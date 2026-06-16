ANSES: quiénes cobran hoy martes 16 de junio de 2026

ANSES paga hoy martes 16 de junio de 2026 las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminados en 5, según el cronograma oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos previsto para junio de 2026. Miles de beneficiarios del sistema previsional argentino reciben sus haberes y asignaciones según la terminación del DNI y el tipo de prestación, en un mes donde el pago incluye el medio aguinaldo y los recientes aumentos por movilidad. El calendario contempla feriados y días no laborables para garantizar el acceso sin demoras.

Quiénes cobran hoy, 16 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones del sistema contributivo cuyo haber mensual no supera el mínimo y cuyos DNI terminan en 5.

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Esta distribución busca evitar aglomeraciones en bancos y facilitar la operatoria digital o presencial para los adultos mayores. El pago de junio incorpora el bono extraordinario y el medio aguinaldo, un adicional equivalente al 50% del haber más alto percibido durante el semestre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

También cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI termina en 5. Abarca a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad. La AUH está destinada a trabajadores informales, desocupados o quienes perciben ingresos bajos, mientras que la Asignación Familiar corresponde a trabajadores registrados y monotributistas.

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El pago de ANSES de junio de 2026 incluye el bono extraordinario, el medio aguinaldo y el aumento por movilidad para quienes cobran haberes previsionales mínimos (REUTERS/Agustin Marcarian)

El pago se acredita por cada menor a cargo. En el caso de la AUH, el monto mensual incluye una retención del 20% que solo se libera una vez presentada la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud requeridos.

Además, los titulares de la AUH reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos, sin necesidad de un trámite adicional.

Asignación por Embarazo

Hoy, martes 16 de junio de 2026, perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) las titulares cuyo DNI termina en 3. Esta prestación se otorga a mujeres embarazadas sin empleo formal o con ingresos bajos, y se abona mensualmente desde la semana 12 de gestación. El calendario de pagos responde a la terminación del documento para evitar demoras y garantizar una atención ordenada.

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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

En esta fecha también cobran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7. Estas asignaciones están dirigidas a trabajadoras registradas que acrediten embarazo o licencia por maternidad, y su pago mensual se define por el orden de terminación del DNI según el cronograma oficial de ANSES.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

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Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

La jubilación mínima de ANSES en junio de 2026 asciende a $403.317,99 brutos y llega a $674.976,99 brutos con bono extraordinario y medio aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos ($1.316.264,78 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.879.475,78 netos).

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De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

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La AUH y la AUE en junio de 2026 son de $144.932, mientras las Asignaciones Familiares y las Asignaciones de Pago Único varían según ingreso y tipo de prestación

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

Por Nacimiento , el monto es de $84.478 ;

Por Matrimonio , asciende a $126.489 ;

Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.