Aerolíneas Argentinas denunciará a los pasajeros que intenten evitar controles sanitarios o vuelen con COVID-19

La empresa aérea Aerolíneas Argentinas anunció que denunciará en la justicia penal a los pasajeros que se presenten para volar con síntomas de Covid-19 .

La compañía señaló que aquellos pasajeros que lleguen para tomarse el vuelo con certificado de Covid-19 positivo, documentación adulterada o intenten evadir los controles sanitarios “serán denunciados penalmente e ingresarán en nuestra lista de pasajeros disruptivos, prohibiendo así su ingreso a cualquiera de nuestros vuelos durante los próximos 5 años”.

La empresa aérea tomó esta decisión porque, asegura, que hace menos de una semana que comenzó a volar de manera regular pero “aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de Covid-19 POSITIVO”.

El regreso de los vuelos de cabotaje

Por otro lado, la empresa señaló que la prohibición de abordar a algunos de sus vuelos por 5 años, “también se le aplicará a aquel pasajero que no cuente con el certificado PCR negativo para ingresar a aquellas provincias que así lo exigen y se niegue a realizar el análisis en el aeropuerto de destino.”

“Se les solicita a los pasajeros presentar la documentación prevista por el artículo 11 decreto 792/2020 para trabajadores esenciales o que deban realizar tratamientos médicos. Asimismo, los pasajeros deberán chequear los requerimientos específicos de cada destino debiendo cumplimentar con dicha normativa como condición de embarque”, expresó.

Hasta ahora, la única empresa que realizó vuelos de cabotaje fue Aerolíneas Argentinas, con una programación reducida, que irá sumando destinos en las próximas semanas. Según detallaron en la empresa, la ocupación de los vuelos es cercana al 70% en promedio. La semana pasado hubo viajes a Jujuy, Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis, Ushuaia, Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén.

El resto de los destinos de la empresa se irán incorporando de “manera escalonada” al igual que la cantidad de frecuencias diarias, que se prevén incrementar en función de la demanda.

En esta primera etapa, los vuelos están sujetos a la aprobación de los gobiernos provinciales, que podrán deshabilitarlos según la situación sanitaria. Además, cada provincia fijó requerimientos específicos para el ingreso de los pasajeros, más allá de las reglas generales de las autoridades aeronáuticas.

Formosa es la única provincia que rechazó por ahora recibir vuelos. Mientras que las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Corrientes, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Juan solicitan a los pasajeros algún tipo de test negativo (como PCR con 48 o 72 horas de anticipación) para presentar antes de ingresar a cada distrito. En tanto, Santa Cruz requiere además de un test negativo, el aislamiento durante 14 días posterior a la llegada a la provincia.

Un tema que aún no se resolvió es el de las aerolíneas de bajo costo que operaban en El Palomar y que la ANAC y la ORSNA resolvió que la terminal aéra no cuenta con los protocolos adecuados para operar por lo que si quieren volar lo deberán hacer desde el aeropuerto de Ezeiza. En el caso de la compañía JetSmart mudará su operación al aeropuerto internacional mientras que FlyBondi planea discutir la decisión porque entiende que los costos operacionales del aeropuertos Pistarini no le permiten llevar adelante su negocio de bajo costo.

Los vuelos internacionales, en tanto, siguen por ahora funcionando con la modalidad de vuelos especiales autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Se espera que en los próximos días salga la resolución correspondiente del ministerio de Transporte. Sin embargo, en el caso de estos vuelos, las limitaciones para los pasajeros dependen de los países de destino. El ingreso de los argentinos está habilitado para países como Estados Unidos y Brasil, pero no para Europa, entre otros.

Aerolíneas Argentinas tiene vuelos previstos a Madrid (con un vuelo semanal), Miami, San Pablo, Santiago en Chile y Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, Latam solicitó a la autoridad aeronáutica vuelos a Santiago de Chile (un vuelo diario), San Pablo (un vuelo diario) y Lima (tres frecuencias semanales) que aún no fueron confirmados.

