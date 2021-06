Petroleros amenazan con frenar los yacimientos de Vaca Muerta dentro de una semana si no consiguen vacunas

El sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa asegura querer comprar 300.000 dosis. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El secretario General del sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, dijo que si el viernes 11 de junio no tienen una respuesta de los gobiernos provinciales y nacional para la vacunación de cerca de 30.000 empleados del sector van a decidir aislar a los trabajadores en sus casas y detener la producción en los yacimientos, entre ellos los de Vaca Muerta. El sindicato denuncia contagios y fallecimientos de trabajadores del sector en las últimas dos semanas, que busca comprar 300.000 dosis en forma directa y que no logra hacerlo porque los laboratorios sólo venden a Gobiernos.

“Esperaremos hasta el viernes próximo, sino vamos a retirar a los compañeros de los yacimientos. Que se aíslen en sus casas, no podemos estar exponiéndolos permanentemente. Nos han fallecido 7 compañeros en dos semanas” , dijo Pereyra en declaraciones radiales.

“No estamos emplazando. No es una medida de fuerza o de acción directa. Es una medida de prevención hasta que que el virus deje de circular para poder salir a trabajar tranquilamente”, abundó.

“Esperaremos hasta el viernes próximo, sino vamos a retirar a los compañeros de los yacimientos. Que se aíslen en sus casas” (Pereyra)

El líder sindical relató en conversación AM 550 de Río Negro que crece la preocupación por los contagios en trabajadores del sector.

“La pandemia nos atacó a todos y con toda la virulencia. No somos la excepción nosotros los compañeros petroleros. Lo que pasa es que el promedio de edad de los trabajadores petroleros es de 39 y 40 años, entonces no entran en el plan de vacunación y se están contagiando de una manera alarmante. En una sola empresa tuvimos 90 contagios en todo este tiempo. Y por supuesto tuvimos 7 muertes, en dos semanas. personas jóvenes. Estamos muy preocupados y por la edad que tienen no se alcanza a vacunar”, dijo.

También, que desde el sindicato intentaron por distintas vías adquirir sus propias vacunas para inocular a sus afiliados y a otros trabajadores de la cadena petrolera, pero que no pudieron concretar acuerdos con laboratorios.

Guillermo Pereyra, secretario General del sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa (Télam)

“Nosotros queremos comprar las vacunas para vacunar a los compañeros. Incluso personal propio. Tenemos 900 personas empleados de las clínicas que también tienen que estar vacunados los administrativos de las clínicas. Queremos comprar y no encontramos la forma. Que los privados no pueden comprar, que hay que hacerlo a través del Gobierno Nacional. En el Gobierno Nacional no hay una bajada de línea clara para todos aquellos que quieran comprar vacunas”, explicó Pereyra.

“Nosotros queremos comprar 300.000 dosis, que son para 150.000 personas. Y nosotros tenemos unos 25.000 trabajadores, serán 30.000 las vacunas que necesitamos. Serían 60.000 dosis. Y el resto las queremos donar a las provincias de Rio Negro y de Neuquén porque las provincias tienen toda la logística para vacunar y nosotros no tenemos nada. Por supuesto que vamos a compartir esto. Teniendo las vacunas propias el ministerio de Salud provincial va a empezar a poner a disposición esas vacunas. Nosotros como contrapartida al excedente de vacunas que tenemos la ponemos a disposición para el resto de la población”, agregó. “Esa es nuestra propuesta y no tenemos respuesta”, agregó.

“No estamos emplazando. No es una medida de fuerza o de acción directa. Es una medida de prevención hasta que que el virus deje de circular para poder salir a trabajar tranquilamente” (Pereyra)

“Nosotros estamos hablando con laboratorios, estamos hablando con AstraZeneca, incluso con AstraZeneca de Israel tuvimos muy avanzadas las negociaciones pero chocamos con esto. El tema central es que nadie que quiera traer vacunas para que en forma particular pueda hacer su campaña de vacunación. Únicamente el Gobierno Nacional tiene todas las herramientas que traerlas que es depósitos en bancos de afuera del país, chocamos con la resolución del Banco Central de que no se pueden sacar dólares del país”, concluyó.

En abril, 22 días de conflicto en las rutas de Neuquén protagonizados por trabajadores de la saluda afectaron fuertemente la producción de hidrocarburos. Las pérdidas para las empresas del sector se estimaron en unos USD 37 millones. Además la paralización implicó entre 3 y 4 millones de metros cúbicos diarios comprometidos para el Plan Gas que no llegan a tiempo para el invierno y forzaría al Gobierno a importar USD 200 millones extra para garantizar el abastecimiento.

Desde el sector privados ya hubo pedidos como los que encabezan ahora los petroleros. Matías Pérez Manghi, economista y CEO de la empresa de seguridad SISEG, había lanzados en mayo el reclamo de que se declare trabajadores esenciales a los operarios que trabajan en Vaca Muerta para privilegiar a esos empleados a la hora de distribuir vacunas.

SEGUIR LEYENDO: