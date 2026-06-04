ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 1

ANSES publicó el calendario de pagos de junio 2026 para titulares con DNI terminado en 1, con fechas y montos actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de junio 2026, con fechas y montos actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes tengan DNI terminado en 1 percibirán sus haberes y prestaciones en días específicos y con los valores vigentes, que incluyen aumentos, bonos extraordinarios y aguinaldo.

El cronograma contempla el feriado nacional del 15 de junio y la actualización de los haberes para todas las prestaciones. A continuación, las fechas de cobro y los montos correspondientes para cada beneficio.

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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 1 se cobran el 9 de junio y alcanzan $674.976,98 en junio 2026 con haber, bono extraordinario y aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con jubilación mínima y DNI terminado en 1 cobrarán el 9 de junio. El monto base para este grupo es de $403.317,99. Se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso mensual alcanza $473.317,99 antes del aguinaldo. El medio aguinaldo correspondiente a junio es de aproximadamente $201.658,99, por lo que el total a cobrar este mes asciende a $674.976,98.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el 23 de junio. El haber máximo fue actualizado a $2.713.948,17. El aguinaldo se paga en la misma fecha. Para este segmento, no corresponde el bono extraordinario.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas para titulares con DNI terminado en 1 se pagarán el 8 de junio. La base para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $322.654,39. El bono extraordinario suma $70.000, lo que lleva el total a $392.654,39 antes del aguinaldo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 cobrarán el 9 de junio. El monto actualizado de la AUH es de $144.562, mientras que el monto efectivo que perciben los titulares alcanza $115.650. Para la AUH con discapacidad, el monto es de $472.095.

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Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 1 se paga el 9 de junio y tiene un monto vigente de $144.984

La Asignación por Embarazo para Protección Social se paga el 9 de junio para DNI terminado en 1, con un monto vigente de $144.984.

Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos

El pago para estos titulares se realiza el 8 de junio si el DNI termina en 1. La referencia de monto es la base de la prestación universal para el adulto mayor.

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Asignaciones Pago Único: matrimonio, nacimiento y adopción

Las Asignaciones Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se acreditarán entre el 10 de junio y el 14 de julio para todas las terminaciones de DNI. Los montos vigentes son:

Nacimiento: $84.508

Adopción: $505.265

Matrimonio: $84.508 por cada cónyuge

Ayuda Escolar Anual

La ayuda escolar anual se mantiene en $60.873 para titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo o por Embarazo.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se paga en la segunda mitad de junio para titulares con DNI terminado en 1. El monto depende de los aportes realizados y la situación de cada beneficiario.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

ANSES informó que en junio 2026 los pagos incluyen aumento por movilidad previsional, bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo, con el feriado del 15 de junio dentro del cronograma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas asignaciones se acreditan entre el 8 de junio y el 14 de julio para todas las terminaciones de DNI. El monto varía según la cantidad de hijos:

Un hijo: $72.250

Dos hijos: $113.299

Tres hijos o más: $149.425

Consideraciones adicionales

En junio 2026, los pagos incluyen el aumento por movilidad previsional, un bono extraordinario y el pago de la primera cuota del aguinaldo para jubilaciones y pensiones. Todas las fechas y montos corresponden a la información oficial de ANSES.

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