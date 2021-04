El pronóstico apocalíptico sobre el Bitcoin de un gurú de las finanzas: puede “desaparecer” frente a sus competidores en pocos años más

Pronósticos cruzados sobre el futuro del Bitcoin

¿Puede repetirse en el universo de las criptomonedas lo que sucedió hace 20 años con las empresas “puntocom”? Para el jefe de inversiones del banco privado británico Société Générale, Fahad Kamal, sí.

Según indicó, las criptomonedas son como el fenómeno de las compañías puntocom de la década de 1990, que tuvieron una crisis importante a principios del nuevo siglo. De este modo, afirmó, el Bitcoin podría ser superado por sus competidores, al igual que Microsoft y Google superaron al presuntamente invencible Netscape Navigator, según este experto.

Por un lado, el ejecutivo le dijo a Business Insider que está convencido de que la tecnología blockchain sobre la que funciona el bitcoin será muy importante durante la próxima década.

Sin embargo, opinó que las amenazas regulatorias, su alta utilización de la energía y la competencia de otras criptodivisas podrían significar que el Bitcoin pierda su relevancia en la próxima década.

“El panorama de las criptomonedas se parece mucho al espacio de Internet en 1997”, dijo Kamal. “En 1997 pensábamos que Netscape Navigator era, con diferencia, el navegador más sofisticado y que nunca habría nada que pudiera competir con él. Y, obviamente, aquí estamos, Netscape hace tiempo [que desapareció]”.

De inmediato, agregó: “En 10 años, no tengo ninguna duda de que la tecnología blockchain va a ser una fuerza muy seria en nuestras vidas. Tengo mucha, mucha menos convicción o fe en que el bitcoin siga existiendo tanto tiempo”. En este sentido, Kamal dijo que la competencia era una amenaza: “Hay otras criptodivisas que son posiblemente mucho mejores en su construcción y en sus fundamentos. Ethereum, por ejemplo”.

¿Desplazará Ethereum al Bitcoin en unos años?

Al respecto, sostuvo que el consumo masivo de energía del bitcoin y su uso en operaciones ilícitas significa que podría convertirse en un objetivo para las regulaciones estrictas, similar a lo que se está considerando en Turquía, donde el gobierno está tomando medidas enérgicas contra el uso de cripto. Desde mañana, el trading de criptomonedas estará prohibido en el país gobernado por Erdogan, tras la fuerte devaluación de la lira turca y del fraude registrado con un par de plataformas virtuales. La más visible es Thodex, cuyo fundador huyó del país con USD 2000 millones rumbo a Albania.

La dura advertencia de Fahad Kamal sobre el Bitcoin

Previamente, Goldman Sachs dijo en una nota que la falta de “uso real” del Bitcoin y su débil puntuación medioambiental “lo hace vulnerable a perder la demanda de almacenamiento de valor frente a otra criptodivisa mejor diseñada”, pese a que cada vez más empresas “reales” están aceptando a esta criptodivisa como medio de pago; la última fue Mercado Libre. En este sentido, otros dicen que el gran tamaño del mercado de bitcoin significa que es poco probable que desaparezca.

Al respecto, el inversor y estrella de “Shark Tank”, Mark Cuban, sostuvo que el bitcoin es similar a Amazon, que sobrevivió al estallido de la burbuja de las puntocom en el año 2000 y pasó a dominar el comercio minorista mundial. En enero tuiteó: “Observando el comercio de las criptomonedas, es exactamente como la burbuja de las acciones de Internet. EXACTAMENTE. Creo que BTC, ETH y algunas otras serán análogas a las que se construyeron durante la era de las puntocom, sobrevivieron al estallido de la burbuja y prosperaron, como AMZN, EBay y Priceline. Muchas no lo harán”.

En cambio, Gary Shilling, presidente de Gary Shilling & Co, indicó que “el dinero bombeado por la Fed y todo el estímulo fiscal no fue a parar al gasto, sino al ahorro y a la inflación de activos”. “La Fed es realmente responsable de cosas como el Dogecoin y el Bitcoin y otras criptodivisas, y todas estas especulaciones. Llevó a las acciones a máximos increíbles en relación con las ganancias, en relación con cualquier otra cosa, y las dejó muy sobrevaloradas. Ahora bien, eso no significa que yo quiera ir en corto con las acciones en este momento, porque con las especulaciones, nunca se sabe hasta dónde van a llegar. Salen del ámbito de cualquier fundamento, están en el espacio exterior”, disparó.

SEGUIR LEYENDO: