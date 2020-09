El ministerio de Transporte espera la autorización de Jefatura de Gabinete para el regreso de los vuelos en octubre

Las aerolíneas que operan en la Argentina renovaron sus esperanzas. El Ministerio de Transporte anunció que elevó los protocolos a Presidencia con la intención de que se autoricen y durante octubre vuelvan los vuelos de cabotaje.

“ Hemos finalizado los protocolos de transporte aeronáutico , con los distintos operadores del sistema. No solamente el protocolo del pasajero dentro del avión, sino también de recepción en los aeropuertos, con migraciones en caso de vuelos internacionales, con la Policía Aeroportuaria, con los trabajadores de rampa. Hoy tenemos un protocolo unificado y estamos elevándole una propuesta al Presidente para que el mes próximo se reanuden los vuelos de cabotaje”, dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni.

“Obviamente, entendiendo que hay situaciones en los que algunas provincias limitarán esas posibilidades de vuelo, pero dándole la facultad a cada una de ellas para que tenga la opción definitiva de decir que sí o que no al arribo de un vuelo de cabotaje o de determinada provincia. Queremos empezar a volar porque entendemos que hay muchas situaciones que son necesarias”, agregó el ministro.

Según explicó el ministro Meoni, en estos momentos están en un proceso por el cual ya acordaron los protocolos con el Ministerio de Salud y estuvieron en conversaciones con el Jefe de Gabinete durante esta semana: “Esperamos en los próximos días poder tener la fecha de reinicio de operaciones”.

“Lo mismo con el transporte internacional que, si bien hay vuelos internacionales de manera permanente, va a seguir restringido al ingreso de argentinos, pero en los próximos días podremos anunciar el retorno de los vuelos internacionales. Todo esto lleva tiempo porque la programación de vuelos no es sencilla”, explicó el ministro.

Fuentes oficiales confiaron a Infobae que los protocolos presentados por Transporte “tienen fechas tentativas que a las el Ministerio de Salud dio el ok” y que, en paralelo, Transporte también tiene establecido los procesos con organismos y empresas para que empiecen a preparar las operaciones.

Este dato no es menor porque en los despachos oficiales entienden que las compañías aéreas necesitan un plazo de alrededor de 30 días para lanzarse a operar. “La decisión final la tiene el Presidente, en función del Decreto que establece la suspensión de vuelos regulares, pero lógicamente esta atado a la situación sanitaria. Si empeora, se vuelve más difícil. Si se mantiene en esta situación, no”, explicaron desde el entorno del ministro Meoni.

Otro punto no menor es el rol de los gobernadores, ya que tendrán la potestad de aceptar o no, no solo los vuelos sino también los micros de larga distancia.

Meoni adelantó que, al igual que con los vuelos, la intención es avanzar en la apertura de todos los modos de transporte. “ Queremos volver a poner el transporte de larga distancia, tanto de colectivos como de trenes entendiendo que hay muchos sectores de recursos mas bajos que no pueden acceder a un boleto de avión pero que necesitan movilizarse por motivos de fuerza mayor”.

Para llevar adelante esto, el ministro adelantó que modificarán la norma respecto de la movilidad de las personas. “Estamos pensando en cambiar el objeto. Solamente se van a poder movilizar aquellas personas con autorización para moverse, pero cuya movilidad hoy está restringida a quien tiene un automóvil y se puede mover por si mismo, o quien tiene un avión privado. Queremos darle la posibilidad a mucha mas gente de que pueda movilizarse”.

Seguí leyendo:

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo le pidió al Gobierno que autorice los vuelos: “Nos preocupa que Argentina se convierta en otra Venezuela”

LA UIA sugirió que el impuesto a la riqueza que debate el Congreso sea reemplazado por un bono solidario