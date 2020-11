Más polémica para Vicentin: en medio de acusaciones, la empresa renunció a la Bolsa de Comercio de Rosario, que pretendía investigarla

Una de las plantas de Vicentin (Cerito Pablo Lupa)

No parece haber paz para Vicentin. Hoy se supo que la empresa que nació hace casi 90 años en Avellaneda, Santa Fe, y que quedó en medio de un escándalo nacional luego de que el gobierno intentara intervenirla y expropiarla –algo que finalmente no ocurrió por decisión del propio Alberto Fernández– renunció de manera indeclinable como socio de la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad que se disponía a investigarla por posibles conductas reprochables.

No es un tema menor por varias razones. Primero, porque allí se concentran la mayor parte de los agroexportadores del país. Además, la entidad fue presidida en el pasado por un representante de la empresa: Alberto Padoán, quien pidió licnecia hasta que terminó su mandato luego de ser mencionado en la cauda de los cuadernos de la corrupción. Pero además, Vicentin se va de la entidad en medio de fuertes acusaciones.

Como destacó Infobae el pasado fin de semana, mientras el nuevo directorio plantea un relanzamiento de la empresa, hay preocupación entre los acreedores por una posible pesificación de la deuda y hubo una movilización en Rosario

Lo cierto es que la Bolsa rosarina había instruido un sumario a su asociada activa N°4499 “a fin de investigar su comportamiento comercial, profesional y ético, y la posible comisión de conductas reprochables estatutaria o legalmente" , según cita la empresa en su carta de renuncia firmada por su apoderado Santiago Ramos.

Alberto Padoán fue cabeza de Vicentin y también presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Renunció luego de ser mencionado en la causa de los cuadernos

Vicentin menciona que el pedido de investigación de la Bolsa está basado “en información publicada en diversos medios" sobre “diferentes causas penales por ante la Fiscalía Regional de Rosario en las que la parte querellante habría solicitado que se investigue a los integrantes del Directorio de Vicentin S.A.I.C. presumiendo que pueden haberse cometido diversos delitos tales como presunta estafa en perjuicio de sus acreedores y presentación de balances falsos”.

La cuestionada agroexportadora puso el papel de la renuncia su enojo con la entidad y cierra las puertas de sumaria ya que la Bolsa sólo puede investigar a sus miembros.

El enojo de empresa

Vicentin asegura que “si bien es cierta la existencia de denuncias de terceros ampliamente difundidas por medios de prensa locales, ni la sociedad ni los miembros del directorio han sido imputados, ni procesados, ni mucho menos condenados por sentencia firme”. Exige presunción de inocencia y asegura que “la iniciación del sumario disciplinario por parte de esa institución, claramente contradice el mentado principio constitucional”.

La empresa dijo que “hubiera sido deseable que investigaran en forma previa a esta apresurada decisión, los cuestionables intereses que guían a multitud de fantasiosos denunciantes que, con mayor repercusión en medios periodísticos antes que judiciales, claramente buscan sin disimulo obtener privilegios particulares que la ley les niega en el marco de la igualdad de acreedores que debe regir el concurso preventivo. Lamentablemente los Sres. Directores parecen haber dado crédito a aquellos reclamos sin asumir respecto de ellos una actitud de prudencia o equidistancia”.

“Simultáneamente, tampoco podemos dejar de destacar que muchos de los integrantes de aquél órgano ejecutivo reflejan un evidente conflicto de interés en el caso, que a la vez los obligaba a no embarcar a una institución señera como lo es la Bolsa de Comercio de Rosario, en contiendas particulares y ocasionales entre sus socios. Y ello es así, en razón de erigirse dichos directivos en accionistas de empresas que resultan ser acreedoras de mi representada e igualmente tener la intención de asumir el rol de acusadores en los procesos penales en trámite, circunstancia que sin dudas fortalece nuestro convencimiento en relación a la falta de objetividad de aquellos en la toma de todas las decisiones pasadas y futuras que se adopten en lo concerniente al comportamiento de Vicentin”, detallaron.

Si bien no lo mencionan directamente, esta última referencia es para el presidente y el vice de la Bolsa, Daniel Nasini y Hugo Grassi, ambos acreedores de Vicentín. “Deben excusarse o ser más prudentes, sino están de los lados del mostrador. No tienen que tomar medidas de oficia cuando no aún no hay ningún tipo de condena” , dice desde la empresa.

