Un funcionario de Kicillof dijo que Marcos Galperin es “profundamente antidemocrático” por haber dejado el país tras las elecciones de 2019

El director de ARBA, Cristian Girard, eligió al empresario Marcos Galperin al hablar de la resistencia de empresarios a pagar impuestos en la Argentina

El titular de ARBA, Cristian Girard, dijo que la decisión del CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, es “profundamente antidemocrático”, El funcionario de la administración conducida por Axel Kicillof calificó así la decisión del empresario argentino de mudarse a Uruguay tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2019 .

“Recién escuchaba que mencionabas a un empresario, ex empresario argentino ahora uruguayo, [Marcos] Galperin, que hablaba de capitalismo y democracia”, dijo Girard durante una entrevista en el canal de noticias C5N.

“Democrático es pagar los impuestos. Democrático es que discutamos entre todos cómo financiamos el Estado que queremos tener. Y la verdad que cuando no te gusta como vienen las elecciones o el resultado de las elecciones en tu país, irte a otro lugar porque no querés pagar impuestos me parece profundamente antidemocrático, lejos de ser democrático”, comentó el funcionario.

Girard conduce ARBA desde 2019, luego de que Kicillof sucediera a María Eugenia Vidal en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Su relación con el gobernador data de sus épocas de estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la que Kicillof ya se desempeñaba como docente.

En sus declaraciones televisivas, el funcionario dio detalles sobre operativos que se llevaron adelante en rutas y puertos bonaerenses para fiscalizar el pago de impuestos en el sector agropecuario. Según Girard, por esa vía detectaron que alrededor del 10% de los movimientos no estaban declarados.

“Encontramos un incumplimiento de aproximadamente el 10% en el operativo general del control de camiones en ruta. Trece de cada 100 camiones estaban en infracción, eso es un porcentaje tan elevado. No todas las infracciones tienen la misma multa, pero secuestramos 380 toneladas de granos y también 40 caballos de polo sin registrar. Es necesario reforzar los controles en un sector que viene desde 2018 con beneficios impositivos, una reducción del 80% puntos de Ingresos Brutos, más exenciones para productores que facturan hasta $120.000 millones, donde la gran mayoría cumple pero una gran minoría evade”, comentó.

“Es un sector que está en una bonanza coyuntural, muy concentrado, que le va muy bien, que es muy importante para la provincia de Buenos Aires y en donde hay una gran mayoría que cumple, que invierte y que genera empleo, pero hay una minoría que evade”, comentó.

En ese contexto es que el funcionario de Kicillof puso como ejemplo al empresario argentino Marcos Galperin y lo aprovechó para dar su visión de cómo debería ser la estructura impositiva en el futuro.

“Estamos ante la oportunidad de pensar un momento refundacional pos pandémico en relación a cómo queremos financiar el Estado que queremos tener. Tenemos que empezar por los que más tienen, tenemos que salir del laberinto, de la trampa neoliberal de que la gran mayoría paga muchos impuestos y una minoría paga poco”, comentó.

“Es como el discurso libertario. Como la gran mayoría paga muchos impuestos, el discurso prende. Hay una chispa y prende. El problema es que hay una minoría que paga pocos impuestos, no que hay una mayoría que paga muchos y entonces hay bajar los impuestos y achicar el Estado”, concluyó Girard.

