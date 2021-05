El Banco Central acentúa el atraso cambiario y arrancó mayo con una devaluación más atenuada que en abril

El pago de casi de USD 300 millones al FMI, fue atenuado porque el Banco Central compró en la plaza mayorista del dólar USD 140 millones, que hicieron de colchón en la baja de reservas que fue de USD 188 millones y las dejaron en 40.304 millones.

En realidad, lo que se pagaron fueron los intereses del crédito que se tomó en la gestión de Mauricio Macri, que no es la gran preocupación de la deuda con el organismo internacional, ya que representan dos días de compras de divisas en la plaza mayorista. El tema es a partir de setiembre, cuando se produzcan vencimientos de capital por algo más de USD 3.600 millones. Esta deuda y la del Club de París por 2.400 millones son las que más le pesan al Gobierno a quien le ataron las manos los legisladores porque no quieren que el nuevo cupo que le va a girar al FMI por la pandemia se aplique al pago de la deuda algo que le va a traer problemas al ministro de Economía, Martín Guzmán, cada vez más lejos de las ideas -y la protección- del Instituto Patria. Si no le dejan utilizar ese dinero, el país quedaría con la mitad de las reservas de libre disponibilidad.

El tema no influyó en el mercado cambiario que tuvo un día aliviado y bajó notablemente el nivel de intervención del Banco Central. Por caso, solo operó USD 8,8 millones en el AL30C, el bono que utiliza para abatir al contado con liquidación a 48 horas. Hasta ayer sus intervenciones no bajaban de USD 20 millones nominales. El miércoles por caso vendió USD 24 millones.

Con una plaza más tranquila, en el dólar MEP se negociaron USD 32,1 millones y subió 49 centavos a $ 151,30, En las mesas de dinero, cayó $ 1 a 154,30. A su vez, el contado con liquidación operó USD 63 millones y avanzó 47 centavos a $ 157,58. En la plaza donde se opera con el GD30, que no tiene las restricciones del bono que utiliza el Central, bajó 93 centavos a $ 1,58,25.

En la plaza mayorista, se desaceleró la devaluación. El dólar aumentó 4 centavos a $ 93,80. Lo notable es que de seguir este ritmo la devaluación en mayo será de 1,32% contra 1,73% de abril.

La contracara es el mercado de futuros donde las tasas de los distintos fines de mes del dólar van en aumento y llegan a fin de año a 52% con un dólar a $ 122,90 a pesar de que su cotización, ayudado por las ventas del Banco Central, bajó 0,41%.

En la plaza libre, el “blue” sigue aplastado por la intervención, cada vez menor, de las “manos amigas” que lo ayudo a mantenerse en $ 151. Para mañana quedó en el mismo precio y puede ser un piso psicológico.

Los bonos en el exterior se siguen deteriorando por una baja en las cotizaciones. El riesgo país subió 17 unidades a 1.585 puntos básicos ayudados por la suba de los títulos del Tesoro de Estados Unidos que son la referencia para calcular este indicador.

La Bolsa continuó con mejor humor, aunque el monto de negocios sigue en niveles magros y le quita sustentabilidad a cualquier movimiento alcista. El S&P Merval, el índice de las líderes, avanzó 0,48% y recortó ganancias, que llegaron a 1%, en la media hora final. Lo mejor pasó por BYMA (+5,46%), Cresud (+5,06%) y Grupo Galicia (+2,28%).

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- volvieron a la normalidad y negociaron $ 2.164 millones, más de tres veces el volumen de las acciones. Los ADR’s argentinos tuvieron una rueda negativa donde los que más perdieron fueron Mercado Libre (-5,50%) porque su balance dio una pérdida de USD 36 millones, Corporación América (-3,19%) y Despegar (-2,15%).

Para hoy se espera que el mercado salga de su pasividad porque sigue la tendencia de cubrirse en dólares. De hecho, a pesar de que la intervención del Central se redujo en el mercado de los dólares alternativos, tuvo que poner USD 8 millones nominales en bonos que, si bien es un monto menor que los 24 millones del día anterior, están lejos de USD 1 millón diarios que negociaba hasta principios de la semana pasada.

