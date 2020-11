Cuánto pagó el grupo De Narváez por Walmart y cuáles son su planes de inversión

La marca Walmart ya no podrá usarse en la Argentina

La semana pasada se concretó la venta de las operaciones de la empresa estadounidense Walmart al grupo De Narváez, liderado por el empresario y ex diputado Francisco De Narváez. Los nuevos dueños asumieron el control de la compañía a partir de este lunes. La operación se habría cerrado por una cifra de USD 44 millones, según trascendió de fuentes cercanas al estudio de abogados Marval O’Farrell Mairal, que asesoró a la compañía global de supermercados en la negociación. La empresa planea invertir USD 120 millones en tres años.

Sin embargo, luego de conocerse esa cifra, desde el Grupo De Narváez y desde el estudio prefirieron no confirmarla oficialmente. Sin embargo, detallaron que la transacción involucró la venta del 100% de las cuotas de Walmart Argentina junto con toda su operatoria en el país , que incluye 31 hipermercados, 52 tiendas Changomas, 8 tiendas MiChangomas distribuidos por todo el país y más de 9.500 empleados.

La transacción de USD 44 millones involucró la venta del 100% de las cuotas de Walmart Argentina junto con toda su operatoria en el país

Esta operación marcó el regreso de Francisco De Narváez al negocio del supermercadismo. Su familia fue la dueña de la cadena de supermercados Casa Tía durante varias décadas hasta que, a fines de 1998, la vendió al Exxel Group por unos USD 650 millones. En los últimos años, el grupo empresario volvió a poner un pie en el negocio: hoy tiene supermercados en Ecuador y Uruguay, que operan con la marca Ta-Ta.

Por el momento, no trascendió que nombre llevará a partir de ahora la cadena, ya que la marca Walmart no fue parte de la operación y no podrá ser usada por los nuevos dueños.

El grupo que lidera Francisco De Narváez es el nuevo dueño de la operación de Walmart (Marcelo Umpierrez)

La cadena de supermercados Walmart estaba desde hacía varios meses en la búsqueda de un grupo o un competidor que se hiciera cargo de su operación local. El proceso había empezado en febrero de este año, se suspendió en marzo por la pandemia y se reactivó hace algunas semanas.

Los motivos de la salida de la empresa del mercado argentino fueron tanto locales como internacionales. La cadena ya vendió el negocio en Brasil, al fondo Advent, y parte de la operación en Inglaterra, entre otras. Por otro lado está el contexto de la Argentina, inflación con una fuerte caída del consumo en los últimos años. A pesar de que hubo una recuperación por las compras de stockeo al comienzo de la cuarentena, unos meses después el sector volvió a tener números negativos.

Los motivos de la salida de la empresa del mercado argentino fueron tanto locales como internacionales. La cadena ya vendió el negocio en Brasil, al fondo Advent, y parte de la operación en Inglaterra, entre otras

Entre los grupos interesados en la compra de la cadena, estuvieron el fondo Inverlat, un grupo de inversión que es dueño de la marca Havanna, entre otras, y cuyos socios son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli. También hicieron propuestas el Grupo Werthein, el holding familiar que fue accionista de Telecom Argentina y la cadena de supermercados Coto, que lidera el empresario Alfredo Coto.

Walmart comenzó sus operaciones en el país en 1995 con la apertura de su primera tienda en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. A nivel global, la cadena está cada vez más concentrada en su batalla con Amazon y comenzó a desprenderse de operaciones complejas que, además, impactan poco en sus resultados. El negocio local apenas representaba un 1,2% de la facturación total de la cadena.

“Estamos muy orgullosos y entusiasmados con esta nueva inversión. Compartimos los mismos valores: una filosofía centrada en el cliente, centrada en la excelencia operativa, además del compromiso que hemos asumido con las comunidades en las que operamos. Tanto el desempeño de la empresa como la dedicación de sus increíbles asociados durante la pandemia de la COVID-19 han demostrado la fortaleza y resistencia fundamentales del negocio, y nos complace en gran medida apoyar al equipo, impulsar el crecimiento a largo plazo y crear nuevas oportunidades para asociados y proveedores en Argentina”, completó Fernando Minaudo, CEO del grupo De Narváez.

Plan de inversiones

El empresario Francisco De Narváez mantuvo hoy un encuentro virtual con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el que anticipó un programa de inversiones por USD 120 millones.

A través de un comunicado, Kulfas consideró que la compra de la cadena por parte del empresario es “una muy buena noticia porque se trata de una compañía internacional que hace una reestructuración global que incluye a países como Brasil e Inglaterra y la operación local es adquirida por un grupo importante del sector con experiencia en el país y operaciones en Uruguay y Ecuador”.

El Grupo De Narváez informó que tomará posesión esta tarde de los activos de WalMart y anunció un programa de inversiones estimado en los 120 millones de dólares para los próximos tres años.

“Los empresarios tenemos que invertir y dar trabajo formal y pagar nuestros impuestos”, destacó De Narváez y comentó su expectativa de ampliación en el mercado argentino.

Seguí leyendo

Temporada de verano: cómo serán los protocolos para los balnearios, con capacidad máxima y distanciamiento

Cuando un derecho se vuelve una Odisea: en 2020, las dificultades para jubilarse le ahorrarán al Estado más de $47.000 millones

Los futuros de Wall Street crecen más del 5% por el éxito de la vacuna de Pfizer