la producción”, dijo Kulfas, que evitó ser muy específico, para preservar los anuncios.

“Lo que planteamos los vamos a presentar el martes: habrá medidas que vamos a anunciar y otras que vamos a poner sobre la mesa para discutirlas con el sector”, señaló. Cuando se le pidió mayor precisión, Kulfas respondió que se anunciarán “algunos Incentivos fiscales y créditos blandos para que los productores inviertan en algunas tecnologías, mejoren pasturas, e incentivos para aumentar el tamaño promedio de los animales que van a faena”. Algunas de esas medidas, dijo, ya están elaboradas, “otras las vamos a conversar, con la idea de que en 30 días tengamos todas las medidas, articuladas y en marcha”.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, controlando precios. Español depende de Kulfas. A diferencia de acuerdos anteriores sobre la carne, dijo el ministro, esta vez habrá volúmenes de oferta suficiente

Consultado específicamente si se mantendrá el cierre de exportaciones para algunos cortes de carne, Kulfas reiteró que “la idea es retomar las exportaciones la semana que viene con un esquema más controlado; detectamos un montón de maniobras de evasión fiscal y de elusión de la normativa aduanera y cambiaria. Vamos a tener un mecanismo de control mucho más riguroso, para que no haya avivadas y robos como hubo en este período”. La idea, explicó, es que “algunos conjuntos de cortes que eran dirigidos al mercado externo queden en el mercado interno, para aumentar la oferta”.

“Vamos a generar una administración que permita garantizar el acceso al mercado internacional, pero cuidando la mesa de los argentinos y que haya carne a precio accesible populares y accesibles hasta fin de año”, enfatizó. Y a diferencia de otros acuerdos de “carne barata”, prosiguió, habrá un volumen de abastecimiento suficiente.

“El esquema que trabajamos en estos 30 días es para garantizar presencia fuerte en cantidad en diferentes bocas de expendio en supermercados, cadenas regionales, cadenas de carnicerías, en cantidades importantes y a precios más bajos que los actuales”. En otros acuerdos, destacó, “había una cantidad menor a la que apuntamos ahora. El nuevo esquema apunta a que la carne esté disponible todos los días de la semana”.

Aunque resistió mencionar los cortes sobre los que seguirá pesando la suspensión de exportaciones, cuando se le mencionó el caso del asado como ejemplo, Kulfas admitió que “conceptualmente, esa es la idea”.

En la entrevista con los periodistas Eduardo Paladini y Elizabeth Peger, Kulfas abordó otros temas, a saber:

Inflación

“No es un problema nuevo, y es multicausal. Se disparó mucho en el gobierno de Macri, que con una actitud facilista y banal entregó el gobierno con el doble de inflación de la que había recibido. El año pasado con un esfuerzo importante la bajamos 18 puntos, a 36%. Queremos dar un sendero gradual pero consistente de desinflación, pero desde septiembre del año pasado los precios internacionales de las materias primas subieron 53%, a lo que agregamos que teníamos una política que buscaba evitar el atraso cambiario, con lo cual en 2020 tuvimos una devaluación cercana al 40%. Todo eso alimenta la inflación de costos. Y es lo que estamos trabajando: una macroeconomía que se está ordenando, concertaciones de precios, negociaciones salariales y políticas específicas como Precios Cuidados y ahora el programa barrial Súper Cerca, una canasta de 70 productos con precio impreso hasta fin de año, para dar previsibilidad hasta fin de año”.

Respecto de la tasa de inflación, Kulfas dijo que es un tema del ministro de Economía, pero reconoció la necesidad de desacelerar los niveles que hubo entre enero y abril. “Mayo comenzó a bajar; pero todavía estamos en una brecha importante respecto de lo que nos gustaría, que es una inflación más cercana al 2%. La situación internacional nos trajo un aspecto positivo, de mayor liquidación de divisas para el BCRA, pero introdujo tensiones de precios en la economía”. Consultado sobre la meta oficial de 29% y si ahora el gobierno se contentaría con cerrar el año con una inflación inferior al 40%, Kulfas respondió que “cuando se hizo el presupuesto no había una situación mundial de precios tan elevados, pero prefiero que las definiciones macroeconómicas las dé el ministro de Economía, que tiene a cargo esas definiciones”.

Nacionalización del litio

Si la idea fuera nacionalizar el litio, tendría que haber un cambio constitucional, dijo Kulfas, que apunta más a "combinar la participación pública y privada"

Kulfas recordó que en su discurso de marzo pasado ante el Congreso, Alberto Fernández se refirió al proyecto de “electromovilidad”, a partir del reemplazo del parque automotor mundial, de vehículos a combustión interna a vehículos eléctricos. “En esa transición energética es clave el litio. Imaginen lo que significa cambiar todos los colectivos y autos por vehículos eléctricos; un cambio enorme. Hoy la Argentina tiene 20 proyectos de fabricación del litio, 2 ya están funcionando. Pero el litio es un recurso de las provincias. Nuestra visión es de concertación. Hemos armado la mesa del litio y coincidimos en la necesidad de industrializarlo. Además, el directorio de YPF ya tomó la decisión de conformar YPF Litio. Significa una presencia estatal que coordine con las provincias la explotación del litio. Si la idea fuera nacionalizarlo, tendría que haber un cambio constitucional , pero no creo que ese sea el objetivo, sino apuntar a combinar la participación pública y privada.

Cannabis medicinal

“Presentamos la ley y el vienes entró al Senado. Esperamos que permita que se pueda legalizar la industria del cannabis para uso medicina y para uso industrial en el caso del cáñamo. Nuestros cálculos es que sean puedan crear 5.000 trabajos genuinos. Argentina tiene lo necesario, gran experiencia agropecuaria y puede generar soluciones médicas. Esperamos que la iniciativa prospere, para desarrollar el canabis medicinal y el cáñamo industrial. De hecho, Kulfas dijo recientemente a Infobae que la Argentina puede ser una “potencia” en la producción de cannabis medicinal.

IMPSA

Por último, Kulfas explicó que el Gobierno, junto a Mendoza, decidió el rescate de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) porque es una empresa que ha sido exportadora, tiene equipos en 50 países del mundo y “no hay otra igual en América Latina”. La empresa, explicó, “entró en crisis en 2014, por problemas de pago. Perderla sería perder una tecnología única, que no se recupera fácilmente. Por eso resolvimos con Mendoza una capitalización, hoy con 63% de la propiedad de Nación. Apuntamos a que recuperar muchos negocios perdidos durante la crisis. Esperamos que sea protagonista clave de la revolución verde”.

