Alan Faena tendrá su hotel de lujo en Dubái: “Firmamos un acuerdo con Accor que llevará la marca a todo el mundo”

"Estaba buscando en estos últimos años un socio estratégico que me ayude a crecer", le dijo Faena a Infobae

Alan Faena y Len Blavatnik, de Faena Group, y Sébastien Bazin, presidente y CEO de Accor, anunciaron el lanzamiento de una asociación estratégica enfocada en expandir la marca Faena en todo el mundo y el primer paso será desembarcar con su hotel de lujo en Dubai , según confirmó el empresario a Infobae.

Faena es una de las marcas internacionales más importantes en la industria y su nuevo socio Accor es el grupo líder en el mundo de la hotelería con un gran portfolio de marcas y más de 5.000 propiedades en 110 países.

“Hicimos una alianza estratégica para desarrollar Faena alrededor del mundo. Buscamos que congregue todo lo que Faena trae a las ciudades y a las comunidades. Desde sus hoteles y centros culturales hasta teatros y su manera holística de recibir al huésped en los lugares a los que vamos”, le dijo Faena a Infobae mientras cenaba en París, Francia, luego de la firma del convenio.

Para una compañía independiente es más difícil estar en distintos lugares del mundo a la vez y crecer. Estaba buscando en estos últimos años un socio estratégico que me ayude a crecer (Faena)

En ese marco, destacó que la nueva alianza significa para la marca tener un socio estratégico. “A través de su plataforma mundial me va ayudar a mí y a mi equipo, con mi liderazgo, a seguir creciendo en el mundo”, afirmó el empresario, quien aclaró que la nueva asociación no se trata de una venta y que la marca continuará bajo su liderazgo. Las partes no hicieron públicos los detalles económicos del negocio.

“Para una compañía independiente es más difícil estar en distintos lugares del mundo a la vez y crecer. Estaba buscando en estos últimos años un socio estratégico que me ayude a crecer. Me junté con otras compañías grandes pero conocía al CEO de Accor, Sébastien Bazin, quien tiene una visión distinta. Es una visión integral que me gustó. Detrás de la compañía siempre está la gente e hice una unión intelectual con él”, detalló Faena.

Faena Miami Beach fue nombrado recientemente como el hotel número 1 de esa ciudad y el segundo de EEUU

Con respecto al nuevo proyecto en Dubái, detalló que “es más del doble de grande de lo que fue Miami aunque con el mismo concepto”. “Va a ser un Faena District con residencias, el hotel, teatros y lugares de arte”, aseguró.

Asimismo, afirmó que a medida que Faena se expanda, planea continuar repensando el mundo de la hotelería y estableciendo nuevos estándares de la industria con la creación de entornos arraigados en la cultura, “transformando las ciudades, cambiando los viejos paradigmas y convirtiéndonos en nuevos epicentros culturales internacionales”.

Esta nueva asociación administrará Faena Buenos Aires y Faena Miami Beach –nombrado recientemente como el hotel número 1 en Miami, el número 2 en EEUU y la duodécima propiedad mejor catalogada en todo el mundo por los lectores de la publicación Condé Nast Traveller en sus premios Readers’ Choice Awards 2020– así como todos los proyectos futuros desarrollados en colaboración.

El empresario argentino posa con su hotel de Miami detrás (EFE/Sergio Sacristán/Archivo)

Por último, Faena se refirió a las dificultades que atraviesa el sector como consecuencia de las restricciones en distintas ciudades vinculadas a la pandemia.

“La pandemia en el presenta afecta mucho obviamente. Más que todo en Buenos Aires. En Miami tenemos más suerte porque esta todo abierto. La política fue casi no cerrar. La ciudad está más llena que nunca. Miami fue una ciudad beneficiada desde el punto de vista que no ha cerrado dentro del desastre y por lo cual se está congregando mucha gente del mundo”, consideró.

No obstante, dijo que en Buenos Aires, si bien el hotel y el restaurant Faena están operativos, “el 2020 fue un año difícil”.

La piscina del Faena Hotel en Miami Beach

La marca Faena fue fundada por Alan Faena y Len Blavatnik en 2000 y es una de las compañías líderes en la industria mundial del lifestyle de lujo. Accor, por su parte, fue fundado en 1967 y tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos e integrados de la industria que abarca marcas de lujo y premium, ofertas de escala media y económica, lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas y propiedades de alojamiento compartido.

