Bitcoin volátil: en el último mes cayó un 30%

El Bitcoin gana un 55% en lo que va de 2021. (EFE)

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ronda este lunes los USD 45.000 después del fuerte descenso registrado el domingo, cuando se llegó a un hundir su precio hasta el nivel más bajo desde febrero.

La criptodivisa se desplomó más del 8% el domingo y bajó de la frontera de los USD 44.000 después de un tuit del fundador de Tesla, Elon Musk, que algunos interpretaron como un indicio de que la compañía automovilística había vendido sus Bitcoin.

Después de unos mensajes por Twitter de Elon Musk, el Bitcoin tocó valores mínimos en tres meses

“Esto ha pasado de ser un claro FOMO (del inglés fear of missing out o miedo a quedarse fuera) a un miedo a no salir a tiempo, y se está viendo a mucha gente deshaciendo posiciones”, dijo a Reuters Chris Weston, de la correduría Pepperstone en Melbourne, para añadir que estaba mirando la media móvil de 200 días justo por debajo de los 40.000 dólares como la próxima prueba clave para el Bitcoin.

La criptomoneda mantuvo su tendencia a la baja en las primeras horas del lunes y se acercó incluso a los USD 42.000, según datos de Bloomberg. Sin embargo, un nuevo tuit de Musk en el que negaba que Tesla hubiera vendido sus Bitcoin provocó un inmediato rebote de la criptodivisa.

El domingo el precio del Bitcoin cedió a sus niveles más bajos desde febrero de este año

La semana pasada, Musk ya había causado un desplome del Bitcoin al anunciar, también en Twitter, que Tesla dejaría de aceptar esa criptomoneda como medio de pago.

Según Musk, al fabricante de vehículos eléctricos le preocupaba el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente carbón, para generar la energía que exige el minado (creación) de Bitcoin.

En su tuit, Musk avanzó que Tesla volvería a utilizar el Bitcoin como moneda cuando el proceso de minado se realice con energías más sostenibles.

Las declaraciones de Musk y las decisiones de Tesla han tenido una influencia notable en la cotización del Bitcoin en los últimos meses.

En febrero, la criptomoneda más usada se disparó tras la decisión de Tesla de invertir USD 1.500 millones en Bitcoin. Días más tarde, el Bitcoin sufrió un fuerte descenso después de un tuit de Musk en el que planteaba que esa criptodivisa podría estar sobrevalorada.

No obstante, el Bitcoin recuperó su racha alcista y alcanzó un máximo histórico de USD 64.869 el pasado 14 de abril. Desde aquel máximo, hace poco más de un mes, la cotización de la criptomoneda más difundida retrocedió un 30%, mientras que la capitalización de mercado cedió a unos USD 824.000, luego de haber superado el billón de dólares hace unas semanas atrás.

En el transcurso de 2021 el precio del Bitcoin conserva una apreciable ganancia del 55%

“¿Va a seguir subiendo el Bitcoin? Es importante entender que va a seguir subiendo en la medida que sigan ‘falsificando’ el dinero. Si siguen imprimiendo dólares hasta el infinito, el Bitcoin puede subir hasta el infinito”, afirmó Iván Tello, co-fundador de Decrypto.la.

“En Bitcoin se puede calcular con exactitud, gracias a la transparencia en el sistema, cuando eso no se puede hacer con el papel moneda”, añadió Tello, en el marco de la Expo EFI 2021.

