Exportar un contenedor desde la Argentina tiene un costo de casi 1.500 dólares, más del doble que en Brasil

La agroindustria es uno de los sectores más eficientes y dinámicos de la economía nacional, que en 2019 aportó más del 63% en valor del total de las exportaciones. A pesar del buen desempeño exportador, los costos para hacerlo complican la competitividad del sector, como por ejemplo, la carga y el despacho de contenedores con mercadería agroindustrial, más conocido con fobbing, que en Argentina cuesta más del doble que en Brasil.

Así lo confirmó a Infobae el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, quien detalló que el costo que tiene una empresa para colocar una mercadería dentro de un contenedor de 20 toneladas y subirlo a un barco es de 1.460 dólares por contenedor, mientras que en Brasil, uno de nuestros principales competidores en la región en lo que se refiere a la agroexportación, dicho costo se ubica, por lo menos, unos 800 dólares por debajo .

Según Rivara, el costo del fobbing por contenedor en Argentina, a grandes rasgos, se compone de la siguiente manera: la empresa marítima, dueña del contenedor, cobra 612 dólares; las terminales portuarias donde se cargan y descargan los contenedores, 368 dólares; el despachante de aduana que hace los trámites y formularios de exportación, otros 273 dólares; y el Estado nacional, que da servicios de control y certificación, 207 dólares. “En el caso de las empresas marítimas se hace a un tipo de cambio más alto que el oficial”, aseguró Rivara.

El dirigente empresario explicó que “casi todo lo que se exporta, salvo los granos y los derivados de soja que se embarcan a granel, salen en contenedores. El año pasado salieron de Argentina 810.000 contenedores” y aseguró que “nuestros vecinos están mucho más baratos. Todos”.

Al respecto Rivara dice desconocer el porqué de esta diferencia respecto a los costos brasileños. “Puede ser que la compañía marítima explique la diferencia, que haya una explicación lógica, pero para eso se necesita el poder político del Estado que lo llame y que diga ‘qué es lo que está pasando acá’ y que tome las medidas para solucionarlo. Cuando nosotros preguntamos porqué nos cobran un tipo de cambio privado, distinto al oficial, no nos responden”.

“El Estado tiene las herramientas necesarias como para revertir esta situación. Se necesita decisión política. No estoy diciendo que trabajen gratis, pero obviamente esta empresa que cobra 310 dólares en Brasil no está perdiendo plata. Puede ser que acá tenga costos que no tiene allá. En el ámbito local hay una madeja que tenemos que destrabar. No es sencillo. Evidentemente es una situación complicada, porque yo no creo que a ninguno de los gobiernos anteriores esto le resbale” , concluyó.

La Federación de Acopiadores, presidida por Rivara, forma parte del cada vez más grande Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), agrupación de más de 50 entidades e instituciones del sector que desarrollaron un plan para aumentar las exportaciones hasta los 100.000 millones de dólares y crear 700.000 nuevos puestos de trabajo, que ya fue presentado al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios gobernadores y autoridades parlamentarias oficialistas y de la oposición.

Para Rivara, la manera de llevar a cabo las tres principales premisas del plan, que es la creación de empleo, aumento de las exportaciones y generar una migración inversa de la ciudad al campo, es, por un lado, la aprobación de un proyecto de Ley que contemple la promoción de inversiones, desarrollo de infraestructura, estabilidad fiscal por 10 años, un cronograma de rebaja de retenciones hasta su desaparición y, por otro lado, la conformación de una mesa nacional exportadora .

“Para esta mesa el Presidente ya ordenó al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que conforme con el canciller, Felipe Solá; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, el gabinete temático de comercio exterior , y la idea es que con dichos funcionarios tengamos comunicación directa”, explicó.

“En dicho gabinete de comercio exterior es donde se juega el destino de este proyecto. Si queremos que este proyecto y estas premisas tengan viabilidad, tenemos que empoderar al Ministerio de Agricultura, a Cancillería, tenemos que crear una cuenta única en AFIP, promocionar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Para todo eso, se necesita poder político y que la conducción del país le otorgue el poder a Cancillería y fondos a Agricultura, al Senasa, al Inase, y ordene a la AFIP hacer la cuenta única tributaria y escuelas agrotécnicas en el interior”, aseveró.

Por último, consideró que “estamos en una telaraña que se ha ido formando en 40 o 50 años y que atravesó a todos los gobiernos de cualquier ideología y simpatía política y se formó un cúmulo de cosas que atan a los argentinos de pie y manos. Por eso hago tanto hincapié en dicho gabinete” , concluyó.

