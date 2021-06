“¡No existimos!”: la conclusión del campo ante el silencio de Alberto Fernández, tras el pedido de audiencia para destrabar el conflicto de la carne

Última reunión de Alberto Fernández con la Mesa de Enlace.

A dos semanas para que se completen los 30 días que dispuso el Gobierno por el cierre de las exportaciones de carne vacuna, en el campo temen que la medida pueda extenderse e insisten en una reunión urgente con el presidente Alberto Fernández en los próximos días, pero todavía no tuvieron ninguna señal del Ejecutivo. Desde La Mesa de Enlace creen que el campo se convirtió en un aliado estratégico con quien confrontar, por lo que esto sería casi intencional: “Lo hacen para restarnos la importancia ¡No existimos!”, señalaron los dirigentes.

La semana pasada, la Mesa de Enlace que está compuesta por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro envió una carta al Gobierno pidiendo una reunión directa con Fernández, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. Desde el sector aseguran que se trata de una estrategia para restarle importancia a los gremios que representan el agro. Sin embargo, el Gobierno llamó a reunión a la delegación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que representan a cerca de 60 organizaciones, asociaciones y cámaras del sector agroindustrial, horas antes de que finalizara el cese de comercialización dispuesto por las entidades de la Comisión de Enlace, en respuesta al rechazo por el cierre de las exportaciones de carne vacuna.

“No nos han llamado. No ha habido absolutamente nada, no hemos tenido ningún contacto. ¡No existimos! Es una forma de ignorarnos, de no darnos protagonismo y de bajarnos el perfil. El Gobierno dice que habla con el campo, pero no habla con la Mesa de Enlace, habla con el Consejo Agroindustrial, les da charla. Ideológicamente no quieren enfrentarse al campo porque no les conviene. Hay un preconcepto del Gobierno que no le gusta el campo”, dijo Jorge Chemes, presidente de CRA.

La intención del Gobierno con el CAA era buscar una solución a la suba de precios internos de la carne vacuna en el marco de la polémica suspensión por los envíos al exterior por el lapso de 30 días. Ante la nula respuesta a los reiterados pedidos, Chemes aseguró que la decisión del Gobierno de no otorgar una reunión con el sector productor es casi intencional. “Esto lo hacen para restarnos la importancia que debemos tener y que tendríamos en cualquier lugar del mundo. Somos los dueños de la materia prima, de las vacas y si no hay materia prima no hay nada; y hasta ahora no tenemos información ni tampoco indicios de que nos vayan a convocar a una reunión”, precisó.

Si bien el Gobierno abrió el diálogo con el CAA, los exportadores de carnes son los que mantienen un diálogo fluido con el Ejecutivo. De hecho, fue al Consorcio ABC a quien el Presidente llamó a reunión de urgencia para darle la noticia sobre el cierre de las exportaciones de carne vacuna, con ellos también se estaba manejando un programa de 11 cortes de carne a precios populares. La semana pasada, el Consorcio envió al Ejecutivo una propuesta para superar esta situación del cepo a la carne, pero hasta el momento no hubo respuesta.

La estrategia de confrontar

“Desde hace unos meses vienen con algún tema con el campo: quieren generar conflictos, enfrentamientos. Se vio con los continuos anuncios indirectos que hacía la diputada (Frente de Todos) Fernanda Vallejos, la restricción del Banco Nación para acceder a la línea de crédito a aquellos productores que conserven soja sin vender. Todos estos temas demostraban rispidez con el sector agropecuario”, puntualizó Chemes.

“No sé a qué apunta este este Gobierno con el cierre de las exportaciones y el intervencionismo, creen que pueden manejar todo. Los mercados funcionan con oferta y demanda y antes ya desaparecieron 10 millones de cabezas de ganado vacuno por este tipo de medidas”, sostuvo el dirigente de CRA.

En esa línea, Carlos Achetoni, presidente de FAA sostuvo que la falta de diálogo del Ejecutivo con el campo es decepcionante. “Me genera decepción porque es un error del pasado que costó tanto. En un país normal, civilizado y maduro el Presidente se podría reunir con el sector productor, como una reacción lógica, sabiendo lo que sucedió en el pasado. Lo inconsulto de esto genera enojo, porque el Presidente nos dijo que cualquier medida que se tomara se iba a consultar, en ese momento se habló de la carne aviar, porcina y bovina y no sucedió”, explicó.

El dirigente señaló que esta medida complica desde el sector primario hasta el último eslabón de la cadena exportadora. “Nos complica porque si no tenemos ningún tipo de respuestas del Gobierno, el malestar que va a generar en el sector productivo va a llegar a situaciones más complejas. Si perdura el cierre a las exportaciones, los productores nos van a pedir mayor cese de comercialización desde todos los sectores. Sentimos una enorme desazón por lo que está pasando; somos un aportante, nada más”, advirtió.

Según añadió, están buscando todas las variables posibles para acercarse al Gobierno y deslizó que para estar representados por el CAA ante el Ejecutivo, hace falta entablar los diálogos propiciados por la Mesa de Enlace. “No sabemos si es una situación ideológica por la que se ataca al campo desde el Gobierno, si hay algo de revanchismo, pero somos un aliado estratégico al que apuntan. Los productores tamberos somos los más afectados de todo esto, porque nos valemos de la venta de la vaca de descarte para hacer el ciclo”, precisó y explicó que dentro del CAA “no está representada la mesa de la de los argentinos”.

Los dirigentes respondieron al uso de la palabra “agrotóxicos” de Fernández

En medio de la presentación de la Ley de Educación Ambiental Integral que sumará nuevos contenidos a los años académicos, Fernández se refirió a los fitosanitarios como “agrotóxicos”, una palabra que generó un fuerte rechazo en el sector productor por el desconocimiento que creen que tiene el mandatario sobre el sector agrícola. Las entidades salieron a responderle de manera contundente.

“No es fácil determinar bajo qué argumentos el Presidente dice esas cosas, el uso de esa palabra denota el desconocimiento del uso del fitosanitario. Se usan productos aprobados por el Senasa, un ente del Gobierno. Se utilizan fitosanitarios, un nombre técnico y no sabemos si el Presidente lo sabe. Habría que aclarar quién usa un agrotóxico, porque esto (las declaraciones) llevan una carga. Si fueran agrotóxicos no estarían a la venta. Todo los productos que se usan en el sector agropecuario usan la banda verde: el Senasa no autoriza agrotóxicos, sino fitosanitarios”, respondió Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Para el dirigente es “extraña” la manera en que el Presidente esboza determinadas declaraciones o números, como lo sucedido con el stock de cabezas de ganado que tiene hoy el país, cuando aseguró que había 3 millones, pero en realidad son 54.460.799. “No se sabe si es que manejan números malos o no se asesora, son elementos claros que no hay que decirlos de esa manera. No se sabe ni cómo tomar el tema, si es un error o si es una forma de confrontar al campo”, sintetizó.

Por último, Chemes añadió: “Siempre buscan a alguien con quien confrontarnos, en este caso con la agricultura familiar. No habla de fitosanitarios, sino de agrotóxicos y habría que aclararle al Presidente que todos los productos son autorizados por el Senasa, no usamos malatión. Cualquier mensaje orientado del Gobierno solo viene a perjudicar al campo. Lo cual es extraño porque cuando uno está con él nos dice otra cosa, cambia de estrategia, si piensa que con esto va a ir hacia adelante, no es así. Esto solo genera incertidumbre, falta de confianza, reduce la inversión y el crecimiento”.

