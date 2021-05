Cuáles son las recomendaciones de los analistas financieros en medio del rebote de los precios de las acciones y bonos argentinos

Mientras las Bolsas globales duplicaron sus precios, el mercado local permanece "empantanado" (Reuters)

Los mercados bursátiles reaccionaron positivamente después de trascender que el Club de París estaría dispuesto a diferir el pago de deuda de USD 2.400 millones que la Argentina deberá honrar el 30 de mayo, lo que podría evitar un nuevo default soberano. Según informó Bloomberg, el Gobierno pidió formalmente al Club de París una prórroga para realizar el pago y espera recibir una respuesta a finales de mes.

La decisión descomprimiría el frente externo en un año muy delicado en lo económico y social por la segunda ola de covid-19, en momentos en que Argentina negocia además la reestructuración de los vencimientos del stand by por USD 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.

José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline, dijo a Infobae: “El mercado argentino hace rato que está buscando un disparador, una señal positiva para tener una reacción. El Merval medido en dólares, desde que empezó la pandemia, está en una zona de 300 a 350 dólares y no se mueve de ahí, mientras el resto del mundo duplicó o más. Y los bonos, peor todavía, porque desde septiembre que se renegoció la deuda, teníamos un riesgo país en 1.100 puntos y ahora está empantanado en la zona de los 1.600 hace varios meses”.

“Hay una necesidad de una buena noticia para sacar al mercado de estos valores que son muy bajos, cerca del piso histórico. Este rendimiento de los bonos descuenta un default, con un esquema de pagos que no es tan exigente, y menos aún si se llega a negociar exitosamente con el FMI y con el Club de París, que descomprimiría completamente las necesidades de la Argentina en dólares, que son las más bravas, porque en pesos hay un mercado interno que está demandando”, agregó Bano a Infobae.

Negociar exitosamente con el FMI y con el Club de París, descomprimiría completamente las necesidades de la Argentina en dólares (Bano)

“Cuando tenés que empezar a conseguir muchos dólares para hacer pagos -y con lo que le cuesta a la Argentina- es un desafío. Claramente, un avance en este sentido va a ser bienvenido. De todos modos, yo soy muy cauto, porque ya nos hemos ‘comido el amague’ más de una vez . Hace un par de meses con el FMI parecía cerrarse en ese momento y después se dilataron todos los plazos”, recordó el experto de InvertirOnline.

Bano acotó que “algún inversor más agresivo empezará a armar posición; alguno más conservador aprovechará para salir y no hacerlo tan mal. Yo esperaría un poco más, porque si verdaderamente es el comienzo de un rally, te va a dar tiempo y claridad para operar. Y si estás equivocado y no es el comienzo de un rally, no te apuraste”.

Diego Martínez Burzaco, jefe de Research y Estrategia de Inviu, afirmó a Infobae que “a medida que nos acercamos al deadline y había incertidumbre, si esa incertidumbre se puede disipar al menos de corto plazo con esta refinanciación hacia más adelante, es auspicioso para evitar la palabra ‘default’ asociada nuevamente a la Argentina. Y de allí la recuperación de corto plazo para algunos activos financieros, porque había muchas apuestas negativas a que Argentina iba a caer en default”.

“Teniendo una visión un poco más estructural y constructiva de mediano plazo, lo que tenemos que ver es si este tiempo que eventualmente se ganaría difiriendo estos pagos se utiliza para armar una negociación seria y que cambie estructuralmente la ecuación de las necesidades de financiamiento de la Argentina, o si solamente estamos ante una situación de ganar tiempo para llegar a las elecciones sin haber negociado nada y que este problema persista hacia más adelante. Ese es el quid de la cuestión ahora y se va a develar las próximas semanas”, consideró Martínez Burzaco.

La incertidumbre se puede disipar de corto plazo, para evitar la palabra ‘default’ asociada nuevamente a la Argentina (Martínez Burzaco)

“Se traduce en una palabra: confianza. Está barato o caro, dependiendo del nivel de confianza que el mercado tenga. Y a decir por los valores tanto del mercado de deuda como de equity, está demostrado que falta esa señal de voluntad de pago y dar señales más concretas para que el mercado tome otra sintonía”, refirió Gonzalo Gibelli, gerente Comercial de ‎Santander Rio Asset Management.

Todo el mercado en términos de moneda dura sigue estando barato, aunque tan barato no está porque si todo el mundo estuviera de acuerdo en eso, estrían todos comprando (Reuters)

“Lo vimos con el pequeño rally del equity por las gestiones hechas en Europa que dentro de todo pareciera que fluyeron y el mercado buscó ese catalizador. Así que todo el mercado en términos de moneda dura sigue estando barato, aunque tan barato no está porque si todo el mundo estuviera de acuerdo en eso, estrían todos comprando y eso cuando un ve los flujos y va a la industria de fondos comunes como un ‘proxy’ del mercado encuentra que los fondos en renta variable están con flujos negativos de más de $4.000 millones en el año”, contó Gibelli, en el marco de la ExpoEFI 2021.

Es un driver<i> </i>positivo, pero hasta que no tenga un cierre definitivo el mercado va a ir y venir (Ziccarelli)

Según Leandro Ziccarelli, director del director del Departamento de Research del ICB Argentina, el diálogo al FMI y el Club de París “obviamente es una noticia positiva dado que nos acercamos a la fecha de pago y es un importe importante, que es casi cinco veces todo lo que hay que pagar de bonos en dólares. En principio se especulaba con el período de gracia para negociar, pero no cabe duda que es mejor que te concedan más plazo y lo aten a la negociación con el FMI”.

“Es un driver positivo. Pero yo creo que hasta que no tenga un cierre definitivo el mercado va a ir y venir. En el hoy es positivo, pero de complicarse el acuerdo con el Fondo la cosa se puede volver a ponerse pesada”, respondió Ziccarelli a Infobae.

En tanto, para Federico Diez, CEO de Quinquela Fondos, “cuando un compara las valuaciones de empresas argentinas con otras similares latinoamericanas, encuentra valor. Cuando empieza a mirar fundamentos o sentiment de mercado es cuando se empiezan a generar las dudas. El sentimiento de mercado es esta falta de confianza, que hoy el inversor no la logra ver. Cuando uno mira al Gobierno actual, ve que no hay una unidad de criterio en materia fiscal, en materia de tarifas públicas, eso confunde y no genera certidumbre”.

“Hoy tenemos positivo el tema de las valuaciones, el nivel de actividad empieza a crecer -hay que ver si esto se puede sostener- y eso va a mejorar los fundamentos. Con lo que nos va a quedar el tercer componente: el sentiment de mercado, si en algún momento se logra restablecer esa confianza en la Argentina. Una vez que se empiezan a alienar esas tres cosas, vamos a encontrar un riesgo país más bajo y acciones en otros valores, medidas en dólares”, apuntó Diez.

