¿Qué imagen tienen los argentinos del manejo económico del Gobierno durante la cuarentena?

"Los problemas no se solucionaron y se agudizaron sin dar respuesta ni a la salud ni a la economía", dijo Mercedes Corbella (EFE)

El nivel de aprobación del Gobierno en la sociedad respecto de la gestión económica ha caído en forma continua desde el comienzo de la cuarentena decretada a mediados de marzo.

Un estudio internacional de la consultora de opinión pública Ipsos indica que, desde abril, cuando alcanzó el pico máximo de apoyo (60%), ante la pregunta acerca de si el Gobierno iba por el buen camino, este porcentaje comenzó a derrapar hasta llegar el mes pasado a su piso más bajo, por ahora. Solamente el 25% de la población consideró que la dirección del Gobierno es la adecuada.

La opinión de la sociedad sobre el manejo de la crisis económica por parte del Gobierno Fuente: Ipsos

La directora de Client Director de Ipsos Argentina, Mercedes Corbella, dijo a Infobae: “Haciendo un análisis de otros datos, como por ejemplo la evaluación de la situación económica actual, el 90% de la población opina que la situación no es buena y solo el 10% dijo que es Buena”.

“Cabe destacar que una de las opciones de respuesta era Muy buena y nadie ha respondido con esa opción”, afirmó. “La buena o mala dirección del gobierno generalmente está dada tanto por las medidas sociales que se toman, así como también por las medidas económicas. En los últimos meses se han tomado decisiones que no ayudaron a la imagen que se tiene hoy en día”, precisó Corbella.

La imagen negativa del Gobierno en materia económica es una de las peores en el ranking internacional, solo supera a Turquía, Bélgica, España, Francia y Sudáfrica

En términos comparativos, la imagen negativa del Gobierno en materia económica es una de las peores en este ranking internacional, ya que solo supera a Turquía, Bélgica, España, Francia y Sudáfrica. En los mejores lugares se ubicaron en octubre Arabia Saudita, Australia, Malasia, India y Canadá.

La comparación internacional deja mal parado al Gobierno

Con la continuidad del aislamiento y la reapertura muy gradual de la economía, “no hay una reactivación económica, la gente no tiene plata en el bolsillo y esto genera que no haya consumo; por ende, que la economía esté estancada o en depresión”, indicó Corbella. De hecho, se prevé que la economía registre una recesión cercana al 13%, según el Instituto de Finanzas Internacionales.

“La inflación cada día golpea más y de pasar a estar en un quinto puesto en agosto como problema que más preocupa, en octubre pasó a estar en segundo lugar”, aclaró.

El dato se vuelve más relevante porque, a nivel mundial, la inflación solo representa una preocupación del 9%, pero en la Argentina asciende al 42% y Turquía al 40%. En el tercer escalón se ubica Rusia, bastante atrás, con el 17 por ciento.

A nivel mundial, la inflación solo representa una preocupación del 9%, pero en la Argentina asciende al 42 por ciento

El Gobierno estima para este año una inflación del 29% y los analistas del 35 por ciento (cerca del 3% en octubre), el segundo porcentaje más alto del continente después de Venezuela y uno de los más altos del mundo. Para el año próximo, se prevé una fuerte aceleración de los precios de la mano del descongelamiento de las tarifas y de una devaluación del tipo de cambio oficial que el mercado da por descontado, tarde o temprano.

La inflación subió al segundo lugar como motivo de preocupación en la sociedad argentina en octubre

“La ‘luna de miel’ del gobierno con el lema de ‘Cuidamos la salud ante todo en época de Pandemia’, ya llego a su fin. La opinión pública ya no cree más en eso y más cuando Argentina llegó a superar el millón de contagios los problemas no se solucionaron y se agudizaron sin dar respuesta ni a la salud ni a la economía”, sentenció la especialista. En este sentido, la Argentina se ubicó en las últimas semanas en el pelotón de países con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes.

En este sentido, destacó Mercedes Corbella: “Los subsidios que se han dado, tales como el IFE, no tienen el mismo valor monetario ahora que hace 3 meses, por causa de la inflación; la economía sigue golpeada y sin reactivarse”. Más aún, por la restricción fiscal, el Gobierno dispuso en el presupuesto 2021 que el IFE no continúe el año próximo (posiblemente se reconvierta en un programa más acotado), pese a que el nivel de pobreza ya alcanzaba al 40,9 por ciento de la población en el primer semestre del año y habría aumentado en el segundo.

Por esta razón, solamente el 10% de la población opina que Argentina tiene una economía fuerte, muy por debajo de Sudáfrica, con un 15%. “El 90% restante no confía en nuestra economía en general ni en nuestra moneda en particular. Hacen falta inversiones y no hay indicios de que aparezcan”, expresó.

El 90% de la población no confía en nuestra economía en general ni en nuestra moneda en particular. Hacen falta inversiones y no hay indicios de que aparezcan (Corbella de Ipsos)

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, cuando Ipsos pregunta en los 27 países donde realiza este sondeo cómo piensa la gente que estará la economía en los próximos 6 meses, en el caso de la Argentina “la respuesta del 68% es que será una economía más débil que ahora, 10 puntos porcentuales por encima de las respuestas de hace un año, cuando en octubre de 2019 el gobierno actual ganaba las elecciones ”.

De este modo, los tímidos intentos del Gobierno para estabilizar la situación por ahora le permitieron hacer retroceder al dólar libre después de que casi rozara los $200, pero por ahora no alcanzan para que la sociedad perciba que el futuro inmediato puede ser mejor, un dato no menor sobre todo cuando ya arrancó, con sordina, la campaña para las elecciones legislativas del año próximo.

