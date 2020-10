El Gobierno dice que el acuerdo con el FMI podría sumar fondos frescos

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, dijo que el nuevo acuerdo que la Argentina persigue con el organismo podría incluir algo de financiamiento por encima de los USD 44.000 millones que adeuda el país. Sería, aclaró el funcionario que participó de la renegociación de la deuda con tenedores y privados y que conversa con el staff del Fondo que no sería una cifra “exorbitante”.

En declaraciones a Radio la Red, Chodos se refirió a los tiempos y las condiciones de las negociaciones con el FMI a poco de que una nueva misión visite el país el mes que viene.

“Habíamos hablado varias veces respecto de cuándo el acuerdo era posible. Una forma en que lo podemos pensar es a partir de cuándo es indispensable y a partir de cuándo es conveniente”, dijo.

La intención del Gobierno siempre fue mantener la exposición e ir renegociando lo que se necesite para pagar

“El acuerdo es absolutamente necesario que esté antes de julio del año que viene. Es altísimamente conveniente que esté en abril. Estos dos mojones se dan por los propios vencimientos ante el Fondo, el primero, y con el vencimiento del Club de París que es en mayo”, dijo el funcionario.

“Cuanto antes para acá esté, si se entiende que avanzamos suficientemente rápido y tenemos un buen programa que comprenda las necesidades de la Argentina, mejor”, agregó.

Consultado respecto a si en el acuerdo puede haber financiamiento más allá de lo que implica retrasar los vencimientos del programa original, Chodos dijo que puede haber algo más dentro del paquete, pero que no sería una cifra significativa porque el plan oficial no es seguir tomando deuda sino lo contrario.

En octubre la misión del FMI visitó la Argentina, en la foto en una reunión con la CGT, y el mes que viene vuelve al país

“ La intención del Gobierno siempre fue mantener la exposición e ir renegociando lo que se necesite para pagar. Esa es la intención. También es cierto que podría haber necesidades un poco por arriba, que podrían llegar a ocurrir. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del de antes. La intención es ir saliendo, no volver a entrar ”, agregó.

Aún así, el funcionario no quiso hablar de la velocidad de un acuerdo que tiene sus propios tiempos.

“Recordemos que un programa tiene sus tiempos internos, entonces además de la negociación, encontrar una visión común con el staff y después acordar con ellos el camino a seguir, además queda la aprobación del directorio y nosotros pusimos la condición de que pase por el Congreso Nacional”, dijo.

También es cierto que podría haber necesidades un poco por arriba, que podrían llegar a ocurrir. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del de antes

En noviembre llegará al país la segunda misión del FMI a la Argentina, luego de la que llegó en octubre. El ministro de Economía busca acelerar todo lo posible el acuerdo con el objetivo de usarlo como marco para dar una señal respecto del sendero fiscal y el programa monetario de aquí en adelante.

En principio, uno de los posibles formatos que podría tener es el de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF por sus siglas en inglés) que permite plazos de repago más largos, a diferencia del stand by agreement alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Un programa del fondo implica apoyo financiero sea precautoriamente o con desembolsos de dinero, pero de acuerdo a las condiciones del programa esos fondos pueden ser apenas los necesarios para cumplir con los vencimientos vigentes ante el propio FMI y refinanciar así, a plazos más largos, la deuda de USD 44.000 millones.

Hasta el momento, el Gobierno ha venido repitiendo en público y en las charlas con funcionarios del FMI que sólo pretende el dinero para refinanciar esos pagos. El comentario de Chodos por primera vez da lugar a tomar más deuda, aunque según sus propios dichos sería por montos limitados.

Seguir leyendo:

Cyber Monday para viajar: cómo serán los descuentos y cuotas con los que buscará impulsar el turismo y la venta de pasajes

Carlos Melconian: “No leí en la carta de Cristina nada del respeto a los derechos de propiedad”

Programa ATP: el Gobierno seguirá pagando una parte de los salarios privados hasta fin de año