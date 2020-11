El Gobierno apuesta a que el FMI avale el rumbo que adoptó para calmar el dólar y reducir el déficit fiscal en la misión que comenzará mañana

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán,

Mañana llegará a la Argentina una nueva delegación del Fondo Monetario Internacional para continuar las conversaciones con el gobierno argentino con el fin de reestructurar la deuda y alcanzar un nuevo acuerdo.

Las negociaciones ya comenzaron y muchos apostaban a la posibilidad de que la Argentina y el FMI alcancen un entendimiento antes de fin de año. Sin embargo, en el Gobierno no se muestran tan ansiosos y apuntan a obtener más una declaración de conformidad sobre lo realizado que la totalidad de un acuerdo.

“Esperamos que siga la buena relación técnico-profesional que permitió llegar hasta aquí”, explicaron fuentes oficiales respecto de las reuniones que tendrán con Julie Kozack y Luis Cubeddu, que estarán acompañados por un equipo chico de personal de línea del FMI, como es habitual, para ayudarlos con las reuniones.

Julie Kozack Y Luis Cubeddu junto a Martín Guzmán y Sergio Chodos

La intención es que los miembros del FMI se queden en el país alrededor de dos semanas. “No hay un final de misión determinado cronológicamente, serán un par de semanas mas o menos, se reunirán en algún momento con el ministro Martín Guzmán, con el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La idea es no fijarse una fecha preestablecida para llegar a un acuerdo, sino más bien definir pautas de trabajo y en función de eso se verá”, explicó una alta fuente gubernamental.

En esa línea es que esperan todos los funcionarios nacionales a los delegados del FMI. Además, la ansiedad también se redujo porque hoy hay resultados para mostrar. Por un lado, el jueves se aprobará el Presupuesto 2021, algo que pedía el FMI; por otro, la AFIP podrá mostrar dos meses consecutivos de crecimiento. El ministro Matías Kulfas también podrá hacer lo mismo con el repunte que están mostrando algunos sectores. Y, lo más importante, el ministro Guzmán mostrará como se logró contener al dólar.

“Van a poder ver el trabajo coordinado. Hay algunos que creen que porque Guzmán concentra hay internas feroces, pero la realidad es que se coordinan todas las decisiones, la de recaudación, las de política monetaria, todo”. explicaron varias fuentes consultadas.

Miguel Pesce, Martín Guzmán y Sergio Chodos firman el inicio de las negociaciones

Pero mientras los técnicos buscarán en las planillas, también se dará una conversación política. Con algunos datos positivos y la posibilidad de que se mantengan hacia adelante, con la presentación del plan plurianual, las ansiedades por lograr un acuerdo rápido bajaron y hoy en la Casa Rosada están pensando en los plazos que Guzmán había dicho al principio de las conversaciones; febrero-marzo de 2021.

“No hay en realidad un apuro por llegar a un acuerdo porque la Argentina no va a salir a tomar deuda. Lo que nosotros estamos buscando es sí una declaración de apoyo que reduzca la incertidumbre y le baje el apetito a los que juegan contra el peso que están a la espera de diciembre para salir a decir que no se llegó a un acuerdo y generar incertidumbre. Nosotros le vamos a mostrar al FMI que lentamente estamos empezando a recuperar el proyecto económico con el que llegó el Gobierno y que después por la pandemia no se pudo llevar a cabo”, agregó una tercera fuente que hasta ahora participó en reuniones en todas las visitas que realizó el Fondo en estos meses.

Otro punto que también entendieron es la imposibilidad de los plazos. No sólo que diciembre es un mes en el que hay muchos feriados por los festejos de Navidad y Año Nuevo, sino que en los Estados Unidos también se festeja a fin de noviembre el Día de Acción de Gracia. Pero, como si eso no afectaría el proceso burocrático, los Estados Unidos está en un proceso electoral con cambio de presidente por lo que “nadie va a firmar nada hasta que no asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos”.

El gobierno apuesta a una declaración de apoyo a la negociación de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Mañana llega la delegación y comenzará el derrotero por los despachos oficiales y, como es costumbre, también se reunirán con referentes económicos de la city -en la última visita estuvieron con Carlos Melconian, Daniel Marx y Martín Redrado-. A diferencia del viaje anterior, se van a encontrar con un ministro Guzmán más empoderado y con un Gobierno que, asegura, “tenemos muchas buenas noticias para mostrar, necesitamos que el Fondo emita una declaración en donde diga que la negociación está en marcha, que saluda los esfuerzos y de esa manera calmar a los más nervioso. Las negociaciones continuará en 2021 seguro”, agregaron.

