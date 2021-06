Opción “lote y casa”: más de 3000 edificaciones empujaron el alza de los precios de la construcción cerca del verde

Se expande la opción de lote + casa, un sistema llave en mano, en viviendas de 80 m2 con posibilidad de ampliarse hasta 120 m2, en dos plantas

En los ejes norte, sur y oeste, los tres corredores del mercado suburbano del Gran Buenos Aires (GBA), se estima que actualmente se edifican más de 3000 viviendas, confirmándose una tercera oleada de familias que salen de las grandes aglomeraciones como ocurrió a mitad de los ’90 y luego de la salida de la crisis de 2001/2002.

Los especialistas del sector sostienen que esto obedece a que las familias jóvenes no quieren volver a transitar un confinamiento por una pandemia o cómo tendencia, manteniendo el anhelo de vivir a pasos del verde, espejos de agua y áreas de servicios.

En las últimas semanas se confirmó un repunte en el valor del metro cuadrado (m2) medido en dólares y ahora promedia los USD 850 cuando en todo 2020 era de 600 dólares.

“De acuerdo a un relevamiento que realizamos en 2020 pudimos observar una gran demanda. Por ejemplo, hubo 4700 operaciones, el doble que en 2019. Esta cifra reafirmó que la demanda de lotes sigue en alza, al menos en este cuatrimestre. En cuanto a los costos de construcción, podemos decir que el año pasado, cuando empezó esta gran demanda, había un dólar muy competitivo, por ende, era una ventana de oportunidad, pero hoy no se puede hacer futurología y no sabemos cuánto más va a durar, ya que, si bien el último semestre ha sido muy importante, esta ventaja ha empezado a disminuir un poco por los aumentos de los materiales y la mano de obra”, señaló José Iribarren, director comercial de Eidico.

En la actualidad, en esta compañía que comercializa lotes en los barrios privados por suscripción al costo, se encuentran en proceso de edificación de 320 unidades, de las cuales 150 son Eidico Casas (lote + casa) y terminando los primeros 100 townhouses del proyecto Altos del Encuentro, lanzado en 2018, en General Pacheco, partido de Tigre. Y las primeras 70 casas y dúplex de Santa Ana Joven, iniciado en 2020, también en Tigre.

Costo de los materiales

En varios materiales, el costo aumentó, muy por arriba de la inflación. Martín Silva Valent, director de M2 Spaces, comentó a Infobae, que, “debe aclararse como relevante que la brecha cambiaria es menor, lo cual también cambia la ecuación en dólares. El costo del año pasado era realmente bajo, una anomalía, por lo cual si bien el mercado se había entusiasmado por tener ese incentivo, tampoco se escandaliza de que el precio suba. Ni desarrolladores ni consumidores dejaron de invertir o comprar por este aumento”.

También los expertos coinciden que la suba en el m2 de obra, hizo que se estén recuperando los precios en dólares de los bienes. “Por el otro lado se suma el aumento de la demanda, porque se vendieron muchos lotes en el suburbano y mucha gente está construyendo. Si no hubiera operaciones, los precios se caerían”, dijo Esteban Edelstein Pernice, director de Castex.

Cómo acceder a la compra de lotes

Fuentes del sector, coinciden en que hay una fuerte cantidad de consultas. “De hecho, estemos lanzando nuevas etapas en los proyectos, incluso algunas propuestas para captar fondos que provengan del blanqueo”, añadió Edelstein Pernice.

Terralagos suma nuevos vecinos y obras para agregar más servicios a quienes privilegian mudarse a pasos del verde

Sobre cómo se realizan los acuerdos por los lotes, por ejemplo en Puertos, partido de Escobar, la operación se formaliza a través de la inmobiliaria, quien ejerce de intermediario entre el cliente y el desarrollista. Los honorarios de comisión son del 3% + IVA, y el interesado solo tiene gastos de sellado por 1,2%. Se realiza una cesión de boleto (no hay escritura aun del barrio), y con el anticipo, el cliente accede a la posesión del lote.

Damián Garbarini, CEO de DG Negocios Inmobiliarios, destacó que, “constantemente avanzan obras particulares en todos los barrios del corredor Canning-San Vicente. Hoy 5 de los usuarios finales que compran su lote, inician la obra en breve. Es decir el 50% de la gente que compra un lote rápidamente pasa a construir, cuando antes este indicador rondaba el 15 %, el público en la pre pandemia era más inversor de tierra, ahora hay una fuerte apuesta por edificar y mudarse. La segunda ola de COVID-19 impulsó la opción de lote más obra”.

Nuevos lanzamientos

La expansión de la demanda y operaciones traccionó a los desarrolladores a emprender nuevas alternativas para vivir cerca del verde, entre ellas, “Eidico impulsa propuestas en Canning, y nuevas etapas de 150 lotes en los barrios privados San Sebastián y Pilar del Este, ambos en Pilar; la tercera etapa de un barrio privado en Sierra de la Ventana y analizando nuevos proyectos de vivienda en Pilar y Tigre. Las últimas casas (dúplex o departamentos) en Santa Ana Joven en Villa Nueva, Tigre, se vendieron a un valor promedio de US$ 100.000”, dijo Iribarren.

Pinares, en Exaltación de la Cruz, donde los árboles son protagonistas muy cerca de la ciudad histórica de Capilla del Señor

En Pinares, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, entre las que están en proceso de aprobación de planos, trámites y obras, hay más de 15 viviendas. Allí, el promedio, entre los lotes más caros y los menos cotizados, es de aproximadamente USD 42.000 al contado, y hay opciones de pago en 24 cuotas en dólares o en pesos con ajuste por el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Las parcelas superan los 1500 m2.

Proyectos

“Tenemos varios proyectos en camino. Uno es un barrio sustentable en la Costa atlántica. También estamos con un proyecto en Mendoza, en Valle de Uco, llamado IKAL. Hoy es un viñedo y tenemos planificado hacer un hotel de lujo con una propuesta comercial disruptiva para la zona”, señaló Silva Valent.

En Terralagos, con una laguna cristalina de 5 hectáreas, están lanzando la primera etapa de preventa del condominio Velas, dos edificios que se ubicarán en la bahía grande, sobre la primera línea de agua, con frente a la playa.

Edelstein Pernice, comentó, que, están comercializando los últimos lotes centrales en Terravista, partido de General Rodríguez, próximo al Acceso Oeste. “Ofrecemos terrenos desde U$S 60.000 aproximadamente y una construcción de 200 m2 está en U$S 200.000 dólares. Es decir que con U$S 250.000/260.000 se obtiene un terreno y una casa de 200 m2, con 3 dormitorios”, dijo.

Finalmente, DG lanzó Pampa Chacras San Vicente, en donde se puede hacer alguna micro agroproducción, y “los valores son de U$S 50.000 para los lotes de 5000 m2. El plan es de 36 cuotas (3 años)”, concluyó Garbarini.

