Tensión por la inflación: enojadas por las declaraciones de Guzmán y Pesce, un grupo de consultoras no enviarán más proyecciones para el REM

El ministro de Economía había cuestionado las estimaciones privadas del año pasado. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Un grupo de consultoras dejarán de enviar sus proyecciones de inflación al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza mensualmente el Banco Central, porque consideran que el Gobierno hace un “uso político” de las estimaciones privadas. Desde el Poder Ejecutivo relativizan el anuncio y aseguran que en el último año no cambió la cantidad de participantes de ese sondeo.

Algunas consultoras como EcoGo ya habían renunciado a la invitación de enviar sus proyecciones a la autoridad monetaria desde principios de 2020, y en lo sucesivo otras como LCG, Invecq, Ledesma y FIEL, entre otras. Entre los economistas aseguran haberse sentido “destratados” por los funcionarios del Gobierno en distintas instancias con declaraciones públicas.

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, criticó implícitamente a las estimaciones privadas al ser consultado en una entrevista sobre las expectativas de inflación de la primera parte del año y para los próximos meses: “Nosotros esperábamos un primer trimestre con inflación alta, más o menos así. ¿Y la proyección hacia delante de quién?”, cuestionó.

”La tasa de depreciación va bajando y hay gestiones del Estado concretas para ir enderezando esta cuestión. Por eso pregunto: ¿quién proyecta? Si miramos lo que pasó en 2020 y me dan las proyecciones del mercado, la inflación que proyectaban era entre 50 y 60%. Nosotros, les decíamos, apuntábamos en que fuera entre el 22 y el 40% y fue del 36%”, afirmó.

Guido Lorenzo, director de LCG, una de las consultoras que abandonaron el REM, afirmó ante Infobae que “el REM era una herramienta que servía, era de uso público. Hicimos nuestra mejor proyección dentro de lo que podemos hacer en un escenario de incertidumbre. Siempre participamos, pero (el presidente del Banco Central, Miguel) Pesce primero nos mandó a ajustar los modelos (de estimación) y después, a través de los medios oficialistas, lo repitió en tono peyorativo”, mencionó.

“Nosotros seguimos enviando nuestras proyecciones y tuvimos un buen desempeño. El colmo fue que el ministro Guzmán dijo que los economistas impulsaban con sus expectativas una aceleración de la inflación y que eso generaba imposibilidad para frenar la escalada de precios, algo que nunca fue ratificado ni desmentido”, dijo Lorenzo.

El REM consiste en una encuesta mensual a un grupo de consultoras que envían sus proyecciones de inflación, tasa de interés, tipo de cambio nominal, variación del Producto Bruto Interno (PBI), resultado primario del sector público, exportaciones e importaciones y desocupación.

Por su parte, Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación FIEL, dijo que “es el Central o Economía el que nos está echando”. “Dicen dice que el REM no es útil, que no sirve. Si no sirve, ¿para qué me tomo el trabajo de contestar algo que sobre lo que después te pueden caer? Entre eso y antecedentes de gobiernos de este signo político, preferimos suspender la participación”, apuntó en diálogo con Infobae.

“Tenemos un ministro que cree lo que hacen las consultoras tienen objetivos políticos y esto no es así. Es el trabajo de todo consultor en Chile, en Brasil y en cualquier parte del mundo. Eso le sirve a los bancos centrales para tomar decisiones de política monetaria y percibir el pulso de la economía para el mercado. Son elementos útiles para los bancos centrales, si no les sirve, no participamos”, concluyó Bour.

Desde C&T Asesores Económicos afirmaron que la posibilidad de salir del REM está en análisis. “Yo fui gerente del Banco Central y a mi cargo tenía el REM y no me gustan las críticas y el destrato del ministro”, dijo el economista de esa consultora Camilo Tiscornia. Desde Ecolatina prefirieron no pronunciarse sobre el asunto.

El Banco Central agregó un ranking para medir la performance de las consultoras en marzo de 2020. REUTERS/Agustín Marcarián.

Por el contrario, Gabriel Rubinstein, titular de la consultora con el mismo nombre, dijo no estar pensando en renunciar a participar del REM. “No sentimos ninguna presión en particular. No es la primera vez que a las autoridades económicas no les gusta lo que piensan las consultoras. Si pasara algo en el futuro veríamos nuestra posición, pero no vimos nada concreto desde el BCRA o el Ministerio de Economía que nos afecte o que nos quite independencia”, mencionó a Infobae. Desde ABECEB y Orlando Ferreres también afirmaron ante este medio que por el momento no dejarán de participar de la encuesta mensual.

El REM consiste en una encuesta mensual a un grupo de consultoras que envían sus proyecciones de inflación, tasa de interés, tipo de cambio nominal, variación del Producto Bruto Interno (PBI), resultado primario del sector público, exportaciones e importaciones y desocupación. Es una herramienta utilizada en forma habitual por todos los bancos centrales del mundo.

Comenzó a realizarse en 2004, bajo la presidencia de Alfonso Prat Gay y fue desactivado en 2012, durante el mandato de Mercedes Marcó del Pont, en medio de las acusaciones de manipulación sobre las estadísticas del Indec que llevó a la mayoría de los consultores a negarse a responder. En 2016, el REM fue relanzado en la gestión de Federico Sturzenegger.

En el Gobierno consideran “poco relevante” la salida de ese grupo de consultoras y aseguran que en el último año el promedio de consultoras participantes todos los meses varió en un rango de entre 40 y 43 por mes. En el Banco Central recuerdan que entre 2016 y 2019, durante el mandato macrista, el promedio de participantes era de 51 por encuesta.

El BCRA tampoco se ahorró críticas a las estimaciones privadas en el último tiempo. En marzo de 2020 la autoridad monetaria retomó la realización de un ranking de consultoras con mayor precisión en sus proyecciones algo que, aseguran, ya se hizo en años anteriores aunque no entre 2016 y 2019. La nueva metodología del REM incluyó un “informe de errores” para explicitar la diferencia entre las proyecciones pasadas y los datos oficiales y también un “Ranking Top 10″ en el que se clasifica a los consultores en base a su cantidad de “aciertos”.

“El desempeño predictivo del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ha resultado decepcionante en los últimos dos años, llegando incluso a cuestionarse la utilidad de la herramienta”, argumentó en esa ocasión el Banco Central. Ese ranking dio como “ganador” en 2020 al Banco Credicoop, seguido en orden por el Estudio Broda, Gabriel Rubinstein y Asociados, Quantum Finanzas y ACM.

“Si piensa el ministro que la inflación es culpa de las consultoras independientes, damos un paso al costado. El problema lo tiene más el gabinete económico que nosotros. No queremos que nos usen políticamente”, afirmó Lorenzo.

