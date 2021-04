Tras los dichos de la Secretaria de Comercio Interior, la Federación Agraria reclama al Gobierno que aclare si piensa en cerrar las exportaciones de carne vacuna

Los dirigentes de la Mesa de Enlace (Gustavo Gavotti)

Tras las declaraciones del pasado viernes de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en las que señaló que el gobierno evalúa aplicar desde un aumento de retenciones hasta el cierre a las exportaciones si el precio de la carne vacuna sigue aumentando, en el sector agropecuario se encendieron alertas. Los dirigentes salieron a cuestionar a la funcionaria y transmitir a la población que el sector primario y el valor de los granos tienen escasa incidencia en el precio final del producto.

Especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) comentaron semanas atrás en relación al impacto del precio de los granos en los del pan, la carne vacuna y porcina y el de los huevos, claves en la mesa de los argentinos, que en ninguno de ellos la incidencia del precio de los granos supera el 20% del precio final.

Por otro lado, un informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), en base a datos provisorios y parciales proporcionados por el Indec, reflejó que las exportaciones de carne vacuna alcanzaron en 2020 las 900 mil toneladas peso res, un 7% de aumento en relación al 2019. Más allá de esto, se registró una baja del 12% en los valores, por los menores precios internacionales, alcanzando ingresos por 2.718 millones de dólares.

El común denominador que surge en las críticas de los dirigentes a Paula Español es el rechazo frontal a la aplicación de medidas de intervención en los mercados, como las instrumentadas en la época del kirchnerismo, con notable daño a la cadena productiva. En el caso de la carne vacuna, el cierre de las exportaciones en 2006 derivó en una pérdida de más de 12 millones de cabezas, el rezago de la Argentina, que pasó del puesto 3 al 13 del ranking de exportadores mundiales, y el cierre de más de 100 plantas frigoríficas.

Los dichos de la Secretaria de Comercio Interior serán analizados hoy en la tradicional reunión de los días lunes de los integrantes de la Mesa de Enlace. De cara a dicho encuentro, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo en declaraciones radiales es inminente un pedido de aclaración al Gobierno sobre si habrá o no un cierre de las exportaciones de carne vacuna.

“Hay que despejar esta situación de posibilidades de cierre de exportaciones y aplicación de retenciones. Se da justo cuando los rendimientos que se están cosechando no son los adecuados y no impulsan a tener confianza para la nueva producción. Alguien del Gobierno, no digo el Gobierno, declaró esto y es un contrasentido”, comentó el dirigente en declaraciones a CNN Radio.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.

El pasado sábado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) , Jorge Chemes, en diálogo con este medio, señaló: “El Gobierno sigue equivocando el rumbo. Si se sigue pensando que la solución a los incrementos de precios está en las medidas intervencionistas, vamos a lograr el efecto contrario al que necesitamos. Yo creo que hay que incentivar la producción, dar márgenes, confianza y sustentabilidad en el tiempo para que cada día tengamos más producción y eso es lo que va a lograr que los precios no se disparen o no sean tan altos como desde el Gobierno se piensa”.

La opinión de más entidades

Otro de los dirigentes de la Mesa de Enlace que cuestionó las declaraciones de Paula Español, fue el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, quien desde su cuenta de Twitter aseguró: “El pulso debería temblarles cuando le dan a la maquinita de imprimir billetes, que es la verdadera causa de la inflación. Ahogar a la producción agropecuaria ya se probó en el pasado y trajo consecuencias negativas para todos los argentinos”.

El fin de semana, mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, dijo que el Gobierno se dirige por el camino equivocado con la implementación de medidas de intervención en un país que está necesitando las divisas de las exportaciones, ya que el precio en mostrador de la carne no solamente tiene que ver con el productor.

Horacio Salaverri, máxima autoridad de CARBAP.

En ese sentido, Salaverri sostuvo que en la actualidad la enorme presión impositiva incide en los precios de los alimentos en general y pidió resolver dicha problemática que afecta a todos los sectores. “Le decimos al Gobierno que no va a mejorar n el presente ni el futuro de los argentinos repitiendo los errores del pasado”, señalaron los integrantes de la Confederación.

“El daño ya está hecho”

Desde la Mesa de las Carnes también cuestionaron a Paula Español. El Coordinador de dicho espacio y además Vicepresidente del Foro Mercosur de Carnes, Dardo Chiesa, sostuvo en declaraciones a la prensa que ante la posibilidad del cierre de las exportaciones de carne vacuna, “el daño ya está hecho, ya que pone un signo de interrogación muy grande sobre lo que puede llegar a suceder con el negocio ganadero. Nadie va a invertir por el humor de un funcionario”.

Y agregó: “Las declaraciones de la Secretaria de Comercio Interior generan mucho descontento y un temor a volver a tiempos pasados, mientras estamos trabajando con sectores del Gobierno para implementar programas para aumentar las exportaciones, las expresiones de Paula Español endurecen la situación”.

El ex presidente de CRA atribuyó los dichos de la Secretaria a la negociación que se lleva adelante con el sector privado por el acuerdo de precios y reclamó mesura a los funcionarios al momento de hacer declaraciones, teniendo en cuenta el complejo momento de la Argentina atravesado por la pandemia.

