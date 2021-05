Dos días de paro del campo: alto acatamiento, “mucha bronca” y la posibilidad de que se sumen más sectores al reclamo

Satisfacción en la Mesa de Enlace con el acatamiento que ha tenido hasta el momento el paro. (Gustavo Gavotti)

La intervención en el mercado de la carne vacuna por parte del Gobierno nacional cerrando las exportaciones por el lapso de 30 días, provocó un cimbronazo en el sector ganadero. Rápidamente hubo un amplio rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y la Mesa de Enlace convocó a un cese de comercialización por 9 días, del que se cumple la tercera jornada. Referentes de las entidades del campo dialogaron con este medio, para realizar un balance hasta el momento de la protesta y cómo continuaría la misma.

“No ha habido ningún tipo de remate en el interior y no hubo comercialización de forma particular, por lo que el productor ha tenido un acompañamiento total, al 100%” (Chemes)

Sin lugar a dudas que la foto insignia de esta medida de fuerza fue la de ayer, con los corrales del Mercado de Liniers vacíos, cuando el lugar tendría que estar lleno de animales con destino al consumo interno. A priori, esa imagen da la certeza de la efectividad de la protesta, con los productores como protagonistas, decidiendo no comercializar su producción. La medida de fuerza podría sumar nuevos sectores del ámbito rural de no encontrarse una rápida solución.

Mientras tanto, ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió con referentes de la Mesa de de las Carnes, espacio que forma parte del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde manifestaron que “comparten la preocupación del Gobierno por los actuales niveles del inflación”, pero a la vez advirtieron que “el camino de las restricciones no es el adecuado”.

Luego del encuentro trascendió que la intención del Gobierno es que haya un mayor volumen de carne barata, actualmente en el acuerdo de precios que se firmó con los frigoríficos exportadores asciende a 8.000 toneladas mensuales, a cambio de analizar la posibilidad de levantar las restricciones para exportar.

En ese contexto, Infobae realizó un relevamiento entre representantes de las entidades para que den su parecer respecto a cómo se está desarrollando la protesta y qué puede suceder en los próximos días.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

En diálogo con este medio, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, remarcó el acatamiento de los productores, como así también puso de relieve la “bronca” que tienen los ganaderos y la necesidad de manifestarse en rechazo a las intervenciones gubernamentales.

“El balance de las primeras 48 horas es que la medida ha tenido un altísimo acatamiento: no ha entrado un solo animal a Liniers, no ha habido ningún tipo de remate en el interior y no hubo comercialización de forma particular, por lo que el productor ha tenido un acompañamiento total, al 100%, lo que marca la magnitud de la necesidad que tenía el productor de manifestarse de esta manera ante tan equivocada medida”, marcó el titular de una de las entidades agropecuarias.

“Esta receta ya la vivimos a partir del 2006 y más fuertemente desde 2008 en adelante, cuando políticas equivocadas como ésta generaron un ciclo de retracción” (Vila Moret)

Asimismo, Chemes planteó un “clima de mucha bronca” dentro del sector productivo y, como anticipó este medio, otras actividades del agro podrían sumarse a la protesta. “El productor se quiere manifestar, que lo escuchen y que le den el lugar que le corresponde. Además, hay muchos pedidos de productores de granos que quieren sumarse, también de cerdo y economías regionales. Estamos viendo con la Mesa de Enlace si los podemos ir incorporando a medida que la protesta avance”, dijo.

En sintonía con el titular de CRA, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Vila Moret, dijo que es contundente participación de los productores en la protesta y llamó a las autoridades gubernamentales a “reflexionar y dar marcha atrás” con las restricciones.

Carlos Vila Moret, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.

“El balance que podemos hacer hasta acá es de un alto acatamiento a la medida de fuerza, que tiene como objetivo transmitir a los gobernantes lo erróneo de la decisión de prohibir las exportaciones de carne. Esta receta ya la vivimos a partir del 2006 y más fuertemente desde 2008 en adelante, cuando políticas equivocadas como ésta generaron un ciclo de retracción de la actividad ganadera que nos llevó a perder más de 10 millones de cabezas de ganado”, advirtió Vila Moret.

“Si no se apuran las gestiones que se están teniendo Kulfas y Español y la industria frigorífica, el contexto será muy complicado” (Álvarez Maldonado)

Así, consideró que “el cierre de exportaciones va a tener un impacto fuerte en el productor y, sin embargo, no va a lograr el efecto buscado por el Gobierno, ya que cuando el negocio se achica a la larga se reduce la oferta de carne impulsando los precios al alza. Quienes decretaron el cierre de exportaciones tienen que reflexionar y dar marcha atrás con esta medida absolutamente arbitraria, inconsulta y errónea por donde se la mire, porque, entre otras cosas, va a lograr cerrarle una salida exportadora a un tipo de carne que no se consume que la Argentina, que es la vaca conserva”.

Más opiniones

El representante de Coninagro en la Mesa de las Carnes, Gonzalo Álvarez Maldonado, sostuvo que “el paro es total” y advirtió que “si no se apuran las gestiones que están teniendo (el ministro de Desarrollo Productivo, Matías) Kulfas y (la secretaria de Comercio Interior, Paula) Español y la industria frigorífica, el contexto será muy complicado”.

“Si rápidamente no se busca una solución y, una vez que los países asiáticos tomen conciencia de ello, la pérdida de mercado también se apresura. Estamos a la expectativa, pero también estamos viendo que podría haber adhesiones de la cadena de comercialización de los cereales”, finalizó Álvarez Maldonado.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Pablo Martínez, quien también subrayó la “contundencia” del paro, fue más preciso en los pasos que podría seguir la medida de fuerza. “La semana que viene, terminado el 28, se va a evaluar con qué medidas vamos a continuar. La idea es levantar el paro, ver cómo seguimos y qué conversaciones tenemos con el Gobierno. Si siguen cerradas las exportaciones, es posible que intensifiquemos para la otra semana con cierre de granos también”, destacó el dirigente cordobés.

