Día de la Madre: poco movimiento comercial por la crisis y la demora en la reapertura de los shoppings

Los locales comerciales están abiertos con protocolos, pero todavía falta la habilitación para los shoppings

El próximo domingo es el Día de la Madre y es una de las fechas en las que históricamente los comercios ponen mucha expectativa porque suelen generar una disparada en las ventas. Este año es atípico producto de la pandemia. No sólo hay una fuerte caída en los ingresos de la población, sino que los centros comerciales aún no están habilitados, lo que sin dudas afectará las ventas, coinciden los empresarios.

“El Día de la Madre es históricamente muy esperado por el sector comercial porque impulsa las ventas, pero en estas circunstancias nuestras expectativas son muy moderadas. No hay dinero disponible y el poco que hay la gente tiene temor a gastarlo en cosas no esenciales. Tampoco hay muchas expectativas de reuniones sociales, la gente no sale, no hay alegría. De todos modos, teniendo en cuenta lo mal que viene todo el sector, esperamos que en algo ayude la fecha”, afirmó a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad que preside Jorge Di Fiori, los comerciantes esperan 30% menos de ventas que en la misma fecha del año pasado, en parte porque los shoppings, que empujan bastante, siguen cerrados.

Quien puso especial énfasis en la necesidad de reabrir los centros comerciales esta semana -había sido prometido al sector y finalmente no sucedió- para dinamizar las ventas en esta fue el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, quien planteó que “las ventas del Día de la Madre están absolutamente ligadas a la reapertura de los shoppings” y que si bien muchos consumidores adelantaron las compras vía Internet, sólo ese canal no puede sostener a las marcas.

El director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, coincidió en que “es muy difícil pensar en incrementos de volúmenes vendidos respecto del año pasado”, en un contexto de crisis por la pandemia y los shoppings cerrados, que tienen una alta participación en las ventas.

“Tenemos que considerar dónde estamos parados. De acuerdo con los datos de CAME, las ventas minoristas cayeron en septiembre 10,1% y 29,7% en el acumulado del año. Es muy difícil prever un aumento en términos estacionales. Pero en la medición desestacionalizada, es una fecha muy importante para algunos rubros, como indumentaria y calzado, que pueden usarla incluso para liquidar stocks de invierno”, afirmó Di Pace.

Gran parte de los consumidores optarán por los planes de financiamiento de 3, 6, 12 y 18 cuotas del programa Ahora 12

Focus Market realizó un informe a propósito del Día de la Madre, segunda fecha comercial más importante en términos de volumen de ventas minoristas luego de Navidad y remarcó que “este año encuentra nuevos patrones de consumo y modificación de hábitos en la compra en las formas comerciales minoristas en este contexto de pandemia”.

De acuerdo con un relevamiento realizado sobre una base de 7.560 casos en todo el país, la distribución de la elección de la forma comercial minorista para realizar sus compras por parte de los argentinos son los centros comerciales a cielo abierto (42%), shopping online (20%), comercio electrónico (17%); redes sociales (11%); outlet (6%) y supermercados (4%).

A su vez, según datos relevados por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), los rubros con mayor proyección de la demanda para esta fecha son: Indumentaria (21%), Calzados (10%), Perfumería y Cosmética (9%), Flores y Plantas (9%), Electrodomésticos (9%), Telefonía Celular (8%), Experiencias (cena, masajes, etc) (8%), Bazar y Regalos (8%) e Informática (7%), entre otros.

El informe precisa que la proyección de gasto promedio por obsequio en el Día de la Madre es de $ 1.600 y que los consumidores optarán por los planes de financiamiento del programa Ahora 12. El 48% optarán por las 3 y 6 cuotas, para gastos menores de $ 5.000; en tanto que el 33% apelará a las 12 y 18 cuotas para gastos superiores a $5.000 y $10.000, respectivamente.

