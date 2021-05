El Bitcoin es “repugnante y contrario a la civilización” entre las 10 definiciones de Warren Buffett y Charlie Munger en su encuentro anual con accionistas

El presidente y CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, y el vicepresidente, Charlie Munger, hablan en la reunión anual de Berkshire, celebrada virtualmente por segundo año, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 1 de mayo de 2021, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo transmitido en directo.. Yahoo Finance/ via REUTERS

Este fin de semana tuvo lugar uno de los eventos más esperados por los inversores de todo el mundo, la reunión anual de Berkshire Hathaway, el fondo de inversión conducido por Warren Buffett y Charlie Munger, dos leyendas de Wall Street de 90 y 97 años de edad, respectivamente, a los que no les molesta dar a conocer sus opiniones respecto de sus estrategias para el mercado, su mirada calma y de largo plazo a la hora de elegir apuestas y la liviandad con la que opinan contra aquellos desarrollos que ven como peligrosos o equivocados.

En años prepandemia, el encuentro anual supo llenar estadios de béisbol en Omaha, ciudad donde está basado el fondo de Buffett y Munger. El todavía presente riesgo que presenta el Covid1-19 hizo que este año el evento se realizara en forma online desde Los Ángeles, en una transmisión que contó con el seguimiento de miles de entusiastas de todo el mundo.

Desde este año, la acción de Berkshire Hathaway está disponible como inversión para los argentinos, dado que empezó a cotizar el certificado de depósito argentino (Cedear) de la firma en la Bolsa porteña. Así, las visiones y decisiones de estos inversores son seguidas de cerca también en la Argentina.

A continuación, resaltamos alguno de los puntos más interesantes de la presentación de Buffett y Munger del sábado pasado.

1. Buffett dijo que el mundo cambia rápido, mejor invertir en índices que en empresas

Warren Buffett comenzó su presentación con una lista de las 20 empresas más grandes del mundo en la actualidad y preguntó cuántas de ellas seguirían en la lista dentro de 30 años. Entre estas potencias se encuentran Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook.

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway. Foto de archivo. REUTERS/Rick Wilking

El “Oráculo de Omaha” -como fue apodado el nonagenario inversor- recordó a la audiencia que ninguna de las 20 principales empresas de 1989 estaba en la lista actual. Hace más de 30 años, más de la mitad de las mayores empresas del mundo eran japonesas, incluidos bancos e industriales. Las únicas empresas estadounidenses de la lista eran Exxon, GE, Merck, IBM, American Tel & Tel y Philip Morris.

“Esto indica que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas... El mundo puede cambiar de manera muy, muy dramática”, dijo Buffett, añadiendo que la mejor manera de invertir es a través de los fondos de índice.

2. ¿Invertir en el S&P 500 o en Berkshire Hathaway?

En el pasado Buffett aconsejó con frecuencia a los inversores que mantengan las cosas simples e inviertan en un fondo indexado del S&P 500. De hecho, cuando fallezca, Buffett dejará un fondo a su cónyuge, y el 90% de ese dinero se destinará a un fondo indexado de este tipo. “Nunca he recomendado Berkshire a nadie”, dijo Buffett, ya que siempre ha querido evitar cualquier apariencia de dar un consejo interno sobre las acciones de la empresa que dirige.

Pero Munger tiene una opinión diferente. “Personalmente prefiero mantener Berkshire a mantener el mercado”, dijo, argumentando que el conjunto de negocios e inversiones de Berkshire son, en su opinión, “mejores que la media” del mercado de valores.

3. Buffett sigue sin querer invertir en aerolíneas

Buffett se refirió a la venta de de acciones de líneas aéreas, que reveló en la reunión del año pasado. Las acciones de las aerolíneas subieron tras su venta y los críticos dijeron que era una mala jugada del legendario inversor, aunque las perspectivas a largo plazo de las aerolíneas, especialmente de los viajes de negocios, siguen siendo poco halagüeñas. El Gobierno de los EEUU ayudó al proporcionar apoyo al sector en la pandemia y Buffett dijo que no tenía ningún problema con ese movimiento. Más aún, agregó que el hecho de que él no fuera un gran accionista de la industria puede haber hecho más aceptable que el gobierno la ayude.

“Una industria que realmente se estaba vendiendo por menos de USD 100.000 millones perdió una cantidad significativa de dinero, perdieron el poder de las ganancias prospectivas (...) los viajes internacionales no han vuelto (...) no considero que sea un gran momento en la historia de Berkshire, pero también tenemos más patrimonio neto que cualquier compañía en Estados Unidos (...) creo que el negocio de las aerolíneas lo ha hecho mejor porque vendimos y les deseo lo mejor, pero aún así no querría comprar el negocio de las aerolíneas”.

4. Buffett admitió un error

Algunos se han preguntado por qué Buffett recortó su participación en el gigante tecnológico Apple el año pasado. El Oráculo de Omaha admitió que probablemente fue un error. “Charlie, con su habitual discreción, me hizo saber que era un error”, añadió.

Pero Buffett señaló que, debido a las recompras de acciones de Berkshire y Apple, los accionistas de Berkshire aún vieron aumentar su participación proporcional en Apple. Sin embargo, los inversores ordinarios encontrarán agradable ver que incluso alguien de la talla de Buffett puede cometer el mismo tipo de errores que ellos.

