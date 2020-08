Los mercados están en pausa hasta que termine de concretarse el canje de la deuda

El mercado está en pausa a la espera de concretar el canje de la deuda. La falta de bonos para hacer operaciones de contado con liquidación, porque ya fueron depositados en la Caja de Valores, hizo que los dólares alternativos tuvieran escasas operaciones porque el principal instrumento escasea.

Por eso el dólar Bolsa perdió $ 2,64% (-2%) y cerró en $ 127,69, mientras el contado con liquidación bajó $ 2,41 (-1,8%) a $ 130,54.

El “blue” o dólar libre se mantuvo porque las declaraciones de Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, tranquilizaron a los que creían que se terminaban las operaciones de dólar ahorro. Este cupo de USD 200 mensuales, es una ayuda para muchas familias de clase media. Como la mayoría esperaba que se terminara esta operatoria, se apresuraron a principios de mes a hacer la operación.

En el segmento marginal, el movimiento se notó y las operaciones mermaron por eso el dólar siguió en $ 137.

Fuente: Rava Online.

El mercado volverá a funcionar a pleno cuando se entreguen los nuevos bonos del canje. No quedan dudas de que se cumplirá el cupo exigido para que la Argentina no padezca juicios de los que no decidieron aceptar la propuesta.

El problema, es que los títulos públicos están mostrando su peor cara y los precios a los que cotizan están por debajo de esperado. Los inversores no tienen el optimismo de antes sobre el futuro de la economía y lo muestran en el precio de los títulos públicos. Están cotizando a una paridad más baja de la esperada y no es un buen augurio.

Si los bonos nuevos tienen un precio inferior al esperado, podría habría compradores de los nuevos títulos para aprovechar rendimientos que se pueden acercar a 12% anual. Inicialmente, sería una menor presión de demanda para el dólar billete. Pero no hay nada que asegure que los que no quieran los bonos los vendan apenas terminado el canje para tomar las ganancias porque los compraron cuando estaban en el piso. Ese dinero, probablemente vaya al dólar.

De hecho, la cotización de los títulos en dólares con legislación local siguió en baja. El Bonar 2020 y el 2024 repitieron la caída del día anterior y perdieron 1,50%. Entre los de legislación extranjera, el Discount cedió 0,14% y el Par,0,37%.

El riesgo país, debido a la influencia que tiene el Discount en su cálculo, quedó sin cambios en 2.142 puntos básicos.

En el mercado oficial de cambios, todo siguió como era antes. El dólar en los bancos mostró un precio de venta de $ 77,94 y el dólar solidario o ahorro aumentó a $ 101,08.

El ritmo de devaluación en la plaza mayorista se mantuvo inalterable. El dólar subió 8 centavos a $ 73,81 con un monto de negocios de USD 315 millones que fue alimentado por las ventas que hizo el Banco Central a los importadores por USD 60 millones.

Las reservas se vieron afectadas por estas ventas y por la caída del oro y se redujeron USD 65 millones a 42.984 millones. Quebraron el piso de 43.000 millones, algo que era previsible por la incapacidad de generar divisas fuera de la exportación.

Las acciones tuvieron un recorrido que mostró la inestabilidad del mercado. Los negocios se mantuvieron en el nivel habitual. Se operaron $ 1.356 millones. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, apenas comenzó la rueda se debilitó y a las 11.15 estaba 1,20% abajo. Ensayó un leve repunte que recortó, media hora después, las pérdidas a 0,50%. Luego vino otro tobogán que lo impulsó al nivel más bajo del día: -2,74% a las 13.15. En ese momento aparecieron los compradores de oportunidades y el índice comenzó a subir hasta las 16,20 cuando se colocó en su mejor marca del día de +0,29%. Al cierre, el S&P Merval mostró una caída de 0,34%.

Esta montaña rusa se da por el temor de los inversores al riesgo. La sensación la alimenta la cada vez más acentuada propensión del Gobierno a intervenir en la vida de las empresas.

Fuente: Rava Online.

Las acciones de Transportadora Gas del Sur (-5,31%), Edenor (-3,04%) y Transportadora Gas del Norte (-2,93%) fueron las más afectadas. Los papeles afectados por las nuevas regulaciones tuvieron un comportamiento dispar. Cablevisión sumó una baja de 2,66% y Telecom Argentina recuperó apenas 0,64%. El día anterior habían bajado más de 7%.

Los ADR’s argentinos –certificado de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron mejor suerte porque predominaron las alzas. Telecom Argentina, después del fuerte golpe del día anterior, recuperó 4,34%. IRSA anotó su segunda mejora consecutiva y sumó 3,35%. Cresud fue el otro ADR destacado con un aumento de 3,63%.

Los días que restan de la semana no serán representativos porque el mercado actuará con la anestesia que provoca la falta de bonos para operar con dólares alternativos (dólar Bolsa y contado con liquidación). Pero la tensión de fondo seguirá y se puede trasladar a la Bolsa. El valor de los nuevos bonos cuando salgan al mercado será una señal de como los inversores ven el futuro.

