Por un fuerte freno en las importaciones, en julio hubo superávit comercial de USD 1.476 millones

A pesar del desplome de las exportaciones, acentuado por la pandemia, la balanza comercial sigue mostrando cifras positivas debido a que las importaciones caen mucho más aún en términos relativos. Fiel a la tendencia que se viene registrando desde comienzos de año, las ventas al exterior se derrumbaron en julio 16,3%, en tanto que las compras lo hicieron al doble (30,1%), lo que dejó un saldo positivo de USD 1.476 millones , cuando en el séptimo mes del año pasado el superávit había alcanzado los USD 950 millones (registró un aumento del 55%).

Hasta junio, las exportaciones alcanzaron los USD 27.388 millones, lo que equivale a una caída del 11% respecto del primer semestre del 2019. Las importaciones, en tanto, sumaron entre enero y junio USD 19.291 millones, que representa una contracción del 23,3% en relación con el mismo período del año pasado. Con el dato de julio, los primeros siete meses del año acumulan USD 32.291 millones de ventas al exterior y USD 22.718 millones de compras, por lo que el saldo en el período suma USD 9.573 millones, según el Indec.

Las exportaciones en julio alcanzaron USD 4.903 millones y las importaciones, USD 3.427 millones. Así, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 22,6%, en relación con igual período del año anterior, y alcanzó un valor de USD 8.330 millones.

Las ventas al exterior disminuyeron 16,3% (USD 953 millones) respecto de igual mes de 2019, debido a las caídas en precios y cantidades de 6,3% y 10,7% respectivamente. Respecto de junio, las exportaciones disminuyeron 0,8%.

Las exportaciones de todos los rubros descendieron de manera interanual. La caída más importante fue de 32,3% y correspondió a las manufacturas de origen industrial (MOI); le siguieron combustibles y energías (CyE), productos primarios (PP) y manufacturas de origen agropecuario (MOA), que disminuyeron 20,3%, 10,0% y 9,0%, respectivamente.

En tanto, las importaciones disminuyeron 30,1% interanual (USD 1.478 millones), con una caída del 24,2% en las cantidades y de 7,8% en los precios. En términos desestacionalizados, disminuyeron 1,2%, con relación a junio.

Todos los usos económicos registraron variaciones negativas. Las importaciones de bienes de capital (BK) disminuyeron 24%; las de bienes intermedios (BI), 15,9%; las de combustibles y lubricantes (CyL), 54,8%; las de piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 50,9%; las de bienes de consumo (BC), 16,7%; y las de vehículos automotores de pasajeros (VA), 51,6%, precisó el organismo estadístico.

“Julio fue el vigésimo tercer mes consecutivo de superávit luego de la corrida cambiaria de agosto 2018. El resultado mensual fue explicado porque las exportaciones alcanzaron U$S 4.903 millones y las importaciones, U$S 3.427 millones. Así, en los últimos doce meses se acumuló un saldo comercial positivo por U$S 18.981 millones”, indicaron los economistas Nadin Argañaraz y Bruno Panighel, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Según este informe, las exportaciones siguen mostrando una ralentización y el resultado superavitario continúa siendo explicado en mayor proporción por el lado de la fuerte contracción de las importaciones, dada la suba del tipo de cambio real y también por la contracción de la actividad económica a nivel mundial y local.