5. Munger dijo que el gasto federal sin control “acabará en desastre”

Warren Buffett y su socio de negocios desde hace mucho tiempo, Charlie Munger, se refirieron a la combinación del alto gasto del Gobierno de los EEUU y las tasas de interés más bajas, con Munger diciendo que no creía que el escenario extremo fuera sostenible para siempre.

El vicepresidente de Berkshire Hathaway Corporation, Charlie Munger. Foto de archivo. REUTERS/Lane Hickenbottom

Munger dijo que los economistas profesionales habían confiado demasiado en sus análisis y se había demostrado que estaban equivocados en muchas cosas, pero dijo que la Teoría Monetaria Moderna, que aboga por un mayor gasto fiscal teniendo menos en cuenta los déficits presupuestarios, no era necesariamente la respuesta.

“Los cultores de la Teoría Monetaria Moderna están más confiados de lo que deberían estar, también. No creo que ninguno de nosotros sepa lo que va a pasar con este asunto”, dijo Munger. “Sí creo que hay una buena posibilidad de que esta conducta extrema sea más factible de lo que todo el mundo pensaba. Pero sí sé que si se sigue haciendo sin ningún límite acabará en desastre”.

6. Charlie Munger califica el bitcoin de “repugnante y contrario a los intereses de la civilización”

El vicepresidente de Berkshire Hathaway, Munger, apuntó contra el Bitcoin y las criptodivisas durante la reunión anual del conglomerado el sábado. “Creo que todo el maldito desarrollo es repugnante y contrario a los intereses de la civilización”, dijo Munger.

La mano derecha de Buffett calificó el bitcoin de “producto financiero inventado de la nada”. “Por supuesto que odio el éxito del bitcoin”, dijo Munger. “No veo con buenos ojos una moneda que es tan útil para los secuestradores y extorsionistas”.

Buffett evitó la pregunta sobre el Bitcoin porque dijo que no quería recibir la pena de todos los que están invertidas en la criptomoneda, en relación con las pocas personas que están cortas en el activo digital.

7. Una indirecta para Elon Musk

Otra pregunta de los accionistas se dirigió al jefe del negocio de seguros de Berkshire, Ajit Jain. Le consultaron extendería una póliza de seguro para el CEO de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, para sus propuestas misiones a Marte. Jain se apresuró a decir que no.

Sin embargo, Buffett se mostró reticente. “Dependería de la prima”, dijo el CEO de Berkshire, “y probablemente tendría una tarifa algo diferente si Elon estuviera a bordo”.

8. Buffett y Munger contra la app Robinhood

Warren Buffett y Charlie Munger afirmaron que la aplicación de trading sin comisiones Robinhood se está alimentando de las operaciones especulativas en el mercado de valores y contribuyendo a ellas.

“Se ha convertido en una parte muy importante del grupo de casinos que se ha incorporado al mercado de valores en el último año o año y medio”, dijo Buffett, al tiempo que señaló que estaba deseando leer la presentación de la oferta pública inicial de la empresa.

Una imagen de la última reunión anual de Berkshire Hathaway previa a la pandemia. Estado lleno en Omaha, Nebraska, Estados Unifod, el 4 de mayor de 2019. Foto: REUTERS/Scott Morgan/File Photo

Robinhood, que saldrá a bolsa este año, atrajo un número récord de nuevos inversores minoristas durante el año pasado en medio de la pandemia. Robinhood ha sido acusado por los críticos de gamificar la inversión y atraer a los inversores jóvenes e inexpertos a través de su aplicación.

Las críticas de Munger hacia Robinhood fueron aún más duras. Robinhood y otros brokers se basan en una polémica práctica llamada “pago por flujo de órdenes” como motor de beneficios en lugar de comisiones.

“Eso sí que es agitar la bandera roja al toro. Creo que es simplemente horrible que algo así haya traído inversiones de hombres civilizados y ciudadanos decentes”, dijo Munger. “Está profundamente mal. No queremos hacer nuestro dinero vendiendo cosas que son malas para la gente”.

9. Buffett contra la moda de los SPAC

Las sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC) estuvieron de moda durante gran parte de 2020 y principios de 2021. Pero Buffett expresó su disgusto por su modelo de negocio, específicamente por el requisito que la mayoría de las SPAC tienen de encontrar un negocio en un plazo de dos años. “Si me pones una pistola en la cabeza y dices que tienes que comprar un negocio en dos años, compraría uno”, dijo Buffett. “Pero no sería uno muy grande”.

Además, Buffett recordó a los inversores que los gestores de SPAC suelen tener muchas ventajas a través de las inversiones privadas en capital público una vez que se realiza una operación, pero carecen de las desventajas. En su opinión, esto lleva a demasiadas transacciones, haciendo subir los precios de los posibles candidatos a la adquisición y haciendo que Berkshire no sea competitiva como comprador.

10. Tiempos confusos

Casi al final del periodo de preguntas y respuestas, se preguntó a Buffett y Munger qué lecciones han aprendido del año pasado. Buffett bromeó: “Mi mayor lección ha sido escuchar más a Charlie. Él ha acertado en algunas cosas en las que yo me he equivocado”.

Munger respondió: “Si no estás un poco confundido por lo que está pasando, no lo entiendes. Estamos en una especie de territorio inexplorado”. Sin embargo, Buffett añadió que por muy locas que hayan sido las cosas, “cosas más extrañas van a ocurrir en el futuro”. Eso ha redoblado el compromiso de Buffett para garantizar que Berkshire resista la prueba del tiempo a largo plazo.

SEGUIR LEYENDO: