Guzmán en Nueva York: se profundizó el escepticismo en Wall Street sobre la Argentina pese al viaje del ministro

El ministro Martin Guzman recibió a algunos fondos de inversión en el consulado argentino en Nueva York

“¿El ánimo?: basta mirar los precios de los bonos para ver cuál es el ánimo hacia la Argentina”. Tajante, una fuente de uno de los comités de acreedores que participaron del canje de la deuda argentina en 2020 resumió en esa frase las sensaciones registradas durante la visita del ministro Martín Guzmán a Nueva York.

Todos los ejecutivos de Wall Street consultados por Infobae expresaron una mezcla de asombro por el viaje del ministro en este contexto de pandemia -en el que se han suspendido todas las reuniones con funcionarios extranjeros- y ratificaron el escaso o nulo interés de los inversores en invertir en deuda argentina, pese a sus bajos precios. “Un precio puede ser bajo o alto depende de las perspectivas del país; a 30 centavos pueden ser muy baratos o todavía caros”, indicó uno de ellos.

Con reuniones confirmadas al menos con ejecutivos de los fondos Greylock (cuyo CEO, Hans Humes, tuvo una actitud muy proactiva para que se cierre el canje en forma exitosa en 2020), Monarch y Fintech, el ministro cumplirá con parte de su sigilosa agenda en Manhattan, además de un zoom con otros fondos y un contacto con su mentor intelectual, el premio Nobel Joseph Stiglitz.

Hans Humes, CEO de Greylock, uno de los fondos más optimistas con la Argentina durante el canje

“Guzmán es lo mejor que hay en el gobierno argentino, pero no tiene poder de decisión; prometió cosas que no puede cumplir, como un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o una suba de tarifas importante para reducir el déficit fiscal”, señaló una de las fuentes, poco predispuesta a dejar las zapatillas para ponerse zapatos e ir al Consulado argentino en Nueva York, sede de los encuentros del ministro.

“Ya todos tienen claro que, quien decide la política económica, es el kirchnerismo”, acotó.

Respecto de la suba de los bonos argentinos durante buena parte de esta semana, luego de una fuerte caída registrada en los últimos meses, acotó que se trata de “una cuestión técnica, propia de la búsqueda de un precio de equilibrio”, pero que no refleja interés en una compra importante. “Es un pequeño rebote hasta que se encuentra el precio en el que se puede vender”, aclaró.

Una imagen que se repetirá, pero en Washington: Martin Guzman, la vicejefa para el Western Hemisphere del FMI, Julie Kozack, el jefe de la misión en el país, Luis Cubeddu (2nd L), y el representante ante el organismo, Sergio Chodos

“La gente venía vendiendo y ahora se calmó porque se limpiaron las carteras de la sobreexposición de bonos argentinos entre los inversores grandes”, indicó el ejecutivo.

De todos modos, la mayoría de las fuentes aclaró que no estaba al tanto de la visita. “Hoy por hoy con la pandemia, no estamos haciendo reuniones presenciales ni siquiera con los ministros de los países donde hay una alta exposición de nuestros clientes, así que en este caso tiene menos sentido. Sobre todo, cuando él no tiene un contacto regular con los fondos desde Buenos Aires”, explicó otro veterano del sistema financiero en Nueva York.

En este sentido, el socio de AdCap Javier Timerman, aseguró que no entiende la estrategia de Guzmán. “No se comprende eso de reunirse con fondos interesados en el largo plazo; en Wall Street los fondos son oportunistas, no son de corto o largo siempre; hacer una diferencia entre los tenedores de bonos argentinos me parece que genera irritación, porque hay diferente porfolio managers, y además alguien que es oportunista se puede convertir en un estratega de largo plazo después de una buena reunión con un funcionario”, explicó.

Cabe recordar que el lunes el ministro se trasladará a Washington, donde el martes comenzará sus reuniones con los funcionarios del FMI; ese día se juntará con los jefes de la negociación, la vicedirectora para la región, Julie Kozack, y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu, junto al representante del país ante el organismo, Sergio Chodos. El miércoles 24 será el día del encuentro con la directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva, mientras se espera si puede haber algún contacto presencial con el Departamento del Tesoro que conduce Janet Yellen.

El ánimo con el FMI es bueno, de diálogo técnico fluido, pero ninguna de las dos partes cree que haya una resolución de corto plazo, a menos de que el encuentro entre Guzmán y Georgieva destrabe la situación y produzca un resultado que, para los mercados, sería milagroso en este año electoral.

